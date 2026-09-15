"두드려 맞아야 펴지는 게 어찌 옷감뿐이겄어"

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큰사진보기 ▲푸른 나무가 늘어서 있는 평화로운 해미읍성 산책로 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲민속가옥 방안에 마주 앉아 다듬이질을 하는 두 어르신 ⓒ 김지영 관련사진보기

"아이고, 속이 시꺼멓게 탔을 땐 이 방망이질만 한 게 읎어. 내 속 썩인 영감탱이다 생각하고 후려쳐야 스트레스가 확 풀리는 기여."

"기여, 맞아. 두드려 패고 식은땀 한 번 쫙 흘려야 꼬깃꼬깃한 주름도 펴지고 내 속도 펴지는 벱이지. 안 그르냐?"

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큰사진보기 ▲해미읍성 옥사, 형틀과 포졸 마네킹을 구경하는 사람들 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 잔디밭에서 아이들과 어른들이 굴렁쇠와 투호 놀이를 즐기고 있다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲과녁을 향해 팽팽하게 활시위를 당기는 국궁장 풍경 ⓒ 김지영 관련사진보기

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"아따, 붙잡고 있는다고 과녁에 닿는 게 아니여. 손에서 힘을 빼고 미련 없이 놔버려야 쩌 멀리 날아가는 벱이지."

큰사진보기 ▲웅장한 소나무와 푸른 잔디가 어우러져 묵직한 평온함을 자아내는 객사 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'해미 잊을 수가 읍성' 재치 있는 문구가 적힌 로터리, 일상으로 돌아가는 길 ⓒ 김지영 관련사진보기

가슴 밑바닥에 묵직한 돌덩이 하나 매달고 사는 기분이 들 때가 있다. 도무지 풀리지 않는 삶의 엉킨 매듭 앞에서 무력해질 때, 나는 으레 해미읍성으로 향한다. 600년 세월을 버텨낸 견고한 성벽은 위태롭게 흔들리는 내 어깨를 가만히 다독여 줄 것만 같기 때문이다.탁, 타닥, 탁, 탁. 단정하게 뻗은 산책로를 걷다 보면 어디선가 심장 박동을 닮은 둔탁한 소리가 날아든다. 소리를 따라 걸음을 옮긴 민속가옥 마루에는 백발이 성성한 두 어르신이 마주 앉아 다듬이질에 한창이다. 굽은 등에 내려앉은 삶의 무게가 무색할 만큼, 방망이를 쥔 주름진 손아귀에는 매서운 기백이 서려 있다.​투박한 충청도 사투리가 장단에 맞춰 허공을 맴돈다. 멍하니 그 곁에 서서 옷감이 빳빳하게 펴지는 과정을 지켜보았다. 이리저리 치이고 두들겨 맞아야만 비로소 구김살 없는 제 모습을 찾는 옷감.어쩌면 우리네 인생도 저 다듬잇돌 위에 올려진 모시 천과 다를 바 없지 않은가. 숱한 상처와 실패로 흠씬 두들겨 맞은 뒤에야 삶은 조금 더 단단하고 반듯해진다는 사실을, 두 어르신의 무심한 농담이 내 뺨을 후려치며 일깨워준다.​발걸음은 자연스레 읍성 깊숙한 곳, '옥사' 로 향한다. 과거 수많은 이들의 피와 눈물이 스며들었을 형틀 앞에는 역설적이게도 맑은 웃음을 터뜨리는 아이들과 기념사진을 찍는 연인들로 북적인다. 그 평화로운 괴리감 속에서 나는 문득 서늘한 질문 하나를 마주했다.우리는 과연 저 옥사 밖의 자유로운 삶을 살고 있는가. 형틀에 묶인 저 인형보다, 매일 아침 남들과의 비교 우위에 서기 위해 출근길 지옥철에 몸을 구겨 넣는 우리가 더 옴짝달싹 못 하는 죄인은 아닐까. 타인의 시선이라는 창살, 불안과 강박이라는 족쇄에 스스로를 가두고 사는 현대인들의 무기징역이 저 낡은 옥사 위로 겹쳐 보였다.그러나 무거운 역사의 침묵이 흘렀을 법한 그 옥사 앞 잔디밭에서는 거짓말처럼 정반대의 풍경이 펼쳐지고 있었다. 아이들이 깔깔거리며 굴렁쇠를 굴리고 있었고, 삼삼오오 모여 투호 던지기에 여념이 없는 가족들의 웃음소리 너머로 국궁장이 보였다. 활시위를 팽팽하게 당긴 한 중년 남성의 팔뚝에 핏대가 선명하다.​옆에서 훈수를 두는 어르신의 한마디가 다시 한번 명치끝을 찌른다. 그렇다. 꽉 쥐고 있다고 해서 내 것이 되는 것은 아니다. 부질없는 욕심도, 켜켜이 쌓인 원망도 결국 내 손을 떠나보내야만 삶이라는 과녁을 향해 곧게 날아갈 수 있다. 번듯하게 자리를 지키는 객사 마루에 걸터앉아, 쥐고 있던 마음의 짐들을 눈앞의 푸른 잔디밭 위로 가만히 내려놓았다.'객사' 앞을 묵묵히 지키고 선 소나무 아래 기댄 채 숨을 크게 들이마셨다. 우리는 늘 무언가를 성취해야만 의미 있는 삶이라 배우며 자랐다. 더 높이 오르고, 더 빨리 닿기 위해 스스로를 갉아먹는 것을 '성실함'이라 포장하며 산다. 하지만 수백 년의 세월을 버텨낸 저 객사의 기둥들은 내게 넌지시 묻는 듯했다. 무너져 내리지 않고 오늘 하루를 근히 버텨낸 것만으로도 이미 충분히 훌륭한 삶이 아니냐고.성문을 빠져나오는 길, 로터리 한가운데 우뚝 선 소나무 아래서 '해미 잊을 수가 읍성'이라는 해학 어린 문구가 마지막 인사를 건넨다. 피식 웃음이 새어 나온다. 생각해 보면 600년의 거대한 역사는 그저 거대한 풍경의 배경일 뿐이었다.​이 오래된 성벽이 진짜로 품고 있는 것은 다듬이질 소리로 묵은 서러움을 툭툭 털어내는 노인의 손길, 투호 막대기 하나에 세상을 다 가진 듯 웃는 아이의 눈망울, 그리고 마음의 감옥을 허물고 다시 걸어 나갈 힘을 건네는 따뜻한 삶의 풍경이었다. 그 뭉툭하지만 진한 위로를, 나는 오래도록 잊지 못할 것 같다.