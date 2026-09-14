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정치

26.09.14 17:00최종 업데이트 26.09.14 17:00

서범수의 대정부 '퀴즈'... "이재명 정부에는 OOOO이 없다"

'경찰청장 공석 상황' 지적… 범여권 쪽에선 "계엄이 없다" "윤석열이 없다" 답변도

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국민의힘 서범수 의원이 14일 국회에서 열린 정기국회 제8차 본회의 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 한성숙 국무총리에게 정부의 인사와 관련해 질문하고 있다.
국민의힘 서범수 의원이 14일 국회에서 열린 정기국회 제8차 본회의 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 한성숙 국무총리에게 정부의 인사와 관련해 질문하고 있다. ⓒ 연합뉴스

- 서범수 국민의힘 의원이 한성숙 국무총리에게 14일 국회 본회의장에서 열린 대정부질문에서 "퀴즈"를 냈다.
- "대한민국 이재명 정부에는 OOOO이 없다. 무엇이 없겠습니까?"
- 서범수 의원의 의도는 "경찰청장이 없다"는 것이었다.
- 서 의원은 이재명 정부 출범 이후 경찰청이 청장 대행체제로 운영되고 있다는 점을 지적했다.
- 그는 "도대체 경찰청장 임명을 15개월 동안 왜 안 하나? 못하나? 안 하는 건가, 못하는 건가"라고 물었다.

한성숙 총리 "빠른 시일 내 인사 마무리"

- 한성숙 총리는 이재명 정부 출범 이래로 추진돼 온 검찰-경찰 수사권 조정, 검찰청 폐지, 중수청-공소청 설치 등을 이유로 들었다.
- "경찰과 관련한 수장은 현재 형사사법체계 개편에 따라서 적합한 인물이 임명될 것이라고 본다. 현재 빠른 시일 내에 인사를 마무리하겠다는 말씀도 있었다."
- 그러나 서 의원은 공세를 멈추지 않았다. 형사사법체계 개편에 따라 경찰의 권한이 막강해지는 점을 지적했다. "'(수장을) 대행으로 갖다 놔야 큰 공룡집단인 경찰을 통제하기 쉽다. 그래서 계속 대행으로 해야 되겠다'라는 이야기가 있다. 그게 맞나?"

한성숙 국무총리가 14일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 의원 질의에 답변하고 있다.
한성숙 국무총리가 14일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연

- 한 총리는 "(인사가) 조속히 마무리 될 것으로 (생각한다)" "빠르게 진행될 것이라고 생각한다"라고 비슷한 답변을 반복했다.
- 검찰총장 역시 대행 체제인 점을 지적한 서 의원은 "수술 날짜를 잡아놓고 집도의가 없다. 말이 안 되지 않나"라고 되물었다.
- 한 총리는 경찰청장, 검찰총장, 법무부 장관이 현재 공석인 데 대해서 "현재는 대행 체계가 있고, 장관 대행도 있다. (사법개혁 관련해) 협의 부분은 굉장히 원활하게 진행되고 있다"라고 설명했다.

서범수 퀴즈에 나온 답변들

- "대한민국 이재명 정부에는 OOOO이 없다"는 서범수 의원의 퀴즈에 국회 본회의장에 있던 의원들은 다양한 대답을 내놨다.
- 민주당을 비롯한 범여권 측에서는 "부패가 없다" "계엄이 없다" "윤석열이 없다"라는 답변이 나왔다.
- 국민의힘 측에서는 "국민이 없다"로 들리는 목소리도 나왔다.
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#서범수#한성숙#경찰청장#검찰총장#법무부장관

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