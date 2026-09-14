"도민이 도움 청할 때까지 기다리지 않겠다"…추미애, 자살예방 '선제 대응' 선언

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 1층 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에서 생명안전 비전선언을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 1층 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에서 주요내빈들과 생명안전 세리머니를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 1층 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에서 생명안전 비전선언을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 1층 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에서 유공포창 대상자와 기념촬영을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 14일 오후 경기도청 1층 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에서 참석자들과 기념촬영을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 2030년까지 경기도 자살률을 20% 낮추고, 한 사람의 생명도 놓치지 않는 '생명안전 경기도'를 만들겠다는 비전을 내놨다. 자살을 개인이나 정신건강 문제로만 접근하지 않고 복지·교육·노동·주거 등 삶의 위기 요인을 함께 살피는 종합적인 생명안전 정책으로 전환하겠다는 구상이다.추미애 지사는 14일 경기도청 다산홀에서 열린 '2026년 자살예방의 날 기념행사'에서 '생명안전 100·10·1' 비전을 선포했다.'생명안전 100·10·1'은 ▲100% 생명안전망 구축 ▲10대 생명안전 과제 집중관리 ▲단 1명도 놓치지 않는 원스톱 생명안전을 뜻한다.경기도는 2024년 기준 인구 10만 명당 28.2명인 자살사망자 수를 2030년까지 22.6명으로 낮추겠다는 구체적인 목표도 제시했다. 20% 감소를 목표로 한 것이다.추미애 지사는 이날 "2024년 기준 경기도에서 무려 3,829명의 도민이 스스로 생을 마감했고, 10대 자살률은 8.3명으로 통계 작성 이래 가장 높은 수치를 기록했다"고 밝혔다.이어 "왜 그토록 힘들어졌는지, 왜 도움을 청할 곳을 찾지 못했는지 우리 사회가 먼저 물어야 하는데 그러지 못했다"며 "개인에게 더 강해지라고 요구하는 사회에서 힘들 때 기대도 되는 사회로 바꿔야 한다"고 강조했다.그러면서 "삶의 무게가 한 사람의 힘으로 감당하기 어려울 때 그 무게를 함께 나누는 것이 공동체 역할이고 행정의 책임"이라고 말했다.경기도는 이번 비전을 계기로 위기 상황에 놓인 도민이 직접 도움을 요청하기를 기다리는 방식에서 벗어나 위험신호를 먼저 찾아내고 필요한 서비스를 연결하는 체계를 강화할 방침이다.추미애 지사는 "자살 예방은 단순히 죽음을 막는 정책이 아니라 그 한 사람이 다시 살아갈 이유를 찾을 때까지 삶을 지탱해 줄 수 있는 복지, 교육, 노동 등 종합 정책이 있어야 한다"며 "경기도가 먼저 다가가겠다"고 밝혔다.이어 "위험신호를 더 빨리 발견하고 24시간 상담, 응급대응, 치료까지 신속하게 연결하는 시스템을 구축하겠다"며 "경제, 복지, 건강관계 등 생애주기별 위기 요인도 함께 살피도록 하겠다"고 했다.경기도가 제시한 10대 핵심과제에는 지역사회 생명위기 조기발견, 아동·청소년·청년 조기개입, 중장년·노인 위기군 선제발굴, 생활현장 생명지킴이 확대, 24시간 생명안전 대응체계 등이 포함됐다.또 자살시도자 즉시연계 시스템과 31개 시군 생명안전망 표준화, 고위험군 지속관리, 자살유가족 회복지원, 지역사회 고립예방 프로젝트도 추진한다.경기도의 정책 전환에는 자살이 단일한 원인으로 발생하지 않는다는 분석이 배경에 있다. 도의 심리부검 결과 자살사망자의 64.7%가 사망 전 정신건강, 경제적 어려움, 실직, 질병, 가족문제 등 네 가지 이상의 복합적인 스트레스 사건을 경험한 것으로 나타났다.이에 따라 도는 상담과 치료에 그치지 않고 복지·일자리·금융·주거 지원까지 신속하게 연결하고 일상 복귀까지 지속적으로 지원한다는 계획이다.자살예방 정책의 추진체계도 확대한다. 경기도는 자살예방을 보건 부서만의 업무로 한정하지 않고 자살예방관과 자살예방대책 추진 전담조직(TF)을 중심으로 도와 31개 시군, 복지·경제·일자리·교육 부서, 경찰·소방, 의료기관, 교육청 및 지역사회를 하나의 생명안전망으로 연결할 예정이다.추미애 지사는 "한 사람의 오늘을 지키는 일이 그 사람의 내일을 지키는 일이고, 그 내일이 모여 우리 공동체의 미래가 된다고 믿는다"며 "경기도가 한 사람, 한 사람의 삶을 끝까지 지키겠다"고 말했다.이날 행사에는 추 지사를 비롯해 김동규 경기도의회 보건복지위원장과 도의원, 백종우 국민생명안전위원회 부위원장, 자살예방대책 추진 TF 위원, 시군 자살예방관, 종교계·경찰·소방·의료계 및 유족 대표 등 350여 명이 참석했다.비전 선포 이후에는 도민 생명 보호에 기여한 유공자 29명을 격려하고, '먼저 발견하고 반드시 연결하며 끝까지 함께한다'는 정책 방향을 공유했다. 이어 경기도 자살예방 정책포럼을 열어 민관 협력 강화와 현장 중심의 정책 실행 방안을 논의했다.