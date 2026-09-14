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26.09.14 18:03최종 업데이트 26.09.14 18:26

수원역·화서동·행궁동이 AI 실증 무대로…이재준 "수원형 모델 전국 확산"

교통·시민편의·안전·교육에 피지컬 AI 적용… 328억 투입해 2028년까지 도시서비스 실증

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이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 현대자동차·기아·한전케이디엔 등 8개 기업·기관과 '거점형 스마트도시 조성사업' 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.
이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 현대자동차·기아·한전케이디엔 등 8개 기업·기관과 '거점형 스마트도시 조성사업' 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시

수원특례시가 피지컬 AI 기술을 실제 도시 공간에 적용해 교통·시민편의·안전·교육 등 도시문제를 해결하고, 수원에서 검증한 스마트도시 모델을 전국으로 확산하는 사업에 본격적으로 나선다. 수원역·화서동·행궁동을 실증 무대로 삼아 AI가 도시의 다양한 공간과 서비스에서 실제로 작동하는 환경을 구축한다는 구상이다.

수원시는 14일 시청 중회의실에서 현대자동차·기아·한전케이디엔 등 8개 기업·기관과 '거점형 스마트도시 조성사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

협약에는 현대자동차㈜, 기아㈜, 한전케이디엔㈜, 가온로보틱스㈜, 콜로세움코퍼레이션㈜, 씨엘모빌리티㈜, 영국씨앤피㈜, 수원도시재단이 참여한다. 수원시는 이들과 함께 피지컬 AI 기술을 도시 공간에 적용하고 실제 서비스로 구현하는 실증사업을 추진한다.

수원역·화서동·행궁동에서 AI 도시서비스 실증

수원시는 지난 6월 국토교통부의 '2026 거점형 스마트도시 조성사업' 공모에 선정돼 3년간 국비 최대 160억 원을 지원받는다. 국비와 지방비 160억 원, 민간자본 8억 원 등 총 328억 원을 투입해 2028년 12월까지 사업을 추진한다.

이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 열린 '수원시 거점형 스마트도시 조성사업 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다.
이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 열린 '수원시 거점형 스마트도시 조성사업 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시

이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 현대자동차·기아·한전케이디엔 등 8개 기업·기관과 ‘거점형 스마트도시 조성사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고있다.
이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 현대자동차·기아·한전케이디엔 등 8개 기업·기관과 ‘거점형 스마트도시 조성사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고있다. ⓒ 수원시

사업의 부제는 '도시를 잇고, 생활을 움직이다 - 피지컬 인공지능(AI) 혁신 거점 수원'이다. 단순히 AI 기술을 도입하는 데 그치지 않고 수원역·화서동·행궁동을 실제 기술 실증 공간으로 활용해 도시문제 해결과 시민 생활 개선을 함께 추진한다.

이를 위해 ▲교통 허브 ▲시민편의 허브 ▲안전·재난 허브 ▲혁신·교육 허브 등 4개 거점을 조성하고 피지컬 AI 기반 서비스를 구축·운영한다. 참여 기업에는 실제 도시환경에서 기술을 시험하고 고도화할 수 있는 실증 기회도 제공한다.

AI 산업 육성 넘어 '도시 자체'를 바꾸겠다는 구상

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이번 사업은 이재준 시장이 추진해 온 AI 기반 도시 전환 구상을 실제 공간과 서비스로 옮기는 사업이라는 점에서도 의미가 있다.

이 시장은 AI를 미래산업 육성의 수단으로만 활용하는 데 그치지 않고 교통과 안전, 시민편의 등 도시 운영 전반에 접목해 수원을 첨단기술이 시민의 일상에서 작동하는 도시로 만들겠다는 구상을 추진해 왔다.

이재준 시장은 협약식에서 "피지컬 인공지능(AI) 기반 스마트도시는 수원시가 그리는 미래 중 하나"라며 "거점형 스마트도시 조성사업 실증이 수원에서 성공적으로 이뤄져 수원시 모델이 전국 모든 도시로 전파되길 바란다"고 말했다.

다만 이번 사업의 성패는 AI 기술을 얼마나 많이 도입하느냐보다 시민들이 실제로 체감할 수 있는 서비스로 구현하고, 다른 도시에서도 활용할 수 있을 만큼 실효성 있는 모델을 만들어내느냐에 달려 있다. 수원시는 2028년까지 도시 현장에서 기술을 실증하며 수원형 스마트도시 모델을 구축한다는 계획이다.

#이재준#수원특례시#수원시#피지컬AI#수원형스마트도시

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