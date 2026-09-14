용인시, 침수취약지역 300곳에 빗물받이 표시판 설치

큰사진보기 ▲경기 용인시가 집중호우 때 도로 침수에 신속하게 대응하기 위해 상습 침수·물고임 우려지역 등 300곳에 빗물받이 위치표시판을 설치한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시가 집중호우 때 도로 침수에 신속하게 대응하기 위해 상습 침수·물고임 우려지역 300곳에 빗물받이 위치표시판을 설치한다.용인시는 집중호우로 도로에 물이 차거나 쓰레기·낙엽 등에 빗물받이가 가려졌을 때 위치를 빠르게 확인할 수 있도록 오는 10월까지 표시판을 설치한다고 14일 밝혔다.설치 대상은 처인구 김량장동 용인중앙시장역~용인교 구간과 기흥구 공세동 경부고속도로 공세육교 하부, 수지구 풍덕천동 두리소공원 일원 등이다.시는 지난 7~8월 각 구청과 읍·면을 대상으로 수요조사를 진행해 상습적으로 침수되거나 물이 고이는 곳, 빗물받이가 막힐 우려가 큰 지역을 중심으로 대상지를 선정했다.빗물받이는 도로의 빗물을 하수관로로 흘려보내는 시설이지만 집중호우 때 낙엽이나 쓰레기, 흙 등으로 막히면 배수가 제대로 되지 않아 물고임이나 침수로 이어질 수 있다.특히 도로에 물이 차면 빗물받이가 보이지 않아 현장에서 위치를 찾는 데 시간이 걸릴 수 있다. 시는 위치표시판을 설치하면 빗물받이가 물이나 쓰레기에 가려져도 위치를 확인해 막힌 부분을 보다 신속하게 정비할 수 있을 것으로 보고 있다.표시판 설치 지역은 각 구청 도로과와 도시미관과 등이 집중 관리하고 낙엽과 쓰레기 제거 등 빗물받이 정비도 병행할 예정이다.이상일 용인시장은 "빗물받이는 집중호우 때 도로 침수를 막는 가장 기본적인 시설인 만큼 평소 위치를 명확히 표시하고 철저히 관리하는 것이 중요하다"며 "위험지역을 선제적으로 점검해 인명과 재산 피해를 예방하겠다"고 말했다.