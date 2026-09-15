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대전충청

연재해미읍성,성벽 위에 흐르는 세월과 삶  |  6화
26.09.15 09:45최종 업데이트 26.09.15 09:45

"두드려 맞아야 펴지는 게 어찌 옷감뿐이겄어"

해미읍성 다듬이질 소리에 내 안의 낡은 감옥을 허물다

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푸른 나무가 늘어서 있는 평화로운 해미읍성 산책로
푸른 나무가 늘어서 있는 평화로운 해미읍성 산책로 ⓒ 김지영

가슴 밑바닥에 묵직한 돌덩이 하나 매달고 사는 기분이 들 때가 있다. 도무지 풀리지 않는 삶의 엉킨 매듭 앞에서 무력해질 때, 나는 으레 해미읍성으로 향한다. 600년 세월을 버텨낸 견고한 성벽은 위태롭게 흔들리는 내 어깨를 가만히 다독여 줄 것만 같기 때문이다.

두드리고 깨져야 비로소 반듯해지는 것들

탁, 타닥, 탁, 탁. 단정하게 뻗은 산책로를 걷다 보면 어디선가 심장 박동을 닮은 둔탁한 소리가 날아든다. 소리를 따라 걸음을 옮긴 민속가옥 마루에는 백발이 성성한 두 어르신이 마주 앉아 다듬이질에 한창이다. 굽은 등에 내려앉은 삶의 무게가 무색할 만큼, 방망이를 쥔 주름진 손아귀에는 매서운 기백이 서려 있다.

민속가옥 방안에 마주 앉아 다듬이질을 하는 두 어르신
민속가옥 방안에 마주 앉아 다듬이질을 하는 두 어르신 ⓒ 김지영

"아이고, 속이 시꺼멓게 탔을 땐 이 방망이질만 한 게 읎어. 내 속 썩인 영감탱이다 생각하고 후려쳐야 스트레스가 확 풀리는 기여."
"기여, 맞아. 두드려 패고 식은땀 한 번 쫙 흘려야 꼬깃꼬깃한 주름도 펴지고 내 속도 펴지는 벱이지. 안 그르냐?"

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​투박한 충청도 사투리가 장단에 맞춰 허공을 맴돈다. 멍하니 그 곁에 서서 옷감이 빳빳하게 펴지는 과정을 지켜보았다. 이리저리 치이고 두들겨 맞아야만 비로소 구김살 없는 제 모습을 찾는 옷감.

어쩌면 우리네 인생도 저 다듬잇돌 위에 올려진 모시 천과 다를 바 없지 않은가. 숱한 상처와 실패로 흠씬 두들겨 맞은 뒤에야 삶은 조금 더 단단하고 반듯해진다는 사실을, 두 어르신의 무심한 농담이 내 뺨을 후려치며 일깨워준다.

보이지 않는 옥사에 스스로를 가둔 이들에게

​발걸음은 자연스레 읍성 깊숙한 곳, '옥사' 로 향한다. 과거 수많은 이들의 피와 눈물이 스며들었을 형틀 앞에는 역설적이게도 맑은 웃음을 터뜨리는 아이들과 기념사진을 찍는 연인들로 북적인다. 그 평화로운 괴리감 속에서 나는 문득 서늘한 질문 하나를 마주했다.

해미읍성 옥사, 형틀과 포졸 마네킹을 구경하는 사람들
해미읍성 옥사, 형틀과 포졸 마네킹을 구경하는 사람들 ⓒ 김지영

우리는 과연 저 옥사 밖의 자유로운 삶을 살고 있는가. 형틀에 묶인 저 인형보다, 매일 아침 남들과의 비교 우위에 서기 위해 출근길 지옥철에 몸을 구겨 넣는 우리가 더 옴짝달싹 못 하는 죄인은 아닐까. 타인의 시선이라는 창살, 불안과 강박이라는 족쇄에 스스로를 가두고 사는 현대인들의 무기징역이 저 낡은 옥사 위로 겹쳐 보였다.

시위를 떠난 화살처럼, 훌훌 놓아버리기를

그러나 무거운 역사의 침묵이 흘렀을 법한 그 옥사 앞 잔디밭에서는 거짓말처럼 정반대의 풍경이 펼쳐지고 있었다. 아이들이 깔깔거리며 굴렁쇠를 굴리고 있었고, 삼삼오오 모여 투호 던지기에 여념이 없는 가족들의 웃음소리 너머로 국궁장이 보였다. 활시위를 팽팽하게 당긴 한 중년 남성의 팔뚝에 핏대가 선명하다.

푸른 잔디밭에서 아이들과 어른들이 굴렁쇠와 투호 놀이를 즐기고 있다
푸른 잔디밭에서 아이들과 어른들이 굴렁쇠와 투호 놀이를 즐기고 있다 ⓒ 김지영
과녁을 향해 팽팽하게 활시위를 당기는 국궁장 풍경
과녁을 향해 팽팽하게 활시위를 당기는 국궁장 풍경 ⓒ 김지영

"아따, 붙잡고 있는다고 과녁에 닿는 게 아니여. 손에서 힘을 빼고 미련 없이 놔버려야 쩌 멀리 날아가는 벱이지."

​옆에서 훈수를 두는 어르신의 한마디가 다시 한번 명치끝을 찌른다. 그렇다. 꽉 쥐고 있다고 해서 내 것이 되는 것은 아니다. 부질없는 욕심도, 켜켜이 쌓인 원망도 결국 내 손을 떠나보내야만 삶이라는 과녁을 향해 곧게 날아갈 수 있다. 번듯하게 자리를 지키는 객사 마루에 걸터앉아, 쥐고 있던 마음의 짐들을 눈앞의 푸른 잔디밭 위로 가만히 내려놓았다.

객사 뜰 앞 소나무가 건네는 위로

'객사' 앞을 묵묵히 지키고 선 소나무 아래 기댄 채 숨을 크게 들이마셨다. 우리는 늘 무언가를 성취해야만 의미 있는 삶이라 배우며 자랐다. 더 높이 오르고, 더 빨리 닿기 위해 스스로를 갉아먹는 것을 '성실함'이라 포장하며 산다. 하지만 수백 년의 세월을 버텨낸 저 객사의 기둥들은 내게 넌지시 묻는 듯했다. 무너져 내리지 않고 오늘 하루를 근히 버텨낸 것만으로도 이미 충분히 훌륭한 삶이 아니냐고.

웅장한 소나무와 푸른 잔디가 어우러져 묵직한 평온함을 자아내는 객사
웅장한 소나무와 푸른 잔디가 어우러져 묵직한 평온함을 자아내는 객사 ⓒ 김지영
'해미 잊을 수가 읍성' 재치 있는 문구가 적힌 로터리, 일상으로 돌아가는 길
'해미 잊을 수가 읍성' 재치 있는 문구가 적힌 로터리, 일상으로 돌아가는 길 ⓒ 김지영

성문을 빠져나오는 길, 로터리 한가운데 우뚝 선 소나무 아래서 '해미 잊을 수가 읍성'이라는 해학 어린 문구가 마지막 인사를 건넨다. 피식 웃음이 새어 나온다. 생각해 보면 600년의 거대한 역사는 그저 거대한 풍경의 배경일 뿐이었다.

​이 오래된 성벽이 진짜로 품고 있는 것은 다듬이질 소리로 묵은 서러움을 툭툭 털어내는 노인의 손길, 투호 막대기 하나에 세상을 다 가진 듯 웃는 아이의 눈망울, 그리고 마음의 감옥을 허물고 다시 걸어 나갈 힘을 건네는 따뜻한 삶의 풍경이었다. 그 뭉툭하지만 진한 위로를, 나는 오래도록 잊지 못할 것 같다.

#해미읍성#사는이야기#여행에세이#인문학산책#삶의위로

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