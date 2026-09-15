아버지 떠난 지 일 년여, 엄마는 첫 전시회를 열었다

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큰사진보기 ▲어머니 첫 작품 ⓒ 임혜영 관련사진보기

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캘리그라피 전시회에 왔다. 유명 시의 한 구절, 자작시, 성경이나 불경의 한 구절까지 다양한 문장이 개성 있는 글자체로 쓰여 있다. 어머니는 배운 지 얼마 되지 않아 한 작품만 출품하였다.진즉에 전시회 이야기를 들었는데 깜빡 잊고 있다 지난 14일 마지막 날에야 시간을 냈다. 하마터면 놓칠 뻔했다. 무에 그리 바쁘다고 서울 도봉갤러리에서 열린 어머니의 첫 전시회를 잊었을까. 얼마나 중요한 일을 한다고.작년에 갑작스레 아버지가 돌아가셨을 때 어머니는 매일매일을 시름으로 보내셨다. 어제까지 살아계셨던 분이 갑자기 자리를 비운 그 휑함. 일 년여가 지났는데 나는 새삼 마음이 아리다. 돌아가신 아버지 때문이 아니라 남겨진 이, 어머니 때문이다.전시회장에는 어머니와 같이 수업을 듣는 동료들이 있고 관람객도 꽤 있다. 그 사이에서 어머니가 여러 사람과 이야기를 주고받으며 환하게 웃는 모습을 보니 마음이 따스해지고 안심이 된다. 다 둘러보고 난 후 인사를 하고 문을 나서는데 어머니가 조심해서 들어가라고, 와주어서 고맙다고 말씀하신다. 자식이면 당연히 와야지 그게 뭐 그리 고맙다고 하시나 싶어 되레 송구하다.돌아서 나오는데 갑자기 무언가가 툭 떨어진다. 왜 이러지. 왜 눈물이 날까. 밝게 웃으며 작품 설명을 하셨던 어머니 모습이 계속 눈에 어린다. 자랑스럽고 즐거운 자리인데 왠지 어머니가 쓸쓸해 보였다. 나의 착각일까. 어머니 곁이 허전하다는 느낌을 지울 수가 없었다.아버지가 안 계신 지 일 년도 더 지났는데. 딸인 내가 아무리 칭찬하고 어머니를 챙긴다 해도 아버지만 할까. 백 마디 말이 무슨 소용이 있을까. 떠난 이를 생각해도, 남겨진 이를 생각해도 서글프기만 하다. 집으로 오는 버스 안에서 나는 어머니에게 "엄마 작품을 내가 사서 우리 집 현관에 걸어야겠어요"문자를 보냈다. 돌아온 어머니의 답장이 일품이다. "아직 많이 부족한데 예쁘게 봐주니 기쁘네."예전 어머니는 문자를 저런 식으로 보내지 않았다. 좀 더 다듬어지지 않은 문장을 쓰셨는데 요즘 어머니의 문장은 정갈하다. 슬픔도 비관도 말하지 않는다. 불평도 없다. 긍정적이고 밝은 말을 하고 딸을 북돋워 주는 말을 자주 한다. 내가 어머니에게 해야 하는 말을 오히려 어머니가 내게 하신다. 이러면 안 되는데. 내가 어머니께 큰 힘이 되어드려야 하는데 나는 전혀 그러지 못하고 있다. 그저 눈물만 글썽이고 있을 뿐이다.마음이 편치 않아 일과를 마치고 밤에 산책길에 나선다. 우리 아파트에는 할머니들이 많이 사신다. 아침, 저녁 산책하시는 분들이 많다. 저 앞에서 어떤 할머니가 지팡이를 짚고 천천히 하염없이 걷는다. 나는 한참 동안 그 뒷모습을 본다. 예전에는 눈에 들어오지 않던 할머니 할아버지였다. 요즘은 그분들만 눈에 띈다. 우리 아버지도 저렇게 폭이 좁게 종종걸음으로 걸으셨지. 무릎 수술을 하고도 저렇게밖에 못 걸었는데도 아버지는 무릎이 안 아파서 살 거 같다며 좋아하셨지. 저 할아버지와 할머니는 오늘도 산책하러 나오셨네. 참 잘 걸으신다. 부럽다.산책을 마치고 엘리베이터 앞에 서 있다. 엘리베이터가 내려오자 옆에 같이 서 있던 할아버지가 먼저 타라며 비켜주신다. 매너도 있고 친절하시다. 우리 아버지도 그러셨는데. 감수성도 풍부하고 인정이 많아 남 돕는 걸 거의 업으로 삼으셨는데. 어머니는 그런 분의 사랑을 잃은 것이다. 그 사랑을 다시는 받지 못하겠지. 하지만 살아생전 충분히 사랑하고 사랑받으셨으니 만족하실 것이다. 두 분이 나누신 사랑은 내 가슴 깊이 고이 간직되어 있다. 자식에게 가장 큰 선물은 부모가 사랑하며 사는 것이라는 말을 들었다. 부모님은 나에게 가장 큰 선물을 주셨다.오늘 어머니는 멋진 모자에 하얀 바지를 입은 깔끔한 모습이었다. 일주일 동안 그림부터 외국어, 난타까지 여러 가지를 배우느라 바쁘시단다. 다행이다. 내가 어머니에게서 느끼는 쓸쓸함은 어쩌면 나만의 착각일지도 모른다. 아니면 어머니를 잃은 후의 내 모습을 투영한 걸까.어릴 때는 엄마가 해주는 옛날이야기가 너무너무 재밌었다. 엄마가 참 좋았다. 그러다 20대가 되어 연인을 만나고 친구들을 만나며 엄마는 뒷전이 되었다. 엄마는 그냥 내 배경이었다. 결혼하고는 가정을 꾸리고 내 자식을 키우느라 다른 사람이 눈에 들어오지 않았다. 이제 자식들이 독립하고 아버지가 돌아가시자 비로소 어머니가 내 눈에 가득 찬다. 나를 낳아주시고 내 원형을 만들어주신 나의 원류, 어머니를 나는 오늘 만났다. 평생 알고 지낸 어머니를 이제야 제대로 만난 것이다. 나의 나 됨은 나 혼자 이룬 것이 아니었다.