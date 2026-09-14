"368억 들인 전남광주 교직원수련원, 개원하자 객실에 곰팡이"

큰사진보기 ▲지난 1일 개원한 전남광주특별시교육청 교직원수련원 전경. ⓒ 전남광주특별시교육청 관련사진보기

AD

360억 원이 넘는 예산이 투입된 전남광주특별시교육청 교직원수련원이 신축 객실에 곰팡이가 피고 필수 비품조차 갖추지 못한 채 부실하게 개원했다는 지적이 제기됐다.14일 전남광주특별시의회에 따르면, 정기성 의원(더불어민주당·장성2)은 지난 9일 교육위원회 업무보고에서 교직원수련원의 개원 준비와 파행 운영 실태를 질타했다.전남광주특별시 보성군 회천면 일대 3만㎡ 부지에 들어선 교직원수련원은 일선 교직원들의 심신 치유와 재충전을 목적으로 총사업비 368억 6000만 원을 들여 건립됐으며, 지난 1일 문을 열었다.하지만 정 의원에 따르면 운영 실태는 준비 부족의 연속이었다. 정 의원은 개원을 앞두고 재배정된 비품 및 시설 운영 예산 11억 2000여만 원의 집행률이 업무보고 당시 0%에 그친 점을 문제 삼았다.정 의원은 "거금을 들여 건물을 지어놓고도 비품 구비나 시설 운영을 위한 예산 집행이 전혀 이뤄지지 않았다"며 "준공검사 보완 사항이 아직 마무리되지 않았고 신축 객실에 곰팡이가 피어 계속 조치하고 있는 것은 공사상 중대한 문제"라고 지적했다.수련원의 핵심인 연수 프로그램이 전무한 점도 도마 위에 올랐다. 정 의원은 "가장 중요한 역점 사업인 교직원 연수 프로그램조차 개발되지 않은 것은 수련원 설립 취지에 정면으로 어긋난다"고 꼬집었다.이에 대해 전남광주특별시교육청은 지난 7월과 9월 인력을 배정해 출범을 알렸으나, 본격적인 시설 운영은 내년 3월 1일부터라고 해명했다.교육청 관계자는 예산 미집행과 관련해 "지난달 계약 등 원인 행위를 마쳤지만, 실제 예산 집행과 비품 반입은 이달 입주 이후 순차적으로 진행될 예정"이라며 "올해는 객실 비품 구입 예산만 편성됐고, 프로그램 운영비는 내년 본예산에 반영해 정상 운영할 계획"이라고 밝혔다.객실 곰팡이 문제에 대해서는 "개원 후 본격적인 이용이 이뤄지지 않은 상태에서 문과 창문을 닫아둬 내부에 습기가 찬 데 따른 현상으로 추정된다"며 "현재 석고보드로 시공된 부위에 구멍을 뚫고 내부 습기를 말리는 보수 작업을 진행하고 있다"고 설명했다.정 의원은 "교직원수련원은 단순히 막대한 예산을 들인 형식적인 건물이 아니라 누구나 찾아와 온전히 재충전할 수 있는 공간이 돼야 한다"며 조속한 시설 및 운영 정상화를 촉구했다.