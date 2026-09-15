"다문화는 '다른 문화'가 아니라 '다 함께'라는 뜻 아닐까요"

큰사진보기 ▲민주평통 캄보디아지회와 라온제나어린이합창단을 비롯한 한캄 다문화 가족 구성원들이 지난 9월 12일 1박 2일 야외 워크샵을 다녀왔다. ⓒ 박정연 관련사진보기

"오랜만에 친구들과 언니들을 만나서 정말 즐거웠어요."

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큰사진보기 ▲끼리롬 국립공원에서 마을 원주민으로부터 산 화관을 머리에 쓴 한캄가정 자녀가 미소를 짓고 있다. ⓒ 박정연 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아에는 최소 800여 한-캄보디아 가정이 살고 있다. 사진은 캄보디아 끼리롬 국립공원을 방문한 다문화가정 자녀들 ⓒ 박정연 관련사진보기

지난 12~13일 캄보디아 캄퐁스푸주 끼리롬 국립공원에서 열린 '민주평통과 함께하는 2026 한-캄가족 야외 워크숍'에 참가한 박혜원 학생의 말이다.민주평화통일자문회의 캄보디아지회가 마련한 이번 행사는 올해로 4회째다. 한·캄 다문화 가족과 라온제나어린이합창단원, 민주평통 자문위원 등 약 60여 명이 함께했다.캄보디아에는 현재 최소 800여 가정의 한·캄 다문화가족이 생활하는 것으로 알려져 있다. 한국인과 캄보디아인 부모 사이에서 태어난 자녀들은 자연스럽게 두 문화를 접하며 성장한다. 상당수는 양국 국적을 갖고 있으며, 한국을 오가며 두 나라의 문화를 경험하기도 한다.이들 가운데는 K-팝과 한국 드라마를 즐겨 보고 한국인이라는 사실을 자랑스럽게 여기며, 이를 부러워하는 캄보디아 친구들의 시선을 받기도 한다. 한국과 캄보디아의 문화적·인종적 차이로 인한 차별을 크게 느끼지 않고 살아가는 경우도 많다.하지만 서로 다른 문화가 한 가정 안에서 만나는 과정이 늘 순탄한 것만은 아니다. 특히 언어는 가족 간 소통에서 현실적인 장벽이 되기도 한다. 한국어가 익숙하지 않은 캄보디아인 어머니들은 남편이나 자녀와 대화할 때 자신의 생각을 충분히 설명하지 못해 답답함을 느끼는 경우가 있다. 한·캄 다문화가정 가운데는 한국어와 크메르어, 영어를 섞어 대화하는 가정도 적지 않다.일상적인 대화는 가능하더라도 감정이나 고민처럼 깊은 속내를 표현해야 할 때는 어려움이 커진다. 서로를 이해하고 싶어도 적절한 언어를 찾지 못해 마음을 온전히 전달하지 못하는 경우도 있다는 것이다.자녀의 미래를 둘러싼 부모들의 고민도 만만치 않다. 한국인 아버지들은 자녀가 성인이 된 뒤에도 계속 캄보디아에서 살아가게 하는 것이 좋을지, 대학 진학을 계기로 한국으로 보내는 것이 나을지를 놓고 고민한다. 최근 온라인 사기 범죄가 잇따르면서 캄보디아가 범죄의 나라라는 부정적 이미지로 낙인찍힌 현실도 자녀를 계속 이곳에서 살게 해도 될지 고민하게 만드는 요인이다.한국에서 대학을 졸업한 뒤 직장을 구해 독립적으로 살아가는 방안도 생각하지만, 이 경우 자녀와 떨어져 지내야 할 수 있다는 또 다른 불안이 따른다.반대로 캄보디아에서 계속 생활할 경우 한국어와 한국 문화에 대한 이해가 충분하지 않을 수 있다는 걱정도 있다. 자녀가 두 문화를 모두 이해하면서 자신의 정체성을 찾아가도록 돕는 일이 부모들에게 쉽지 않은 이유다.캄보디아인 어머니들에게도 고민은 이어진다. 한국의 가족문화와 자녀교육 방식이 자신이 자라온 환경과 다를 때 느끼는 문화적 이질감, 언어의 한계 등이 겹치면서 때로는 가정 안에서도 외로움을 느낄 수 있다. 이런 고민을 나누는 자리가 이번 워크숍이기도 했다.행사는 민주평통 캄보디아지회(회장 나윤정)와 라온제나어린이합창단이 공동 주관했으며, 캄보디아한인건설협회, NGO 셰어하트(ShareHearts), 다일공동체 등이 후원했다.행사 장소인 끼리롬 국립공원은 해발 700ｍ 안팎의 고산지대다. 캄보디아 유일의 소나무 자연 군락이 형성된 침엽수림이 자리한 곳이다. 참가자들은 끼리롬 국립공원 정상에 올라 가벼운 산책을 하며 오랫만에 도심을 떠나 자연을 만끽했다.이후 캠핑촌 텐트에서 가족 단위로 머물며 함께 식사하고 이야기를 나눴다. 가족들이 자연 속에서 하룻밤을 보내며 일상에서는 쉽게 만들기 어려운 소중한 추억도 쌓았다.잠시 내리던 보슬비가 그치고 밤이 되자 어른들과 아이들의 시간이 이어졌다. 민주평통 캄보디아지회 박재홍 간사가 강사로 나서 평화통일과 재외동포의 역할을 주제로 강연했다. 다문화가정 자녀들의 성장과 정체성, 재외동포 사회에서 다문화가 갖는 의미에 대한 이야기도 나왔다.강연이 끝난 뒤에도 어른들은 늦은 시간까지 대화를 이어갔다. 자녀들의 미래와 한국어 교육, 캄보디아인 어머니들이 느끼는 문화적 차이, 자녀의 한국 유학과 독립을 둘러싼 고민 등이 자연스럽게 오갔다. 아이들은 밤하늘 아래에서 영화를 봤다. 어른들이 자녀들의 미래를 이야기하는 동안 아이들은 친구들과 어울리며 또 하나의 추억을 만들었다.주니어 민주평통 최연소 참가자인 박혜원 학생에게도 이번 행사는 특별했다. 박양은 "이전에 라온제나 합창단 친구들과 함께 지낸 경험이 있어서 오랜만에 친구들과 언니들을 만나 즐거웠다"고 말했다.이어 "민주평통 강의를 통해 '다문화'가 단순히 서로 다른 문화를 의미하는 것이 아니라 재외동포 모두에게 해당하는 '다'문화라는 것을 배웠다"고 했다. 또 "부모님들이 무슨 일을 하시든, 어디에 계시든 자녀들을 위해 열심히 살아오셨다는 것을 생각하게 됐다"며 "평화와 통일도 세대와 장소에 관계없이 실천해 나가는 것이 중요하다고 느꼈다"고 말했다.캄보디아에서 살아가는 최소 800여 한·캄 다문화가정의 삶은 저마다 다르다. 하지만 언어와 문화의 차이 속에서 가족이 서로를 이해하고, 자녀의 미래를 함께 고민해야 한다는 점에서는 닮아 있다.이번 워크숍은 거창한 해법을 찾는 자리라기 보다 함께 먹고, 걷고, 이야기하며 서로의 고민을 나누는 자리였다. 부모에게는 자녀의 미래를 다시 생각해보는 시간이었고, 아이들에게는 자신과 비슷한 환경에서 살아가는 친구들을 만나는 시간이 됐다.나윤정 민주평통 캄보디아지회장은 "한·캄 다문화 가족들이 서로의 문화를 이해하고 좋은 추억을 만들 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 한국과 캄보디아를 연결하고 다문화 가족이 함께할 수 있는 활동을 이어가겠다"고 말했다.