정은경 "임상시험 안전기준 명확해야... 정서적 학대 모호성 동의"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 14일 국회에서 열린 제439회 정기회 교육·사회·문화 분야 대정부 질문에서 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 정성국 의원이 14일 국회에서 열린 제439회 정기회 본회의에서 교육·사회·문화 분야 대정부 질문을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정은경 보건복지부 장관이 김승원 법무부 장관 후보자의 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 "안전성에 대한 기준은 명확하게 지켜지는 게 필요하다"고 밝혔다. 또 교원들의 무분별한 아동 학대 신고를 둘러싼 논란과 관련해서는 현행 아동복지법의 '정서적 학대' 규정이 모호해 현장에서 혼동을 일으킬 수 있다는 지적에 동의하며 법 개정에 적극 협력하겠다고 했다.정 장관은 14일 오후 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에 출석해 정성국 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다.먼저 정 의원은 김승원 후보자의 식품의약품안전처 관련 청탁 의혹에 대한 정 장관의 입장을 물었다. 김 후보자는 2021년 브로커로 지목된 양아무개씨의 요청을 받고 당시 김강립 식품의약품안전처장에게 바이오기업 제넨셀이 개발하던 코로나19 치료제의 임상시험 심사 진행 상황을 문의했다는 의혹을 받고 있다. 이후 제넨셀은 식약처로부터 임상 2·3상 시험계획을 승인받았다.정 장관은 "임상시험은 안전성, 유효성 근거로 판단하기 때문에 식약처가 그런 기준을 갖고 엄밀하게 판단했을 것이라 본다"면서 "자료 검증에 대한 부분은 개선이 필요할 것 같다"고 말했다.정 의원이 "국민의 생명, 건강을 담보해야 하는 일에 대해서 민원이라고 하지만 청탁이라고 한다면 엄중한 것은 맞느냐"고 묻자, 정 장관은 "그 부분에 대해서는 제가 세부적인 어떤 내용으로 진행됐는지 내부 사정을 잘 모르겠다"고 답했다. 그러면서도 "사람을 대상으로 하는 임상시험이기 때문에 안전성에 대한 기준은 명확하게 지켜지는 게 필요하다"고 거듭 강조했다.김 후보자 쪽은 임상시험 승인을 요청하거나 심사를 압박한 사실은 없으며, 심사가 부당하게 지연되고 있다는 민원을 전달했을 뿐이라는 입장이다. 야권은 업체 쪽 부탁을 받고 임상시험 승인을 위해 영향력을 행사한 것 아니냐고 주장하고 있다.정은경 장관은 교원들의 아동 학대 신고 문제를 둘러싼 아동복지법 개정 필요성에도 공감했다.정성국 의원은 학교 현장에서 학생에게 쓰레기를 치우도록 하거나 숙제를 해오라고 지도하는 것까지 아동 학대로 신고될 수 있고 짚었다. 그런 후 "무엇이 정서적 학대인지 규정이 불명확해 교원들이 큰 고통을 받고 있다"고 지적했다. 서이초 사건 이후 교권 보호를 위한 이른바 '교권 5법'이 시행됐지만 현장의 혼란이 여전하다는 취지다.이에 정 장관은 "누구든 아동 학대를 할 수 없도록 금지하는 아동복지법의 기본 정신은 존중되어야 한다"면서도 "정서적 학대에 대한 정의나 범위가 모호해 현장에서 혼동을 일으키고, 악용될 우려가 있다는 의원님의 지적에 동의한다"고 밝혔다.법 개정에도 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔다. 정 장관은 "이미 시행 중인 교권 보호 관련 5개 법안의 취지를 살리고, 그동안의 헌법재판소와 대법원 판례 내용 등을 종합적으로 고려해 국회에서 법 개정안을 검토할 때 적극적으로 같이 검토하겠다"고 말했다.다만 법 조항을 고치는 것만으로는 부족하다고 했다. 정 장관은 "단순히 아동복지법의 규정을 개정하는 것만으로는 현장의 복합적인 문제를 해결하기 어렵다"며 "현장에서 실제 집행 가능한 가이드라인을 마련하고 이를 판단·지원해 줄 수 있는 종합적인 체계를 갖추기 위해 교육부와 긴밀하게 협의하겠다"고 했다.