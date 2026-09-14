[칼럼] 이란 파병을 중단해야 한다

큰사진보기 ▲적시기(積尸氣) : ‘쌓여 있는 시체에서 피어오르는 기운.’ 동양 천문학에서는 남방 7수 중 하나인 귀수(鬼宿) 4성 한가운데 자리한, 별인지 구름인지 분간하기 어려운 희미한 별무리를 그렇게 불렀다. 현대 천문학으로 보자면 게자리 중앙의 ‘프레세페 성단’이다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

적시기(積尸氣): '쌓여 있는 시체에서 피어오르는 기운.'

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큰사진보기 ▲송상호 충북녹색당 공동운영위원장 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다. 글쓴이는 송상호 충북녹색당 공동운영위원장입니다.

동양 천문학에서는 남방 7수 중 하나인 귀수(鬼宿) 4성 한가운데 자리한, 별인지 구름인지 분간하기 어려운 희미한 별무리를 그렇게 불렀다. 현대 천문학으로 보자면 게자리 중앙의 '프레세페 성단'이다.진서(晉書) '천문지'는 이 적시기의 별빛이 밝아지면 죽은사람이 산을 이룬다(死人如山)고 기록했다.동아시아의 전통적 귀신 관념에서 전쟁이나 타향에서 죽어 고향 땅에 묻히지 못한 시신은 승천하지 못하고 구천을 떠도는 유귀(遊鬼)가 된다.어쩌면 적시기란, 강대한 제국의 야욕으로 침략전쟁에 끌려가 타국의 전장에서 쓰러져 유귀가 된 백성들의 원통한 넋이 모여 피어오른 하늘의 아지랑이가 아니었을까?이재명 정부는 미국의 요청과 중동 정세, 한국 선박의 안전 등을 고려하며 호르무즈 해협에 대한 군사적 기여 방안을 검토하고 있다고 한다.정부는 한미동맹과 국익, 그리고 우리 국민과 선박의 안전을 이야기 하고 있다. 그러나 바로 그 지점에서 묻지 않을 수 없다.전쟁이 벌어지고 있는 해역에 군사력을 보내는 것이 정말 우리 국민의 안전을 위한 최선의 방법인가?호르무즈 해협의 안전이 중요하다는 것과 한국군을 그곳에 보내는 것은 전혀 다른 문제다. 한국 선박을 보호해야 한다면 외교적 협력과 민간 선박의 안전 확보 등 다른 방법부터 찾아야 한다. 군사력을 투입하는 순간 한국은 의도와 관계없이 전쟁의 당사자로 인식될 위험을 감수해야 한다.​상황은 이미 심각하다. 이란 외무부 대변인은 한글 입장문을 통해 한국 등이 호르무즈 해협에 군사적으로 주둔하거나 작전에 참여할 경우 미국의 침략 행위를 직접 지원하는 것으로 간주될 수 있으며 '심각한 결과'를 초래할 것이라고 경고했다.이란 측의 직설적인 한글 경고는 '호르무즈 해협이 단순한 해상 감시 구역이 아니라, 파병의 순간부터 우리 군이 직접적인 군사적 충돌에 휘말리게 될 화약고'임을 알려주고 있다.파병의 참혹함을 우리는 기억한다.역사 속에서 강대국의 명분 없는 전쟁에 동원되어 치른 대가도 참혹했다. 베트남에서 5천 명이 넘는 우리 군인이 목숨을 잃었다. 이라크와 아프가니스탄에서도 한국인은 전쟁의 희생자가 됐다. 전쟁의 명분은 달랐지만 한 가지는 같았다. 전쟁터는 파병을 결정한 권력자가 아니라, 그곳으로 보내진 젊은이들의 삶을 파괴한다는 사실이다.다시 묻는다. 이번에는 무엇을 위해 우리 젊은이들을 보내려 하는가?국가적 명운이 걸린 전쟁인가? 대한민국 국민의 생존이 직접 위협받고 있는 전쟁인가? 아니면 강대국의 군사적 요구에 굴복해 동맹이라는 이름으로 응답하려는 것인가?국익도 다시 생각해야 한다. 미국의 요구를 얼마나 충실히 따르느냐로 측정되는 것이 아니다. 국민의 생명과 안전을 지키고, 전쟁의 확산을 막으며, 안정적인 에너지 수급과 해상교통을 지켜내는 것이 국익이다.호르무즈 해협의 긴장을 낮추는 데 한국이 기여할 수 있는 길은 군사적 파병만이 아니다. 오히려 한국은 군사적 충돌에 뛰어들기보다 외교적 중재와 긴장 완화, 우리 선박과 국민의 안전을 위한 비군사적 조치에 힘을 쏟아야 한다.​강대국의 파병요구, 이제는 'NO'라고 대답하라.국민의 생명과 안전을 최우선으로 삼겠다는 정부라면, 전쟁의 한복판에 우리 군인을 보내는 결정부터 멈춰야 한다. 국익이라는 가면 뒤에 숨어 청년들의 피를 요구하는 모든 시도를 즉각 중단하라.2026년 대한민국의 젊은이들이 적시기가 되어서는 안 된다. 타국의 전장에서 쓰러져 구천을 떠도는 유귀가 되어서는 더더욱 안 된다. 청년을 전쟁터에 보내지 않는 것, 그것이 국가가 지켜야 할 근본적인 책무이자 진정한 국익이다.