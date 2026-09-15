소값에 웃은 우시장, 사료비 줄일 길 찾는 옥수수밭

▲충남 서산 가축경매시장 10일 오전 충남 서산 가축경매시장. 소 울음 사이로 경매를 알리는 방송이 흘렀다. 김선영 관련영상보기

큰사진보기 ▲10일 서산 가축경매시장에서 한 농민이 소값이 좋다며 밝게 웃으며 최기중 서산태안축협 조합장과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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"조금만 가격이 떨어지면 적자를 낼 수밖에 없어요."

큰사진보기 ▲11일 태안군 근흥면 두야리에서 열린 사료용 옥수수 시연회에서 연구원이 새로 개발한 품종의 특성을 설명하고 있다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

10일 오전 충남 서산 가축경매시장. 소 울음 사이로 경매를 알리는 방송이 흘렀다. 줄지어 선 소들이 순번을 기다렸고, 응찰이 끝나자 전광판에 낙찰가가 떴다. 소값이 괜찮다며 농민들 얼굴이 밝았다. 낙찰된 소는 곧 트럭에 올랐다.농민들과 이야기를 나누던 최기중 서산태안축협 조합장에게 경매일 아침 가장 먼저 확인하는 일을 물었다. 출품 예정 마릿수와 개체번호, 등록된 이력이라고 했다. 출생일과 혈통을 확인하고, 친자 검사로 이력이 맞는지 살피는 일도 한다는 설명이다. 최 조합장은 "구매자한테 한 치 오차도 없어야 한다"고 말했다. 3초 만에 끝나는 거래를 믿고 맡길 수 있게 하는 일이다.최 조합장은 농가가 판매를 신청하면 축협이 공개 경매로 거래를 맡는다고 설명했다. 농민 개개인이 판로를 찾고 값을 흥정해야 하는 부담을 덜고, 소를 잘 키워 제값에 팔도록 뒷받침하는 것이 축협의 역할이라는 것이다. 소의 품질을 높이는 개량과 사육기술 지도도 그 일에 포함된다. 그러나 경매장의 밝은 표정만으로 농가 살림을 짐작하기는 어렵다.최 조합장은 사료비 부담을 먼저 꼽았다. 소값이 올라 숨통이 트였지만 생산비가 높아 가격이 조금만 흔들려도 버티기 어렵다는 것이다. 그는 비싼 사료를 먹여도 소의 품질이 떨어지면 제값을 받기 어렵다며 개량과 사육 지도의 필요성을 강조했다.사료비를 줄일 길을 찾는 현장은 이튿날 태안의 옥수수밭으로 이어졌다. 사료용 옥수수 시연회에서 수확기가 옥수수를 베어 넘기는 동안 연구원이 새로 개발한 품종의 특성을 설명했다. 마을 주민과 태안군 관계자, 최 조합장 등이 현장을 지켜봤다.우시장에서 소를 얼마에 팔지를 살폈다면, 옥수수밭에서는 얼마를 들여 키울지를 살피는 셈이다. 새 품종과 기계화가 농가에 도움이 되는지는 실제 사료비와 일손 부담을 얼마나 덜어주느냐에 달려 있다.아직 풀지 못한 일을 묻자 최 조합장은 가축분뇨 이야기를 꺼냈다. 가축분뇨를 퇴비로 만들어 농사에 다시 쓰고, 농사에서 나온 부산물 등을 가축 사료로 활용하는 '경축 순환'이 필요하다는 것이다. 그는 "이 땅으로 축분이 들어가야 농사를 이어갈 수 있다"고 말했다.최 조합장에 따르면 서산태안축협은 자체 분뇨 자원화시설을 갖고 있지 않다. 그는 설치와 운영에 비용이 많이 들고 수익을 내기 어려워 조합 힘만으로는 추진하기 어렵다고 했다. 농가 지원과 환경 개선을 위한 사업인 만큼 국가가 비용을 부담해야 한다는 것이 그의 입장이다.국가데이터처에 따르면 올해 6월1일 기준 전국 한우 사육 농장은 1년 전보다 4.8% 줄었다. 소를 키우는 농가가 줄어드는 가운데, 경매장에는 시부모의 축사를 이어받은 30대 농민도 있었다. 그는 이제 소를 제값에 팔면 기쁘다고 했다. 그 기쁨이 축사를 이어갈 수 있는 소득으로 남으려면 키우는 동안의 부담도 줄어야 한다. 경매가 끝나도 축협이 농가와 함께 풀어야 할 일은 남는다.