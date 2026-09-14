추미애, 미시간과 '미래차 동맹' 제안…"반도체·배터리·소프트웨어 결합, 공급망 주도"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 집무실에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 집무실에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 집무실에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 집무실에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 미국 자동차산업의 중심지인 미시간주와 자동차·모빌리티를 넘어 반도체와 배터리, 에너지저장시스템(ESS) 등 첨단산업 전반의 협력을 확대하겠다는 구상을 내놨다. 단순한 지방정부 간 우호 교류를 넘어 양 지역의 산업 경쟁력을 결합해 글로벌 공급망과 미래차 시장을 함께 주도하는 '미래차 글로벌 동맹'을 만들겠다는 것이다.추미애 지사는 14일 경기도청에서 그레첸 휘트머(Gretchen Whitmer) 미국 미시간 주지사를 만나 양 지역의 주요 산업 현황과 관심 분야를 공유하고 기업·기관 간 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 면담에는 휘트머 주지사를 비롯해 데이브 콜터(Dave Coulter) 오클랜드 카운티 행정수반, 잭 폴(Zack Pohl) 미시간 주지사실 비서실장, 레이첼 도널드슨(Rachel Donaldson) 미시간경제개발공사 글로벌 기업유치 상무이사 등 투자유치를 위해 방한한 미시간주 대표단이 참석했다.추 지사가 취임 후 외국 우호지역 대표단을 공식적으로 만난 것은 이번이 처음이다.추미애 지사가 이날 강조한 것은 자동차산업에 대한 단순한 교류 확대가 아니었다. 미국 자동차산업을 대표하는 미시간의 제조·완성차 역량과 경기도가 가진 반도체·배터리·소프트웨어 기술을 결합해 미래산업의 경쟁력을 함께 키우자는 제안이다.추 지사는 "경기도와 미시간주는 지난 15년간 깊은 우애와 신뢰를 다져온 핵심 파트너"라며 "미시간의 완성차·제조 역량이라는 하드웨어에 경기도의 반도체·배터리·소프트웨어 기술이라는 두뇌를 결합한다면 글로벌 미래차 시장의 기술 표준과 공급망을 양 지역이 함께 주도할 수 있다"고 말했다.그러면서 "경기도와 미시간주가 '미래차 글로벌 동맹'으로 함께 도약하길 바란다"고 제안했다.이는 경기도가 보유한 산업 기반을 해외 지방정부와 연결해 새로운 협력망을 구축하려는 추 지사의 산업정책 구상과도 맞닿아 있다. 경기도에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업을 비롯해 배터리와 자동차 관련 기업들이 집적돼 있고, 미시간은 디트로이트를 중심으로 미국 자동차산업을 이끌어 온 제조업 거점이다.추미애 지사는 특히 협력을 선언하는 데 그치지 않고 기업들이 실제로 움직일 수 있는 행정적 지원체계를 만들겠다는 뜻도 밝혔다.그는 "상호 진출과 투자 기업에 필요한 정보 제공, 현장 애로 해소, 인허가 절차까지 밀착 지원하는 실질적 행정 협력 체계를 구축"하겠다고 했다. 기업 간 교류뿐 아니라 대학·연구기관·청년 등 다양한 주체의 교류도 확대하자고 제안했다.미시간 역시 자동차 제조업에만 머물지 않고 미래산업으로 산업구조를 확장하고 있다. 미시간주는 자동차산업 기반을 바탕으로 미래 모빌리티와 반도체, 생명과학은 물론 배터리·ESS, 드론, 인공지능(AI) 등 첨단산업 경쟁력 강화에 나서고 있다.휘트머 주지사는 "미시간주와 경기도는 산업을 함께 육성하고 전문성을 공유하며 미래를 만들어 나갈 준비가 되어 있다"며 양 지역의 협력 의지를 밝혔다.그는 미시간이 신뢰할 수 있는 공급망과 최첨단 제조기술을 갖췄으며, 미국에서 인구 대비 엔지니어 비율이 가장 높은 지역이라고 소개했다. 이어 이러한 강점을 한국 파트너들과 공유해 양 지역 주민들에게 새로운 기회를 만들고, 세계 양쪽에서 혁신을 선도해 나가겠다고 강조했다.경기도와 미시간주의 협력은 올해 갑자기 시작된 것은 아니다. 양 지역은 2011년 우호협력 양해각서를 체결한 뒤 15년 동안 교류를 이어왔다. 특히 자동차·모빌리티 분야에서 협력을 강화해 왔으며, 현재 미시간에는 자동차·반도체·배터리 등 다양한 분야의 경기도 기업들이 진출해 있다.추 지사는 휘트머 주지사와의 개인적인 공통점도 언급했다. 법조인 출신이라는 점과 여성 지도자로서 지역의 미래를 책임지고 있다는 점 등을 거론하며 친근감을 표시했다.경기도는 이번 면담을 계기로 기존의 우호협력 관계를 첨단산업 분야의 실질적인 협력으로 확대한다는 계획이다. 앞으로 양 지역 기업과 기관이 실제로 협력할 수 있는 분야를 발굴하고, 투자와 기업 진출을 지원하는 행정 협력체계를 구체화할 방침이다.