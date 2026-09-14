여주시의회 "반도체 용수공급 국가산업 기여, 교부세 반영해야"

큰사진보기 ▲여주시의회는 14일 열린 제83회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 박두형 의장이 대표발의한 '국가산업 기여지역 인정과 합리적 세원배분 촉구 결의문'을 의원 만장일치로 채택했다. ⓒ 여주시의회 관련사진보기

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여주시의회가 용인 반도체 산업단지에 공업용수를 공급하는 지역의 기여도를 인정해 세원을 배분하고 국가 차원의 지원 근거를 마련해야 한다고 요구했다.시의회는 14일 열린 제83회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 박두형 의장이 대표발의한 '국가산업 기여지역 인정과 합리적 세원배분 촉구 결의문'을 의원 만장일치로 채택했다.이번 결의는 용인 반도체 산업단지에 공업용수를 공급하는 여주시를 '국가산업 기여지역'으로 인정하고 이에 상응하는 재정·산업적 지원을 해달라는 것이 핵심이다.시의회는 우선 국회와 정부에 공업용수와 기반시설을 제공하는 지역을 국가산업 기여지역으로 인정하고 특별지원할 수 있도록 법적 근거를 마련하라고 요구했다.정부가 지방자치단체에 배분하는 보통교부세를 산정할 때도 반도체 산업을 위한 용수 공급 기여도를 반영할 것을 촉구했다.산업적 지원책으로는 여주지역을 반도체 소재·부품·장비 특화단지로 지정하는 방안 등을 제시했다.경기도를 향해서는 법인지방소득세 공동세원화 배분 기준에 반도체 산업 기반시설을 제공하는 지역의 기여도를 반영하고 여주시가 세원 배분에 참여할 수 있도록 해달라고 요구했다.여주지역에서는 앞서 범시민대책위원회가 성명과 기자회견 등을 통해 용수공급지역 특별지원제도 마련을 요구해 왔다.이충우 여주시장도 정부에 국가산업 기여지역 인정과 보통교부세 산정 과정에서의 기여도 반영 등을 건의한 바 있다. 시민단체와 집행부에 이어 시의회까지 반도체 용수 공급에 따른 보상 요구에 가세한 셈이다.박두형 의장은 "여주시는 수도권의 식수를 지키기 위해 반세기 동안 중첩규제를 감내해 왔고 남한강의 물까지 국가산업을 위해 내어주고 있다"며 "특별한 희생에는 그에 맞는 정당한 보상이 반드시 뒤따라야 한다"고 말했다. 그러면서 "시민과 집행부가 한목소리를 내고 있는 만큼 의회도 함께 끝까지 대응해 나가겠다"고 밝혔다.