주민 4795명이 직접 고른, 하남시 주민참여예산 사업 41개

큰사진보기 ▲경기 하남시 13개 동 주민 4795명이 투표를 통해 내년에 추진할 주민참여예산 사업 41개를 직접 선정했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시 13개 동 주민 4795명이 투표를 통해 내년에 추진할 주민참여예산 사업 41개를 직접 선정했다.하남시는 지난달 25일 감북동을 시작으로 이달 12일 덕풍3동까지 13개 동에서 진행한 '2026년 주민총회'를 마무리했다고 밝혔다.각 동 주민자치회가 총회를 기획·운영했으며 주민들이 지역에 필요한 사업을 제안하고 투표를 통해 우선순위를 정했다. 일부 동에서는 총회에 앞서 찾아가는 현장투표와 사전 의견수렴도 진행했다.올해 주민총회에 참여한 주민은 13개 동 모두 4795명이다. 총회에 상정된 51개 안건 가운데 41개가 2027년도 주민참여예산 사업으로 선정됐다.선정 사업은 지역축제와 문화행사를 비롯해 건강·환경, 가족과 세대 간 교류 프로그램 등으로 구성됐다.동별로는 천현동 '느티나무 페스티벌', 신장1동 '치매예방 웃음치료', 신장2동 '하남 봄봄문화축제', 덕풍1동 '김치 담그기대회', 덕풍2동 '주민과 함께하는 힐링음악회', 덕풍3동 '나룰어린이 미술대회' 등이 선정됐다.미사권에서는 미사1동 '전통놀이 한마당 체험', 미사2동 '한강달빛 돗자리 영화제', 미사3동 '망월천 환경개선 어린이 플로킹' 등이 주민들의 선택을 받았다.이밖에 감북동 '일자산 환경을 생각하며 만보걷기', 감일동 '야외 체조교실 운영', 위례동 '위례 하남페스타', 초이동 '가족의 달 온 가족 화합행사' 등이 선정됐다.하남시는 주민자치위원들이 지역 특성과 주민 수요에 맞는 의제를 발굴할 수 있도록 주민총회에 앞서 인공지능(AI)을 활용한 의제발굴 교육도 진행했다.이현재 하남시장은 "주민총회는 주민 스스로 지역의 문제를 찾고 우리 동네에 필요한 사업을 직접 결정하는 대표적인 주민자치의 장"이라며 "주민들이 선택한 사업이 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.시는 주민총회에서 선정된 사업을 원활히 추진하기 위해 관련 부서와 행정·재정적 지원 절차를 진행할 계획이다.