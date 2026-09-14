대구·경북, TK 행정통합 위해 공동대응 나선다

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 지난 7월 29일 오후 경북도청을 방문해 이철우 경북도지사와 면담을 갖고 지역 현안에 공동 대응하기로 입을 모았다. ⓒ 경북도청 관련사진보기

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대구시와 경상북도가 대구경북통합특별시의 2028년 7월 출범을 목표로 국회 법사위에 계류 중인 '대구경북(TK) 행정통합 특별법'을 정기국회에서 통과시키기 위해 공동 대응에 나서기로 했다.대구시와 경북도는 14일 도청에서 'TK 행정통합추진단' 회의를 열고 통합법안의 정기국회 내 통과를 위한 공동 대응을 논의했다.민선 9기 출범을 계기로 행정통합을 속도감 있게 추진하기 위해 양 시도의 기획실장이 맡아온 추진단장도 부단체장급으로 격상했다. 이에 따라 김정기 대구시 행정부시장과 황명석 경북도 행정부지사가 공동 단장을 맡는다.대구·경북보다 늦게 시작한 전남·광주가 지난 7월 통합특별시를 출범하며 800조 원 규모의 반도체 투자 유치와 재정지원 등의 성과를 거두고 있는 상황에서 대구경북 역시 행정통합을 더 이상 늦출 수 없다는 절실함이 이번 공동 대응의 배경이 됐다.이날 회의에서는 국회에 계류 중인 행정통합법안이 9월 중 법제사법위원회 안건으로 조속히 상정되어 정기국회 기간 내에 통과될 수 있도록 공동 설명자료를 작성하고 법사위원 및 지역 국회의원 등을 방문해 설명하는 등 공동 대응하기로 했다.이와 함께 당초 올해 7월 출범을 전제로 작성됐던 법안 부칙의 선거 관련 특례 조항(통합특별시장 선거 시기·임기, 광역의원 임기 등)을 변경된 목표 시점인 2028년 7월 출범에 맞춰 개정하는 방안에 대해서도 심도 있는 논의를 진행했다.김정기 대구시 행정부시장은 "대구경북 시도민이 함께 하나의 목소리를 낼 때 법안 통과의 가장 강력한 추진동력이 생긴다"며 "하나된 힘을 바탕으로 연내 법안 통과라는 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.황명석 경북도 행정부지사도 "법안 통과의 기장 큰 힘은 대구와 경북이 한목소리를 내는 것"이라며 "정기국회 안에 특별법을 통과시켜 2028년 7월 통합특별시가 차질 없이 출범하도록 대구시와 함께 뛰겠다"고 강조했다.앞서 추경호 대구시장과 이철우 경북도지사는 지난 7월 29일 경북도청에서 만나 국회 법사위에 계류 중인 통합 법안을 늦어도 9월 정기국회에서 통과시키기로 힘을 모은 바 있다.이들은 대구경북 국회의원 전원과 시·도지사 등이 참여하는 '대구경북 행정통합 연석회의'를 개최하고 통합에 대한 지역의 목소리를 국회에 전달하기로 합의했다.