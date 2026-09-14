추석 앞둔 광주시, 전통시장 혜택 확대... 상품권 환급·무료주차

큰사진보기 ▲경기 광주시는 추석을 맞아 전통시장 이용과 장보기 부담을 줄이기 위한 전통시장 활성화·물가안정 대책을 추진한다고 14일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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추석을 앞두고 경기 광주시 경안시장에서 농축산물과 수산물을 구매하면 각각 최대 2만원을 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다. 광주사랑카드 결제액에 대한 추가 환급과 공영주차장 무료 개방 등도 시행된다.경기 광주시는 추석을 맞아 전통시장 이용과 장보기 부담을 줄이기 위한 전통시장 활성화·물가안정 대책을 추진한다고 14일 밝혔다.우선 오는 16일부터 20일까지 닷새간 경안시장에서 '농축수산물 온누리상품권 환급 행사'를 진행한다.경안시장에서 농축산물이나 수산물을 구입한 뒤 영수증과 본인 확인 수단을 가지고 시장 중앙광장 환급 부스를 방문하면 구매 금액에 따라 온누리상품권을 받을 수 있다.환급 한도는 1인당 농축산물 최대 2만원, 수산물 최대 2만원이다. 디지털 온누리상품권 혜택도 확대된다. 16일부터 20일까지 충전 할인율을 기존 7%에서 10%로 높이고 월 구매 한도도 100만원에서 120만원으로 늘린다.광주사랑카드는 14일부터 10월 3일까지 추석 명절 적립금 행사를 진행한다. 9월 상시 충전혜택 8%와 별도로 행사 기간 결제액의 12%를 추가 환급하며, 추가 환급액은 최대 10만원이다.전통시장과 상권을 찾는 시민들을 위한 주차 대책도 시행한다. 경안시장과 곤지암시장 일원은 19일부터 27일까지 9일간 주정차 단속을 한시적으로 유예한다. 그 밖의 주정차 금지구역은 21일부터 27일까지 7일간 단속을 유예한다.다만 소화전과 교차로 모퉁이, 버스정류소, 횡단보도, 어린이보호구역, 보도 등 절대 주정차 금지구역은 단속 유예 대상에서 제외된다.21일부터 27일까지는 경안시장과 광주역세권, 곤지암역세권 등 지역 내 유료 공영주차장을 무료로 개방한다. 거주자 우선 주차구역 6곳은 제외된다.오는 17일 오전 10시 30분에는 경안시장에서 추석맞이 장보기와 상인 격려 행사가 열린다. 물가안정과 전통시장 화재예방 캠페인도 함께 진행한다.한국세무사회 협조를 받아 시민과 상인을 대상으로 1대 1 무료 세무상담을 제공하는 '찾아가는 우리 동네 세무사 상담 부스'도 운영한다.박관열 광주시장은 "고물가로 어려움을 겪는 시민들의 부담을 덜고 전통시장 상권에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "시민들도 전통시장에서 알뜰하게 명절을 준비해 주시길 바란다"고 말했다.