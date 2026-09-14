이 대통령 "20만 고려인 동포 품은 우즈벡, 더없이 소중한 친구"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 한-우즈베크 확대 정상회담에서 기념 촬영을 마친 뒤 샤브카트 미르지요예프 대통령에게 자리를 안내하고 있다. 2026.9.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 14일 한국을 국빈 방문한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과의 확대회담에서 "(우즈베키스탄은) 중앙아시아 중에 유일한 특별 전략적 동반자 관계로서 우리 대한민국의 더없이 소중한 친구이자 핵심 파트너"라며 양국 관계를 한층 더 내실 있게 발전시키자고 했다.이 대통령은 "(양국은) 1992년 수교를 한 이래 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서 아주 단단한 협력관계를 구축해 왔다"면서 이러한 입장을 밝혔다.구체적으론 "교통, 인프라, 보건의료, 기후위기 대응부터 핵심광물 공급망, 인공지능과 디지털 등 방위사업에 이르기까지 호혜 협력의 지평을 넓히고 미래 성장을 이끌 동력을 함께 이끌어 갈 수 있다고 믿는다"고 했다.특히 "우즈베키스탄은 20만에 이르는 고려인 동포들이 삶의 터전을 일궈온, 우리 국민들께는 매우 각별한 나라"라고도 의미를 부여했다.이에 대해 이 대통령은 "어려웠던 시절에 우리 동포들을 따뜻하게 품어주신 우즈베키스탄 국민 여러분께 우리 국민들은 늘 고마운 마음을 간직하고 있다"라며 "이 소중한 역사적 인연을 잘 이어가고 더 큰 결실로 키워낼 수 있도록 인적·문화적 교류의 폭을 넓히겠다고 했다.또한 "양국의 협력은 유라시아와 한반도의 평화 안정에도 큰 힘이 될 것으로 믿는다"며 "그간 한반도 평화를 위해 우즈베키스탄이 도와준 변함없는 지지에 감사드린다. 앞으로도 (미르지요예프) 대통령님과 함께 지속가능한 평화의 길을 함께 만들어 나가길 기대한다"고 밝혔다.미르지요예프 대통령도 "우즈베키스탄 국민은 한국과 한국 국민에 대해 매우 각별한 애정을 갖고 있다"고 화답했다.그는 "양국 국민 정서와 전통은 서로 닮았고 언어 또한 구조적으로 가깝다. 양국 관계의 역사는 위대한 실크로드 시대에 그 뿌리를 두고 있다"면서 "수교 34년 동안 한국은 우즈베키스탄에게 참된 벗이자 믿음직한 동반자가 되어줬다"고 했다.아울러 "양국이 안고 있는 과제와 우선순위는 서로 맞닿아 있다. 인간의 복리가 무엇보다 우선한다는 원칙이 바로 양국을 하나로 묶어주고 있다"면서 한국과 우즈베키스탄이 밀접히 연결돼 있음도 강조했다.이에 대해 미르지요예프 대통령은 "우즈베키스탄에는 700개가 넘는 한국 기업이 합작 형태로 진출해 있고 한국의 투자 규모도 지속적으로 확대되고 있다"며 "전자정부, 교육, IT, 농업, 보건의료를 비롯한 산업 전반에 걸쳐 한국의 경험과 기술이 폭넓게 도입되고 있다"고 설명했다.특히 그는 "우즈베키스탄은 한반도의 평화와 안보를 공고히 하기 위한 한국 정부의 노력을 앞으로도 변함없이 지지할 것"이라며 "역사가 보여주듯이 양국 관계는 정치적 부침에 흔들리지 않는다"고도 밝혔다.한편 양국 정부는 이날 정상회담을 계기로 ▲ 고속철 8편성 도입 및 국가 유전체·바이오뱅크 '바이옴센터' 설립 사업 관련 양해각서(MOU) ▲ 수형자이송조약 ▲ 무상원조 기본협정 개정의정서 ▲ 유아 및 일반교육 분야 협력에 관한 MOU 등 총 13건의 협정 및 MOU를 체결했다.청와대 설명에 따르면, 우즈벡 고속철 사업 등에 대한 EDCF 타당성 조사를 개시하는 MOU는 양국 간 교통·보건 인프라 협력을 확대하고 이후 한국 기업 진출을 지원할 수 있다는 데 의의가 있다.이외에 양국 디지털 제조 협력을 AI 기반 제조혁신 분야로 확대하는 제도적 기반을 마련하는 '제조 AI 전환 협력에 관한 MOU'나 핵심광물·AI데이터센터·한국기업 전용 산단 등 우즈벡 정부의 6대 국가전략산업 분야 내 호혜적인 유망사업을 발굴·개발·촉진하는 방안 등을 모색하는 '전략적 사업발굴 체계 구축을 위한 MOU'가 이번 회담을 계기로 체결됐다.또 한-우즈베키스탄 간 방산 협력을 확대하는 한국 KAI와 우즈벡의 우즈텍트레이드 간의 '방산 협력에 관한 계약' 등도 함께 체결됐다.