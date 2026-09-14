'오후 3시 하교제'에 한성숙 총리 "공론화 없이 진행될 일 없어"

대통령 소속 국가교육위원회(국교위)에서 추진 중인 것으로 알려진 '초1~2 오후 3시 하교 의무제'에 대해 한성숙 국무총리가 "공론화를 거치지 않고 이런 제도가 진행될 일이 없다"라고 답변했다.
14일 오후, 대정부 질문에서 국회 교육위 정성국 의원(국민의힘)은 한 총리에게 "국교위에서 말했던 '오후 3시 하교제'가 느닷없이 왜 나왔느냐. 군불 때기가 아니냐?"라고 물었다.
이에 대해 한 총리는 "이것은 공식 공론화 단계를 거친 것은 아니고 국교위 관련 포럼에서 언급된 것"이라면서 "맘카페도 찬반이 팽팽하다"라고 말했다. 그런 뒤 "공론화를 거치지 않고 이런 제도가 진행될 일은 없으니 이 부분에 대해서는 잘 챙기겠다"라고 답변했다.
하지만 국교위에서 중장기 교육발전계획을 작성 중인 통합지원단은 '오후 3시 하교제' 내용을 교육발전계획 초안에 집어넣은 사실이 드러난 상태다. 한 통합지원단 관계자는 <오마이뉴스>에 "오후 3시 하교제는 국교위 산하 특별위에서 제안한 것은 아니고, 통합지원단 자체 안건으로 올라와 논의한 것"이라고 밝히기도 했다(관련 기사: [단독] '3시 하교' 교육발전계획 작성 국교위 기구에 '교사 0명' https://omn.kr/2jpe8).
당장 전국교직원노동조합은 오는 17일 '오후 3시 하교제 반대' 집회를 서울에서 열 예정이다.
김영호 "서울 사립중 109교 중 특수학급 2곳...울산과 강원은 0곳"
한편, 이날 질의에 나선 김영호 의원(더불어민주당)은 "대다수가 공립인 초등학교는 특수학급 설치율이 82.6%"라면서 "문제는 중고교로 갔을 때 발생한다. 사립학교 10곳 중 8곳 이상이 특수학급을 미설치했다. 장애 학생들은 중고교 특수학급이 턱 없이 부족해 진학 절벽에 부딪혔다"라고 지적했다. 그러면서 "서울 만해도 사립 중학교 109교 중 2개 곳, 부산·인천은 단 1곳, 울산과 강원은 중고교를 통틀어 한 곳도 없다. 참으로 충격적"이라고도 했다.
이에 대해 최교진 교육부 장관은 "주신 말씀은 특수교육 대상 학생들이 누려야 될 인권의 문제라고 생각한다"라면서 "빨리 안착할 수 있도록 입법이면 입법, 현장에서 사립학교에도 특수학급이 설치될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다"라고 답변했다.