84세 엄마에게 '썸남'이 생겼다

나이 들면서 마주하는 다양한 변화들을 받아들이며 어떻게 살고 싶은지 유쾌하게 생각해 보는 이야기.

큰사진보기 ▲행복복지센터 노래 교실에서 만난 할아버지. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"노래를 아주 기가 맥히게 해. 가수 뺨쳐."

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"엄마. 그 할아버지 엄마한테 관심 있는 거 아냐?"

"나한테만 명함을 주고 갔어."

"할아버지 만나고 싶으면 내가 대신 연락해 볼게. 마음 있으면 나한테 말씀하셔."

큰사진보기 ▲엄마에게 선물한 립스틱. ⓒ 신소영 관련사진보기

84세 엄마에게 '썸남'이 등장했다. 엄마가 매주 수요일마다 가는 행복복지센터 노래 교실에서 만난 할아버지다. 특별한 이벤트가 없는 일상을 살다가 노래 교실을 다녀온 날이면 엄마는 내가 퇴근하길 기다렸다가 노래 교실에서 있었던 일들을 말씀하시곤 한다. 그런데 한두 달 전쯤부터 한 남성 신입생에 대한 말을 꺼내셨다.처음에는 그냥 노래 잘하는 할아버지가 왔나 보다 했다. 그런데 그 할아버지가 맨 뒤에 앉아 있는 엄마의 앞자리에 앉아서 자꾸 이야기를 시키더란다. 옆에 다른 할머니들도 있는데 꼭 엄마한테 말을 거신다고 했다.속으로 '할아버지가 설마 작업하시나?' 싶었지만 그 연세에 그럴 리가 없다고 생각하며 그냥 지나쳤다. 그런데 주가 거듭될수록 할아버지에 대한 언급이 점점 많아졌다. 그쯤 되자 나도 궁금해서 할아버지가 혼자인지를 넌지시 물었다. 아내와는 사별하고 자녀 한 명은 미국에 살고 한 명은 지방에 살아서 지금 혼자란다.내 장난 섞인 말에 엄마가 환하게 웃으면서 손을 휘젓는다. 손은 아니라고 하지만 이미 미소가 만연한 얼굴은 맞다고 답하고 있었다. 그 모습이 귀여워서 "심심할 때 만나서 차 한 잔 마시고 그러면 좋지"라고 했다.그런데 엄마의 썸은 오래 가지 못했다. 한 달 반쯤 지났을까. 할아버지가 취업을 해서 더이상 노래 교실에 못 나오게 되었다며 마지막 인사를 하러 나오셨단다. 모처럼 엄마의 로맨스가 흥미진진해지려는 찰나에 갑자기 강제종료된 것 같아 아쉬웠다. 그런데 다음 주, 할아버지가 다시 나오셨다.그러면서 할아버지의 명함을 보여주었다. 처음에는 노래 교실 사람들에게 모두 명함을 돌린 줄 알았는데 엄마한테만 주고 가셨다는 말에 내심 놀랐다. 요즘 젊은이들에게서도 보기 힘든 패기 아닌가.말은 그렇게 했지만 할아버지와의 썸이 어떤 식으로 진행될지는 아직 미지수다. 그러나 엄마의 일상에 생기를 준 것만은 분명하다.생각해 보면 이제 죽을 날이 가깝다며 옷은 절대 안 산다는 엄마가 언제부터인가 이 옷 저 옷을 입어 보며 "이게 더 나아? 저게 더 나아?" 하고 물으신 것만 봐도 그렇다. 립스틱을 사달라고도 하셔서 내가 쓰는 것보다 좋은 명품 립스틱을 사다 드렸더니 '비싼 거라고 색이 더 예쁘다'면서 입이 귀에 걸리기도 했다.누군가에게 호감을 받는 존재가 된다는 건 분명 가슴 설레는 일이다. 더구나 새로운 일이나 즐거운 이벤트가 일어날 일이 별로 없는 나이에 그런 일이 생기니 얼마나 즐거우셨을까 싶다. 한층 신이 난 엄마는 친구들에게 은근 자랑도 하셨다.친구분들의 반응은 다양했다. 그 남자 사기꾼 아니냐는 의심에서부터 조심하라는 당부, 언니를 좋아하는 것 같다는 맞장구, 나도 좀 소개시켜 달라는 유쾌한 농담까지. 엄마의 썸은 엄마뿐만 아니라 주변 분들에게도 하나의 활력소가 되었다.가끔씩 연애하는 노년과 중년을 본다. 사실 어릴 땐 어느 정도 나이가 되면 연애 감정 같은 건 사라지는 줄 알았다. 그러다 조금 더 나이가 들어서는 어른들의 연애 감정 자체는 인정했지만, 그걸 너무 드러내면 주책이라고 여겼다. 사실 50이 넘어서 연애라는 말을 입에 올리면 좀 점잖지 못하고 밝히는(?) 사람이라는 유교 걸 같은 인식이 강했다.비혼으로 50대가 될 때까지 "왜 결혼을 안 했냐?"는 질문을 수없이 받았고, 남들이 다 가는 대세의 길을 가지 않는 것에 대해 이상하게 여기는 시선을 부당하게 여겼으면서 나 역시 어떤 사회적 통념에 갇혀 있었던 거다. 하지만 더 나이가 든 지금은 그때의 그런 생각들이 '아직 늙음에 이르지 못한 자들이 이해하지 못하는 외로움의 영역'이 있음을 간과한 오만이었다는 걸 깨닫는다.썸 타는 엄마를 보면서 거의 연애 포기 상태로 살고 있는 나야말로 직무유기 아닌가 하는 생각마저 든다. 그런데 돌아 보면 내가 포기한 건 연애만이 아니었다. 점점 에너지가 떨어진다는 이유로 익숙한 사람들만 만나고, 새로운 사람과 친해지는 일도 귀찮아 하며 내 관계의 반경을 스스로 좁혀왔다.꼭 연애 상대를 만나기 위해서라기보다는 내 일상에 조금이라도 윤기가 흐르게 하고 싶다면 익숙한 곳에서 한 발을 떼야 하는 것 같다. '가면 재밌지 않을까?' 하는 호기심을 갖고 노래 교실의 문을 두드린 엄마처럼 말이다. 그런 호기심과 도전, 열린 마음이 결국 좋은 인연을 만나게 해줄 뿐 아니라 '그날이 그날' 같은 일상에 생기를 주는 것 아닐까.마침 한 페이스북 친구분이 함께 공부하고 노는 모임은 만든다는 공지를 올렸다. 다른 때 같으면 그냥 지나쳤을 텐데 빠르게 손을 번쩍 들었다. "저요!"