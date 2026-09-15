인천 괭이부리 마을을 표현한 10명의 작가들

큰사진보기 ▲전시장 전경 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲만석소공원에서 바라본 괭이부리마을 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲굴막공동작업장 쪽에서 바라본 마을과거 굴을 따서 손질해서 판매하던 굴막 공동작업장. ⓒ 김경희 관련사진보기

'오랜 시간 걸려 서서히 조성된 것이 아니라 시대의 그늘에서 우발적인 사건처럼 만들어진 마을이라는 뜻이다. 이렇게 만들어진 공간에서는 연약하고 불안정한 건축적인 구조에도 불구하고 강력한 삶에 대한 의지를 뿜어낸다. (중략) 이와 같은 마을의 기원을 돌이켜 보면, 항구 도시이자 공업 도시인 인천, 북한과 한 바다를 함께 품고 있는 도시인 인천의 정체성을 가장 잘 보여주는 공간인 것만 같다. 인천이라는 대도시의 한 모퉁이에 일제 강점기에서 해방 이후 지금에 이르기까지 근대화의 그늘을 이처럼 잘 보여주는 공간이 남아있다는 것은 놀라운 일이다.' - 전시 서문 중에서

큰사진보기 ▲골목길괭이부리마을의 골목길 ⓒ 김경희 관련사진보기

'재개발을 목전에 둔 지금, 만석동과 그 일대의 풍경을 예술가의 눈으로 바라보고 공간을 기억하는 것은 곧 인천의 역사를 해석하고 표현하는 일이기도 하다. 이와 같은 작업을 통해 '그곳'에 '그 공간'이 있었다는 것을 기억하고 '그 장소'를 만들고 가꾼 사람들의 삶, 시대를 돌이켜 상상하게 안내한다. 이것이 인천, 인문풍경팀(Team)이 인문학적 해석과 미술 표현을 통해 괭이부리 마을의 리얼리티를 기억하고자 하는 이유다.' - 전시 서문 중에서

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큰사진보기 ▲허용철 작가의 설치 작품 괭이부리마을 15 (허용철/ 복합재료 70 cm×170 cm 15ea) ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲고제민작가의 전시 중에서만석부두와 북성포구의 풍경을 담았다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲임기웅 마지막 입주자(단채널비디오, 컬러, 스테레오 사운드) ⓒ 임기웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이은정 작가의 전시 중에서 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲현용안넝쿨아이 (90 cm×73cm) ⓒ 현용안 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영옥봄 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정열깨진 유리창과 잡초와 사마귀(캔버스에 혼합재료/53 cm×65cm) ⓒ 김정열 관련사진보기

큰사진보기 ▲달빛 꽃비(목판에 자개, 구슬, 비단) ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲이진우 작가의 전시 중에서 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲강신천 작가의 전시 중에서 ⓒ 김경희 관련사진보기

전시를 주관한 '인천의 인문풍경(Team)'은 인천에 뿌리내리고 있는 작가들의 모임으로, 인천의 사람과 삶의 풍경, 공간, 역사성을 탐색하고, 시각미술로 표현하는 작업을 이어오고 있다. 2021년 인천, 인문의 풍경을 시작으로, 올해 네 번째 이야기 '기억의 땅, 공간의 흔적' 전시를 연다. 이 전시는 인천학생교육문화회관 가온갤러리 전시 공모에 당선되어 열리게 되었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치https://brunch.co.kr/@gipyung/에도 실립니다.

지난 11일, 인천의 인문 풍경 네 번째 이야기 <기억의 땅, 공간의 흔적> 전(展)이 시작되었다. 이 전시 주제는 괭이부리마을로 알려진 인천 만석동 일대로, 필자를 포함한 10명의 작가가 참여하였다. 작가들은 어떤 이유로 괭이부리마을을 콕 찍어 전시 주제로 삼았을까?인천광역시 제물포구 만석동 9-40번지, 괭이부리마을은 인천의 가장 서쪽에 있다. 마을 길을 십 여 분만 걸어 나가면 만석부두, 북성포구에 닿는다. 부두에서 왼쪽을 바라보면 국제공항이 있는 영종도가, 오른쪽에는 북항이 보인다. 마을 앞 도로를 하나만 건너면 1970년대 초 여성 노동자들이 민주노동조합 운동을 일으켰던 동일 방직이 있는 산업단지가 있다.마을의 역사는 1900년대 초 일제 강점기에 시작되었다. 일본인들은 만석동 앞바다의 작은 섬 묘도와 그 일대에 대규모 간척사업을 벌이고 공장을 짓는다(묘도는 괭이부리 마을이라는 이름의 기원이 된다). 이후 광복과 6.25 전쟁을 겪으면서 고향을 잃은 실향민들이, 1960~1970년대 산업화 시기에는 전국 각지에서 일자리를 찾아 노동자들이 모여들었다. 해안가 언덕에는 노동자들의 기숙사와 살림집이 하나둘 들어서기 시작했다. 하나의 벽체를 여러 집이 공유하는 괭이부리 마을의 독특한 건축 형태도 그렇게 만들어졌다.괭이부리 마을은 일자리를 찾아 모여든 사람들에 의해 단시간에 만들어진 마을이다.세월이 흘러 많은 주민들이 마을을 떠났다. 여러 번의 주거환경 개선사업으로 마을 풍경도 달라졌다. 항구에 부려 놓은 목재 껍데기를 벗겨 불을 때던 아궁이도, 굴을 까던 굴막도 흔적만 남았다. 과거의 흔적은 만석소공원과 우리 미술관 주변에서 일부 찾아볼 수 있을 뿐, 이 또한 주거 환경개선을 위한 지역 재개발 사업을 목전에 두고 있다.작가들은 괭이부리 마을을 현재 상태로 유지해야 한다고 이야기 하지 않는다. 공간을 기억하는 것과 공간을 현 상태로 유지하는 것은 다른 차원의 이야기이기 때문이다.인천 인문의 풍경 네 번째 이야기 <기억의 땅, 공간의 흔적> 전(展)에 참여한 10명의 작가들은 작가별 10여 점, 총 100여 점의 작품을 부스전(展) 형식으로 발표한다. 준비 과정에서 작가들은 전시 주제를 깊이 있게 이해하기 위한 답사와 모임을 갖고, 저마다의 소주제를 정했다. 그러니까, 괭이부리마을이 주제인 작은 개인전 10개가 모여 전체 전시를 구성하고 있는 셈이다.괭이부리 마을이라는 특정 장소를 열 명의 작가들이 어떻게 해석하고 표현했는지 잠시 소개해보고자 한다.허용철 작가는 아침부터 밤까지 괭이부리 마을의 하루를 촬영하여 출력한 펼침막으로 마을의 공간을 표현하였다. 천정부터 바닥까지 세워진 펼침막은 기념비적인 건축물처럼 느껴지기도 하고 괭이부리 마을 골목길 어느 모퉁이인 듯 느껴지기도 한다.고제민 작가는 인천에서 나고 자란 인천 토박이다. 그는 인천의 풍경에 담긴 삶의 흔적을 오랜 시간 회화로 기록해 왔다.임기웅 작가는 살던 집이 강제 수용당했던 과거의 경험을 토대로 한 '마지막 입주자'라는 영상을 전시한다. 애니메이션과 드로잉, 마을을 촬영한 실사 영상이 어우러진 영상은 괭이부리마을의 기억과 중첩된다. 임기웅 작가와 이은정 작가는 우리미술관 입주작가로, 오랫동안 괭이부리마을을 지근에서 바라보고 표현해 왔다.이은정 작가는 마을 골목길에서 만난 사람과 풍경을 그린 따뜻한 색연필 드로잉을 선보인다. 그의 작품을 전시한 장소는 자칫 지나치기 쉬우니 골목처럼 생긴 부스를 꼭 찾아보길 바란다.현용안 작가는 마을의 의미를 둥지로 해석한다. 그 둥지는 단단하게 뿌리 박힌 것이 아니라 불안정하고, 때로 어디론가 달려가거나 공중에서 흩어지기도 한다. 자신의 의지와 상관없이 뿌리 뽑혀 삶의 터전을 떠나야 하는 고단한 도시의 삶을 보여주는 것 같다.김영옥 작가의 작품에는 괭이부리마을을 직접적으로 드러내지 않는다. 끝 간 데 모르게 중첩된 집이 파도 치고 있을 뿐이다. 작가는 작가노트에서 '길상을 불러오라는 민화적 의미를 담아 마을의 영정(影幀)을 남긴다'고 썼다.김정열 작가의 작품에는 사람이 떠나기 시작한, 쇠락한 마을 특유의 쓸쓸하고 고즈넉함이 가득하다. 온기 없는 회색조의 건물 잔해와 그 옆에 싹을 틔운 작은 생명들이 애잔하다.필자는 마을 풍경을 반짝이는 자개와 구슬, 비단으로 형상화하였다. 이처럼 화려한 재료를 사용한 이유는 '좋았던 일도, 어려웠던 시절도 시간이 흘러 내 안의 이야기로 쌓이면 반짝이는 시간으로 추억'되기 때문이라고 작가노트에 적었다.이진우 작가는 골목길, 부두, 바다 등 마을 사람들의 삶의 터전에 남겨진 온기를 쫓아 단색의 수채화로 담백하게 표현한다. 그림은 삶을 꾸밈 없이 정직하게 바라보고 표현하려는 작가의 시선을 그대로 드러낸다.강신천 작가는 소소해서 지나칠 때가 많지만 문득 발길을 잠시 멈추고 바라볼 때 새롭게 보이는 것들을 포착하여 따뜻하게 그려낸다.*전시제목: 인천의 인문풍경 네 번째 이야기 <기억의 땅, 공간의 흔적>*참여작가: 허용철, 고제민, 현용안, 김영옥, 김정열, 이진우, 김경희, 임기웅, 강신천, 이은정*전시 일자: 2026년 9월 11일~10월 6일(일, 월, 공휴일 휴관) 10:00-18:00(무료 관람)*전시 장소: 인천광역시 교육청 학생교육문화회관 2층 가온갤러리(우) 22316 인천광역시 제물포구 자유공원로 12(인현동5)