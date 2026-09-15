허파 밑까지 내려가는 숨, 물 한 병을 다 비웠다

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

"새벽바람이 시원해서 좋더라."

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'몸도 시원치 않은데 괜히 나갔다가 힘들어지면 어떡하지.'

"우리 뒷산이나 한 바퀴 걸을까?"

"우리 여기서 좀 쉬었다 가자."

'조금만 더 가볼까. 여기까지 왔는데.'

큰사진보기 ▲항암 7회차 무렵 남편과 함께 오른 아파트 뒷산. 남편은 내 뒤에서 반걸음 떨어져 걸었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

"나 오늘은 여기까지 갈래."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

7회차 항암에 접어든 토요일 아침이었다. 손가락은 퉁퉁 부어 잘 구부러지지 않았고, 손끝에는 가느다란 전류 같은 저림이 남아 있었다. 그래도 항암 직후의 고비는 얼추 지나간 듯했다.부어오른 손을 물끄러미 바라보고 있는데 현관문이 열렸다. 새벽 라이딩을 다녀온 남편이었다. 헬멧을 벗자 이마에서 땀이 뚝뚝 떨어졌다. 얼굴은 벌겋게 달아올랐지만 표정은 환했다.남편은 50킬로미터를 달렸다며 스마트워치를 내밀었다. 화면에 찍힌 숫자보다 남편의 얼굴에 아직 남아 있는 바람이 먼저 보였다. 예전에는 나도 자전거로 탄천길을 달렸다. 바람이 얼굴을 밀어내면 페달을 더 세게 밟았고, 등에 땀이 흐를 때까지 달리면 몸 안의 묵은 것들이 빠져나간 듯 개운했다.항암을 시작한 뒤 6개월 동안 맨발걷기 정도만 했지, 땀나게 몸을 움직여본 날은 하루도 없었다. 괜히 남편이 얄미웠다. 손가락을 몇 번 쥐었다 폈다. 여전히 뻣뻣했다. 그런데 남편 얼굴에 묻어 있는 바람을 나도 한번 느껴보고 싶었다.서랍에서 운동복을 꺼냈다. 지퍼를 잡은 손가락에 힘이 잘 들어가지 않았다. 배와 가슴도 부어 지퍼가 중간에서 걸렸다. 몇 번을 끌어올린 끝에 겨우 목까지 잠갔다.운동화를 꺼내다 말고 잠시 망설였다. 그러다 생각했다. 힘들면 내려오면 되지, 뭐.남편은 잠시 놀란 표정을 짓더니 곧바로 운동화를 신었다. 오전 11시, 아파트 뒤 작은 산으로 들어섰다. 바깥은 가을의 문턱을 넘고 있는 듯했지만 햇볕은 아직 뜨거웠다.아파트 골목을 나와 공원을 지나 뒷산으로 들어섰다. 항암 중에도 맨발걷기를 하러 자주 오던 곳이었다. 맨발걷기 황톳길을 지날 때까지만 해도 괜찮았다. 다리에 제법 힘이 느껴졌다. 이 정도면 정상도 문제없겠다는 생각이 들었다.하지만 뒷산 오르막 첫 계단부터 내 몸은 생각과 달랐다. 숨은 금세 차올랐다. 다리는 납덩이처럼 무거웠고 발바닥은 저릿했다. 허벅지가 달달 떨렸다. 오르막은 평지에서 맨발로 걷던 것과는 전혀 달랐다.한 걸음. 또 한 걸음.숨을 몰아쉬며 발을 떼었다. 남편은 반걸음 뒤에서 걸었다. 앞서가지도, 재촉하지도 않았다. 내가 멈추면 같이 멈췄고, 다시 걸으면 말없이 따라왔다. 겨우 오르막 하나를 넘자 나무 그늘 아래 평평한 바위가 보였다.바위에 걸터앉아 가쁜 숨을 골랐다. 남편도 옆에 앉아 이마의 땀을 닦았다. 고개를 들자 나무 사이로 정상으로 이어지는 오르막이 보였다.마른침을 삼켰다. 무릎을 짚고 몸을 일으켰다. 일어나려고 다리에 힘을 주는 순간 허벅지가 묵직하게 땅겼다. 다시 바위에 앉았다. 발바닥에서는 여전히 가느다란 전류가 올라왔다.평소라면 재보지도 않았을 거리였다. 나는 늘 끝을 봐야 마음이 편한 사람이다.항암을 시작한 뒤로는 자꾸 예전의 몸을 생각한다. 언제 다시 자전거를 탈 수 있을까. 언제 다시 오래 걸을 수 있을까. 언제 다시 예전처럼 살 수 있을까. 나는 아직도 예전의 나를 기준으로 지금의 나를 재고 있었다.한동안 정상으로 이어지는 오르막을 바라봤다.남편은 두말없이 자리에서 일어났다. 왔던 길을 천천히 내려갔다. 다리는 여전히 무거웠고 발바닥도 저릿했다. 중간쯤 내려왔을 때 한 번 뒤를 돌아봤다. 나무 사이로 정상으로 이어지는 길이 보였다. 조금 아깝기는 했다. 그래도 그냥 내려갔다.아파트 입구에 다다르자 남편이 편의점으로 들어갔다. 잠시 뒤 차가운 물 한 병을 들고나왔다. 뚜껑을 열어 병째 마셨다.꿀꺽, 꿀꺽.발바닥의 저림은 여전했다. 허벅지는 묵직하게 당겼고, 이마에서 흐른 땀이 턱끝에 맺혔다가 떨어졌다. 손가락을 몇 번 쥐었다 폈다. 아침과 다름없이 뻣뻣했다. 고개를 들고 숨을 깊이 들이켰다. 뜨거운 공기와 땀 냄새, 나무 냄새가 한꺼번에 밀려들었다. 숨이 가슴을 지나 허파 밑바닥까지 내려가는 것 같았다.손에 들린 물병은 어느새 비어 있었다.물은 늘 같은 맛이었을 텐데.그 물이 참 달았다.