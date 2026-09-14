메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.09.14 17:48최종 업데이트 26.09.14 17:48

여주시의회 "반도체 용수공급 국가산업 기여, 교부세 반영해야"

'국가산업 기여지역' 법제화 촉구... 보통교부세·법인지방소득세 배분에 용수공급 기여도 반영 요구

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
여주시의회는 14일 열린 제83회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 박두형 의장이 대표발의한 '국가산업 기여지역 인정과 합리적 세원배분 촉구 결의문'을 의원 만장일치로 채택했다.
여주시의회는 14일 열린 제83회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 박두형 의장이 대표발의한 '국가산업 기여지역 인정과 합리적 세원배분 촉구 결의문'을 의원 만장일치로 채택했다. ⓒ 여주시의회

여주시의회가 용인 반도체 산업단지에 공업용수를 공급하는 지역의 기여도를 인정해 세원을 배분하고 국가 차원의 지원 근거를 마련해야 한다고 요구했다.

시의회는 14일 열린 제83회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 박두형 의장이 대표발의한 '국가산업 기여지역 인정과 합리적 세원배분 촉구 결의문'을 의원 만장일치로 채택했다.

이번 결의는 용인 반도체 산업단지에 공업용수를 공급하는 여주시를 '국가산업 기여지역'으로 인정하고 이에 상응하는 재정·산업적 지원을 해달라는 것이 핵심이다.

AD
시의회는 우선 국회와 정부에 공업용수와 기반시설을 제공하는 지역을 국가산업 기여지역으로 인정하고 특별지원할 수 있도록 법적 근거를 마련하라고 요구했다.

정부가 지방자치단체에 배분하는 보통교부세를 산정할 때도 반도체 산업을 위한 용수 공급 기여도를 반영할 것을 촉구했다.

산업적 지원책으로는 여주지역을 반도체 소재·부품·장비 특화단지로 지정하는 방안 등을 제시했다.

경기도를 향해서는 법인지방소득세 공동세원화 배분 기준에 반도체 산업 기반시설을 제공하는 지역의 기여도를 반영하고 여주시가 세원 배분에 참여할 수 있도록 해달라고 요구했다.

여주지역에서는 앞서 범시민대책위원회가 성명과 기자회견 등을 통해 용수공급지역 특별지원제도 마련을 요구해 왔다.

이충우 여주시장도 정부에 국가산업 기여지역 인정과 보통교부세 산정 과정에서의 기여도 반영 등을 건의한 바 있다. 시민단체와 집행부에 이어 시의회까지 반도체 용수 공급에 따른 보상 요구에 가세한 셈이다.

박두형 의장은 "여주시는 수도권의 식수를 지키기 위해 반세기 동안 중첩규제를 감내해 왔고 남한강의 물까지 국가산업을 위해 내어주고 있다"며 "특별한 희생에는 그에 맞는 정당한 보상이 반드시 뒤따라야 한다"고 말했다. 그러면서 "시민과 집행부가 한목소리를 내고 있는 만큼 의회도 함께 끝까지 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

#여주시#여주시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사신상진 '청년기본소득' 재의요구에 민주당 "협치 끝"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기