홍준표 재임 당시 예산 논란 '신천 프러포즈존', 명칭 바뀐다

큰사진보기 ▲대구시가 신천 대봉교 하단에 조성 중인 '신천 프러포즈존' 조감도. 민선 9기 추경호 시장이 취임한 후 비판 여론이 일자 명칭을 변경하기로 했다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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홍준표 전 대구시장 재임 당시 143억 원을 투입해 대구 도심을 가로지르는 신천에 수상공원을 조성하고 선남선녀들의 프러포즈 명소로 만들겠다며 추진했던 '신천 프러포즈존'의 명칭이 바뀐다.대구시는 대봉교 하류 구간에 조성 중인 '신천 프러포즈존'의 명칭을 둘러싼 논란이 이어지며 사업 취지와 달리 실효성에 대한 우려의 시선도 제기되자 시민 아이디어를 통해 명칭을 변경하기로 했다.신천 프러포즈존은 약속의 상징인 반지를 형상화한 직경 45m 링 구조 시설물에 러브로드, 프러포즈룸, 프라미스존 등을 배치하는 구조로 만들어 청혼의 명소로 만들겠다며 추진됐다. 하지만 예산 낭비라는 비판과 함께 지역 상황과 현실을 고려하지 않은 전시 행정이라는 지적이 나왔다.대구시는 지난 2월부터 조성 사업을 추진해 현재 공정률은 50%를 넘긴 상태이고 내년 상반기 준공 예정이다.시는 다목적 복합문화공간으로 조성하고 누구나 편히 쉬고 즐기고 머무를 수 있는 공간의 취지에 맞게 새 이름을 시민 참여와 전문가 자문 등을 거쳐 오는 10월 말까지 확정하기로 했다.시민 아이디어 접수는 오는 15일부터 19일까지 '대구시 홈페이지'와 '토크대구'를 통해 진행되며 제안자 중 50명 정도를 추첨해 커피 쿠폰을 지급한다.정재옥 대구시 맑은물추진단장은 "시민들의 다양한 아이디어를 반영해 시민 누구나 공감할 수 있는 신천 프러포즈의 새 명칭을 정하고자 한다"며 "신천의 새로운 랜드마크를 상징할 수 있는 이름이 선정될 수 있도록 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.