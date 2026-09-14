"정약용 독서법 축제로" 남양주시, '대한민국 독서대전' 유치

큰사진보기 ▲남양주시는 전국 지방자치단체를 순회하며 열리는 '대한민국 독서대전'의 2027년 개최지로 최종 선정됐다고 14일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 '2027 대한민국 독서대전' 개최지로 선정됐다. 남양주시는 정약용의 독서법과 철학을 활용해 지역의 역사적 정체성을 살린 독서문화 축제를 선보인다는 계획이다.남양주시는 전국 지방자치단체를 순회하며 열리는 '대한민국 독서대전'의 2027년 개최지로 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.대한민국 독서대전은 독서문화 확산을 위해 매년 열리는 행사로 내년 제14회를 맞는다.남양주시는 오는 18일 춘천시에서 열리는 '2026 대한민국 독서대전' 본행사에서 차기 개최지 자격으로 대회기를 전달받고 본격적인 준비에 들어간다.2027년 행사의 공식 슬로건은 '정약용의 서재에서 내일의 지혜를 담다'로 정했다.남양주시는 지역을 대표하는 역사 인물인 정약용의 철학과 독서정신을 축제 프로그램 전반에 활용할 계획이다.특히 정약용의 3대 독서법으로 소개되는 정독(자세히 깊이 있게 읽기), 질서(생각과 질문을 기록하며 읽기), 초서(중요한 구절을 베껴 쓰며 읽기)를 현대적으로 재해석한 프로그램을 마련한다.책을 읽는 데서 그치지 않고 읽으면서 생각하고 기록한 내용을 일상의 지혜로 연결하는 독서문화를 확산하겠다는 구상이다.행사는 내년 1월부터 남양주시 13개 공공도서관과 정약용도서관을 중심으로 연중 진행된다.3월에는 '책의 도시 선포식'을 열고, 본행사는 독서의 달인 9월 24일부터 26일까지 사흘간 정약용도서관과 정약용유적지 등에서 개최한다.남양주시는 독서대전을 통해 책과 사람, 지역의 역사·문화 공간을 연결하는 프로그램을 운영할 계획이다.최현덕 남양주시장은 "그동안 구축해 온 도서관 인프라와 시민들의 독서에 대한 관심이 함께 이뤄낸 결실"이라며 "시민 누구나 일상에서 책과 인문을 접하고 남양주시가 대한민국을 대표하는 인문도시로 도약할 수 있도록 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.