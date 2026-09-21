한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

권투선수는 이렇게 말했다

- 김태형

왜 내가 여기서 흠씬 두들겨맞아 쓰러져 있는지

어떤 미친개가 내 안에서 또

더러운 이빨로 생살을 찢고 기어나오는지

나는 두 눈으로 똑바로 봐야 한다

보이지 않는 상대에게 얻어맞아 피투성이가 되는 것보다

그래도 보이는 주먹이 더 견딜 만하다

개는 어둠을 향해 짖을 수 있지만

나는 어디를 향해 짖어야 하는지 모른다

부러진 손가락에 글러브를 끼고서라도 링 위에 올라야 한다

그래야 보이지 않는 주먹이 더이상 나를 향해

카운터펀치를 날리지 못할 것이다

어느 순간 좁은 링이 점점 넓어지기 시작한다

야유와 빈주먹만 날리던 링 밖의 내 얼굴이 보인다

큰사진보기 ▲보이지 않는 적을 향할수록 내가 보인다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <코끼리주파수>, 창비, 2011시인_김태형: 1992년 <현대시세계>로 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <로큰롤 헤븐> <히말라야시다는 저의 괴로움과 마주한다> <고백이라는 장르> <코끼리주파수> <네 눈물은 신의 발등 위에 떨어질 거야> <다 셀 수 없는 열 마리 양> 이 있다.눈앞의 적은 누구나 볼 수 있지만, 지금 적을 마주하고 있는 내가 여기 있음을 인지하는 일은 보려는 의지를 가진 사람에게만 허락됩니다. 이 시의 권투선수는 흠씬 두들겨 맞고 쓰러진 자리에서 일어나는 대신 먼저 보기로 합니다. 왜 쓰러졌는지, 제 안에서 무엇이 생살을 찢고 기어 나오는지를 "두 눈으로 똑바로" 보겠다는 것입니다. 여기서 보이는 주먹이 차라리 견딜 만하다는 말은 엄살이 아닙니다. 사람을 가장 깊이 상하게 하는 폭력은 얼굴이 없어서, 어디를 향해 짖어야 하는지조차 알 수 없기 때문입니다. 그래서 우리는 정확하게 보아야 합니다. 먼저 보이지 않는 상대를 보이는 자리로 끌어내야 하는 것입니다. 그가 부러진 손가락에 글러브를 끼고서라도 링에 오르는 이유입니다. 그런데 그렇게 넓어진 링 위에서 마침내 보이는 것은 야유와 빈주먹만 날리던 링 밖의 자기 얼굴입니다. 상처를 다독이는 위로와 힐링에 기대는 대신, 무엇이 나를 쓰러뜨렸는지 끝까지 알겠다는 분노. 그 보려는 의지로부터 우리는 조금씩 조금씩 이겨 나갈 수 있는 것이니까요. (정은기 시인)