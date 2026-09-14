용혜인 낙마, 고개 든 청와대 인사라인 책임론

큰사진보기 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "이재명 정부의 성평등가족부장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께, 장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 한다"라며 "소임을 미처 다해내지 못하여 송구하다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.9.11 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

용혜인 기본소득당 의원의 성평등가족부 장관 후보직 사퇴로 청와대 인사 시스템을 되돌아봐야 한다는 비판이 여권 안에서 나온다.이재명 정부 출범 이후 장관 후보자가 4명이나 낙마한 가운데, 반복되는 참사를 막으려면 강훈식 대통령 비서실장을 정점으로 한 청와대 인사 추천·검증라인의 쇄신이 필요하지 않겠냐는 목소리다.용 의원은 지난 13일 "여당으로부터 '후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해 달라'는 의사를 전달받았다"면서 지명 열나흘 만에 사퇴했다.그가 스스로 물러나면서 임명권자인 이재명 대통령과 집권여당인 더불어민주당은 정치적 부담을 덜게 됐다. 하지만 청와대가 후보자를 추천하고 검증하는 과정이 미흡했다는 비판은 여전히 남아 있다. 비례대표이지만 당의 유일한 국회의원인 만큼 관례와 다르게 직을 유지하고자 했을 가능성도 따져봤어야 한다는 것.박원석 전 정의당 의원은 14일 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "의원 겸직에 대해서 청와대가 사전에 검증을 하거나 용혜인 후보자의 의사를 확인하지 않았던 것 같다"면서 "용 후보자를 지명했을 때 따를 논란에 대한 정무적인 판단과 조사가 전혀 없었던 게 아닌가 싶다"고 지적했다. 이어 "청와대 인사 시스템 전반을 좀 돌아봐야 한다"며 "전체적으로 대통령의 인사권에 대한 불신과 의구심이 커졌다. 이건 작은 문제가 아니다"라고 경고했다.당내에서도 쓴소리가 나왔다. 5선 박지원 의원은 페이스북에 글을 올려 "인사는 추천, 선정도 신중해야지만 검증도 철저해야 한다"며 "모든 비난이 대통령께 향하게 한다면 이는 인사 라인의 책임"이라고 꼬집었다. 인사에 관여한 참모들이 문제적 인선으로 이 대통령 국정 지지율 하락에 영향을 미친 데 책임감을 느껴야 한다는 뜻이다.장관급 인사는 강훈식 대통령비서실장이 위원장을 맡은 청와대 인사위원회를 중심으로 진행된다. 세부적으로는 인사수석실에서 인사 추천, 민정수석실에서 검증, 정무수석실에서 최종 지명 관련 정무적 판단을 담당한다. 이 때문에 전반적 실무라인뿐만 아니라 총괄책임자인 강훈식 실장이 섬세하지 못했다는 질타가 이어지고 있다.민주당의 한 재선 의원은 <오마이뉴스>에 "인사를 통해 신뢰도를 높이고 대통령 지지율을 올리는 건데 오히려 인사가 반작용을 하고 있다"라며 "인사 시스템을 한번 점검해 봐야 한다. 강훈식 실장이 책임감 있는 모습을 보여야 한다"라고 말했다.다만 용 의원의 경우에는 시스템의 책임으로 돌리기 어렵다는 시선도 있다. 소수 정당의 특수한 사정 때문에 후보자가 비례대표 의원직 겸직을 고수하며 논란이 불거진 탓이 크다는 것이다. 관례에 따라 겸직을 안 할 줄 알았는데 예측이 틀어지면서 일이 꼬였다는 해석이다.실제로 당 안에서도 용 의원이 빠르게 결단할 문제라는 여론이 컸다. 김민석 대표가 나서 자진 사퇴를 권한 것도 이러한 배경 때문인 것으로 보인다.한 초선 의원은 "용 의원이 성평등 관련 법을 발의하기도 했으니 정책적 측면에서 장점도 있다고 판단했을 것"이라며 "개인과 당의 선택 문제까지 청와대에서 다 조사하진 못한다. 이걸 가지고 인사 라인에 문제가 있다고 하는 건 과도한 해석"이라고 전했다.그럼에도 불구하고 민심과 동떨어진 정무적 판단은 개선할 지점이라는 조언도 나왔다. 앞으로 진행될 정책실장 등 후임 인사에선 기존과 다른 추천·검증 기준을 세울 필요가 있다는 것이다.청와대 근무 경험이 있는 한 의원은 "용 의원 건으로 청와대도 고충이 있었겠지만, 그럼에도 불구하고 왜 민심이 반발했는지 돌아봐야 한다"며 "범죄 이력이나 공개된 이력만을 인선 기준으로 삼을 게 아니라, 정무적인 고려를 더 강화해야 한다"고 말했다.또한 "사고가 난 뒤에 문제를 해결하고 시스템이 개선되면 더 단단해진다. 그런데 사고에도 불구하고 개선이 안 되면 그땐 진짜 용서가 안 되는 것"이라며 재점검의 필요성을 강조했다.