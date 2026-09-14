10년 만에…순천시 '청소년 노동인권 조례' 본회의 통과

전남광주특별시 순천 지역 청소년들의 노동 인권을 보장하고 부당한 노동 환경을 개선하기 위한 제도적 안전망이 추진 10년 만에 마침내 마련됐다.
14일 순천시의회에 따르면, 김재진 의원(진보당)이 대표 발의한 '순천시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례안'이 이날 열린 본회의를 최종 통과했다. 해당 조례안은 앞서 지난 10일 소관 상임위원회인 문화경제위원회에서 만장일치로 의결된 바 있다.
이 조례안이 본회의 문턱을 넘기까지는 적잖은 진통이 따랐다. 지난 2016년 12월 처음 입법예고됐으나 일부 단체 및 소상공인 측의 반대 의견에 부딪혔다. 이듬해 2월 상임위에서 의원 공동발의로 재추진됐음에도 심사가 거듭 보류됐고, 7월 상임위를 통과하고도 끝내 본회의에 상정되지 못해 제정이 무산된 아픈 이력이 있다.
천신만고 끝에 빛을 본 이번 조례안에는 ▲청소년 노동인권 보호를 위한 기본계획 수립 및 실태조사 ▲상담·교육·홍보 및 권리구제 ▲고용 사업장 대상 노동환경 개선 홍보 ▲청소년노동인권센터 설치 ▲관계 기관 협력체계 구축 ▲시민활동가 양성 등 실질적인 권익 보호 장치들이 촘촘히 담겼다.
이는 전남광주특별시 관내 지자체 중 옛 광주광역시와 전라남도, 목포, 여수 등에 이어 13번째 제정 사례다.
조례안을 발의한 김재진 의원은 "지역 청소년들이 안전하고 존중받는 환경에서 일할 수 있도록 건전한 노동문화를 정착시키는 데 시의회 차원의 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.
최국진 전남노동권익센터장은 "자체 실태조사 결과 지역에서 일하는 청소년의 절반 이상이 노동법 위반을 경험한 것으로 나타났다"며 "늦었지만 약 10년 만에 조례가 통과된 것을 환영하며, 이를 근거로 한 청소년 노동인권 사업이 실질적인 효과를 낼 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.