경기도, 민자도로 통행료 인상 계획 철회…내년 3월까지 동결

큰사진보기 ▲경기도가 당초 다음 달부터 올리려던 제3경인고속화도로와 서수원~의왕고속화도로 통행료 인상 계획을 철회했다. 일산대교를 포함해 경기도가 관리하는 민자도로 3곳의 통행료는 내년 3월까지 현재 수준으로 유지된다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 당초 다음 달부터 올리려던 제3경인고속화도로와 서수원~의왕고속화도로 통행료 인상 계획을 철회했다. 일산대교를 포함해 경기도가 관리하는 민자도로 3곳의 통행료는 내년 3월까지 현재 수준으로 유지된다.경기도는 일산대교와 제3경인고속화도로, 서수원~의왕고속화도로 등 도가 관리하는 민자도로 3곳의 2026년 통행료를 동결한다고 14일 밝혔다.애초 경기도는 오는 10월 1일부터 제3경인고속화도로 통행료를 차종별로 50~200원, 서수원~의왕고속화도로는 일부 차종을 100원씩 인상하는 방안을 추진했다.이를 위해 경기도의회에 의견 청취를 요청했지만 지난 9일 도의회 건설교통위원회에서 제동이 걸렸다.건설교통위원회 소속 여야 의원들은 무료화 정책 추진으로 통행료를 동결하고 있는 일산대교와의 형평성과 도민 부담 등을 이유로 통행료 인상에 신중할 필요가 있다는 의견을 냈다.경기도는 도의회 의견과 물가·경기 상황 등을 검토한 뒤 추미애 지사 지시에 따라 통행료를 올리지 않기로 했다.이에 따라 제3경인고속화도로와 서수원~의왕고속화도로 통행료는 현재 수준으로 유지된다. 2017년부터 통행료가 동결된 일산대교도 이번 동결 대상에 포함됐다.동결 기간은 2027년 3월까지다. 다만 통행료를 동결하면서 발생하는 민자도로 사업자의 수입 감소분은 경기도가 도비로 보전한다.민자도로 통행료는 경기도와 사업시행자 간 실시협약에 따라 정해진 불변가에 소비자물가지수 변동분을 반영해 100원 단위로 조정한다.경기도는 2024년 10월에도 제3경인고속화도로와 서수원~의왕고속화도로의 통행료를 차종별로 100~600원 인상한 바 있다.일산대교는 2017년부터 통행료를 동결하고 있다. 경기도가 통행료의 50%를 지원하면서 1종 승용차는 기존 1200원의 절반인 600원을 이용자가 부담하고 있다.경기도는 이번에는 통행료를 동결하지만 물가상승에 따른 통행료 현실화와 수익자 부담 원칙, 도의 재정부담 등을 고려해 2027년 상반기 인상 여부를 다시 검토할 방침이다.추미애 경기도지사는 "물가상승과 경기침체로 어려움을 겪고 있는 도민들의 교통비 부담이 조금이나마 완화되기를 바란다"며 "도민 부담과 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 합리적인 통행료 정책을 추진하겠다"고 말했다.