10년 만에…순천시 '청소년 노동인권 조례' 본회의 통과

큰사진보기 ▲제 299회 순천시의회 제1차정례회 제 2차 본회의에서 통과된 '순천시 청소년노동인권 보호 및 증진 조례'는 김재진 시의원(진보당)이 대표발의 했다. ⓒ 순천시의회 관련사진보기

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전남광주특별시 순천 지역 청소년들의 노동 인권을 보장하고 부당한 노동 환경을 개선하기 위한 제도적 안전망이 추진 10년 만에 마침내 마련됐다.14일 순천시의회에 따르면, 김재진 의원(진보당)이 대표 발의한 '순천시 청소년 노동인권 보호 및 증진 조례안'이 이날 열린 본회의를 최종 통과했다. 해당 조례안은 앞서 지난 10일 소관 상임위원회인 문화경제위원회에서 만장일치로 의결된 바 있다.이 조례안이 본회의 문턱을 넘기까지는 적잖은 진통이 따랐다. 지난 2016년 12월 처음 입법예고됐으나 일부 단체 및 소상공인 측의 반대 의견에 부딪혔다. 이듬해 2월 상임위에서 의원 공동발의로 재추진됐음에도 심사가 거듭 보류됐고, 7월 상임위를 통과하고도 끝내 본회의에 상정되지 못해 제정이 무산된 아픈 이력이 있다.천신만고 끝에 빛을 본 이번 조례안에는 ▲청소년 노동인권 보호를 위한 기본계획 수립 및 실태조사 ▲상담·교육·홍보 및 권리구제 ▲고용 사업장 대상 노동환경 개선 홍보 ▲청소년노동인권센터 설치 ▲관계 기관 협력체계 구축 ▲시민활동가 양성 등 실질적인 권익 보호 장치들이 촘촘히 담겼다.이는 전남광주특별시 관내 지자체 중 옛 광주광역시와 전라남도, 목포, 여수 등에 이어 13번째 제정 사례다.조례안을 발의한 김재진 의원은 "지역 청소년들이 안전하고 존중받는 환경에서 일할 수 있도록 건전한 노동문화를 정착시키는 데 시의회 차원의 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.최국진 전남노동권익센터장은 "자체 실태조사 결과 지역에서 일하는 청소년의 절반 이상이 노동법 위반을 경험한 것으로 나타났다"며 "늦었지만 약 10년 만에 조례가 통과된 것을 환영하며, 이를 근거로 한 청소년 노동인권 사업이 실질적인 효과를 낼 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.