"따르릉 따르릉" 동요 소리에 가슴 쓸어내린 사연

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"따르릉따르릉 비켜나세요. 자전거가 나갑니다. 따르르르릉."

"현관문 건전지가 다 닳았나 봐. 자전거 노래를 부르네. 편의점 배송하면서 건전지 좀 사다 줘."

"AA야? AAA야?"

AD

"사장님, 전화기 좀 빌려주세요."

"건전지가 안 맞아."

"아이고, 현관문은 AA인데 내가 아까 전화로 AAA라고 잘못 말했네!"

"그러게, 내가 전화로 AA 맞냐고 다시 물어봤잖아!"

큰사진보기 ▲전자키디지털잠금장치 건전지는 AAA입니다. 꼭 기억하고 있어야겠어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

오전에 운동을 마치고 현관문을 열고 들어오니 자전거 동요 소리가 들려왔다. 어제부터 현관문을 열 때마다 삑삑 소리가 나더니 결국 건전지가 다 닳았던 모양이었다. 서랍을 다 뒤져도 건전지는 보이지 않았다. 시계를 보니 12시 25분, 오전 일이 끝나갈 남편에게 전화를 걸었다.갑자기 생각이 나지 않아 일단 AAA라고 대답했다.보통 집에는 두 종류의 건전지를 준비해 두는 편이다. 이번 여름에 에어컨 건전지를 바꾸고 TV 리모컨 건전지까지 바꿨다. 벽걸이 시계와 탁상시계 건전지도 바꿨다. 그때 다 사용하고 여분으로 준비하지 못했나 보다. 내가 직접 사러 나가도 될 일이었지만, 과거 밖에서 문이 열리지 않았던 아찔한 기억이 떠올라 선뜻 나서지 못했다. 지금 집으로 이사 오기 전, 상가주택에 살던 때의 일이다.직장을 마친 늦은 저녁에 집안일을 하던 추운 겨울이었다. 반찬을 만들고 청소를 다 마치고 나니 음식물쓰레기가 한 들통 가득 찼다. 빨리 밑에 내려놓으려고 집에서 입던 얇은 옷만 입고 나갔다. 하얀 입김을 호호거리며 계단을 올라왔는데, 디지털 잠금장치가 아무런 반응이 없었다. 슬리퍼를 신은 맨발은 발가락 끝부터 시려왔고 차가운 복도 바람에 온몸이 오들오들 떨렸다. 휴대전화도 없으니 시계조차 볼 수 없어 일분일초가 까마득하게 느껴졌다. 날씨는 추운데 집에는 들어갈 수 없지, 어디 연락할 수도 없는 상황이었다.그때 문득 떠오르는 곳이 한 군데 있었다. 바로 집 근처 편의점이었다. 마침 그 당시엔 24시간 영업하던 때였다. 편의점 사장님과 남편도 잘 아는 사이여서 도움을 청하러 무작정 뛰어갔다. 추위에 떨며 문을 열고 들어서자 편의점 안의 따뜻한 공기가 온몸을 감쌌다. 얇은 옷차림으로 바들바들 떨며 들어오는 나를 보고 사장님은 깜짝 놀란 눈으로 바라보셨다.내 막막한 사정을 들으신 사장님은 선뜻 휴대전화를 내어주셨다. 열심히 일하고 있는 남편에게 전화해서 상황을 설명했다. 감사하게도 건전지를 외상으로 주기로 하셨지만 그건 무용지물이었다. 집 안에서만 건전지를 바꿀 수 있기 때문이었다.한참을 생각하시던 편의점 사장님이 여기저기 수소문 끝에 열쇠전문점에 전화를 연결해 주셨다. 각이 지고 납작한 상단에 두 개의 동그란 단자가 붙어 있는 9V 알카라인 건전지를 하나 구하라며 열쇠전문점에서 말을 했다. 방법은 9V 건전지의 두 단자를 디지털 잠금장치의 비상 단자에 극성(+/-) 구별 없이 딱 맞게 꾹 대고 있으면 순간적으로 디지털 잠금장치에 불이 들어온다는 것이다. 건전지를 계속 댄 상태로 커버를 올리거나 번호판을 터치하여 비밀번호를 입력한 뒤 별표(*)를 누르면 문이 열린다는 안내를 받았다.편의점 사장님의 배려로 방법도 알게 되고 외상으로 알카라인 건전지도 얻게 되었다. 감사하다는 말을 하고 또 하고 집으로 돌아왔다. 열쇠전문점에서 가르쳐준 대로 건전지를 대고 비밀번호를 누르니, 거짓말처럼 문이 '띠리링' 소리를 내며 열렸다. 긴장되고 두려웠던 한겨울 날, 인심 좋은 사장님과 열쇠점 사장님이 아니었다면 어찌 되었을까. 지금 생각해도 아득할 뿐이다.남편이 오기 전 밥상을 식탁에 차려놓았다. 갑자기 배가 아파 화장실에 가 있는 동안 남편에게 전화가 왔다. 바깥에서 번호키가 작동하지 않아 문을 열 수가 없었다는 것이다. 문을 쿵쿵 두드렸지만, 아무런 기척이 없어 전화했다는 것이다.문제는 그다음이었다. 남편이 사 온 것은 AA가 아니라 내가 잘못 말한 AAA 건전지였다.그제야 내 실수를 깨닫고 황당해서 웃음이 터졌다. 다행히 서랍 구석을 샅샅이 뒤져 집에 딱 하나 남아 있던 AA 건전지를 찾아냈다. 그걸로 임시 조치를 하고 나니 거짓말처럼 문이 열렸다.밥을 먹자마자 집 앞 편의점으로 달려가 AA 건전지 8개를 사 왔다. 남편은 나머지 7개의 건전지를 깔끔하게 갈아주고는 오후 일을 위해 다시 출근하였다. 묵묵히 문을 고쳐주고 나서는 남편의 뒷모습을 보니 그제야 한시름 마음이 놓였다.생각해보면 예전에는 집집마다 묵직한 열쇠고리를 하나씩 들고 다녔다. 대문 열쇠, 방문 열쇠가 짤랑거리는 소리를 들으며 집으로 돌아오던 시절에는 건전지가 닳아 문이 안 열릴 걱정은 없었다. 버튼 하나로 문이 열리는 편리한 세상이 되었지만, 그 편리함 뒤에는 이렇게 소모품 하나에 마음을 졸여야 하는 뜻밖의 허점이 숨어 있었다.일상의 소소한 소모품 하나도 미리 챙겨두는 지혜가 필요함을, 삑삑거리는 전자키 소리 덕분에 오늘 또다시 배운 하루였다.