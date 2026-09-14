서범수의 대정부 '퀴즈'... "이재명 정부에는 OOOO이 없다"

큰사진보기 ▲국민의힘 서범수 의원이 14일 국회에서 열린 정기국회 제8차 본회의 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 한성숙 국무총리에게 정부의 인사와 관련해 질문하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 14일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 서범수 국민의힘 의원이 한성숙 국무총리에게 14일 국회 본회의장에서 열린 대정부질문에서 "퀴즈"를 냈다.- "대한민국 이재명 정부에는 OOOO이 없다. 무엇이 없겠습니까?"- 서범수 의원의 의도는 "경찰청장이 없다"는 것이었다.- 서 의원은 이재명 정부 출범 이후 경찰청이 청장 대행체제로 운영되고 있다는 점을 지적했다.- 그는 "도대체 경찰청장 임명을 15개월 동안 왜 안 하나? 못하나? 안 하는 건가, 못하는 건가"라고 물었다.- 한성숙 총리는 이재명 정부 출범 이래로 추진돼 온 검찰-경찰 수사권 조정, 검찰청 폐지, 중수청-공소청 설치 등을 이유로 들었다.- "경찰과 관련한 수장은 현재 형사사법체계 개편에 따라서 적합한 인물이 임명될 것이라고 본다. 현재 빠른 시일 내에 인사를 마무리하겠다는 말씀도 있었다."- 그러나 서 의원은 공세를 멈추지 않았다. 형사사법체계 개편에 따라 경찰의 권한이 막강해지는 점을 지적했다. "'(수장을) 대행으로 갖다 놔야 큰 공룡집단인 경찰을 통제하기 쉽다. 그래서 계속 대행으로 해야 되겠다'라는 이야기가 있다. 그게 맞나?"- 한 총리는 "(인사가) 조속히 마무리 될 것으로 (생각한다)" "빠르게 진행될 것이라고 생각한다"라고 비슷한 답변을 반복했다.- 검찰총장 역시 대행 체제인 점을 지적한 서 의원은 "수술 날짜를 잡아놓고 집도의가 없다. 말이 안 되지 않나"라고 되물었다.- 한 총리는 경찰청장, 검찰총장, 법무부 장관이 현재 공석인 데 대해서 "현재는 대행 체계가 있고, 장관 대행도 있다. (사법개혁 관련해) 협의 부분은 굉장히 원활하게 진행되고 있다"라고 설명했다.- "대한민국 이재명 정부에는 OOOO이 없다"는 서범수 의원의 퀴즈에 국회 본회의장에 있던 의원들은 다양한 대답을 내놨다.- 민주당을 비롯한 범여권 측에서는 "부패가 없다" "계엄이 없다" "윤석열이 없다"라는 답변이 나왔다.- 국민의힘 측에서는 "국민이 없다"로 들리는 목소리도 나왔다.