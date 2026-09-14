돈 한 푼 안 쓰고 2년 산 사람, 이렇게도 살 수 있네

"Money is just paper(돈은 종이일 뿐이야)"

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▲어디에 있든 나는 늘 집에 있다 2년 동안 0원으로 살아남기 프로젝트 영화 담요를 입은 사람 박정미 감독 써니즈 : 함께 성장

'돈 없이 살아가기 프로젝트'를 마친 뒤 돌아온 한국에서 감독은 어떻게 살아가는지 궁금해서 다시 책을 열어보았다.



지금 나는 돈을 사용한다. '돈을 사용하지 않는다'라는 프로젝트의 금기는 사라진 지 오래다. 돈에 대한 거부감도, 엄격한 규칙도 없다. 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 살아간다. 이제 내 삶의 가능성은 돈의 유무와 상관없이 무한으로 흐른다.



모순과 착취를 기반으로 한 시스템의 세계. 이 세계에서 벗어나 자립을 위한 대안적 삶을 경험하면서 나는 생존의 불안에서 벗어났다. 자연이라는 생명의 세계와 연결되면서 내면의 외로움을 치유했고, 나의 세계는 시스템에서 자연으로, 자연에서 우주로 확대되었다. 그리고 마침내 삶의 목적과 궁극의 평화에 이르는 길을 만났다.



- <0원으로 사는 삶>, 들녘, 2022

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

오래전 인도 여행을 하다가 기인을 만난 적이 있다. 그는 만나는 이들 중 도움이 필요한 사람들에게 선뜻 돈을 나누었다. 구걸하는 이들에게는 먹을 것을 사 주었고, 집이 부서진 가족에게는 수리비를 주었다. 사람들이 돈이 어디서 나냐고 물었을 때, 그는 웃으며 말했다.당시 대학생이었던 나는 돈에 대한 새로운 관념이 신선하게 다가왔다. 그의 말대로 종이에 불과한 돈에 엄청난 의미와 가치를 부여하고 아등바등 살아가는 삶의 의미에 대해 생각해 보게 되었다. '그렇다면 돈이 없이 살아갈 수 있을까?, 돈에서 자유롭다는 것은 어떤 걸까?'한 생각은 질문으로 이어졌다.하지만 얼마 되지 않아, 나는 낯선 여행지에서 오랜만에 발견한 한국 식당에서 쫄깃하고 뜨끈한 수제비를 사 먹으며 "Money is important!(돈은 중요해)" 라고 외쳤다. 돈에 대해서 자유로워지고 싶었지만, 먹고 싶은 것을 먹고, 사고 싶은 것을 사기 해서는 돈이 필요하다는 것을 금방 인정한 것이다.여행에서 돌아온 일상은 돈과 더 밀접하게 이어졌다. 카드값을 내기 위해, 더 좋은 집을 구하기 위해 낸 대출을 갚기 위해 일을 했고, 결혼을 한 뒤에는 아이들에게 더 좋은 음식과 환경을 전하고 싶어서 돈을 벌었다. 그러다 문득, 이런 굴레에서 사는 삶이 버겁기도, 공허하기도 했다. 지금과는 다르게 살 수 있는 법은 없는지 궁금하던 찰나, <0원으로 사는 삶>이라는 책과 그를 바탕으로 한 <담요를 입은 사람>이라는 영화를 만나게 되었다.우리 사회에서 경제적 자유라고 하면, 평생 일을 하지 않아도 되는 많은 돈을 모으는 것으로 생각한다. 하지만 책의 저자이자 영화의 감독은 돈 없이 사는 삶을 실험해 보기로 한다. 영국에서 해고를 당한 뒤, 자신의 인생과 시간, 존재 대부분이 돈을 벌기 위해 쓰이고 있음을 깨닫고, 돈을 벌지 않아도, 돈이 없어도 살아야 하는 이유와 방법을 몸소 찾고 싶었기 때문이다. 그를 위해 영국에서는 버려진 빈집에 살거나 멀쩡하지만 버려진 음식을 먹고, 전기와 화학 제품들을 쓰지 않는 친환경공동체인 '팅커스버블'이나 자급자족 유기농 농장인 '올드채플 팜' 등을 방문한다.이후엔 기부받은 자전거와 히치하이킹 등으로 영국을 떠나 독일과 폴란드로, 흐름에 따라 리투아니아에서 히피들의 모임인 '레인보우 게더링' 등을 경험한다. 이후 세르비아와 그리스의 섬, 이란 등을 거치는 여정에서 그녀는 '담요를 입은 사람'이라는 의미의 '데르비시' 즉, 물질적 빈곤을 통해 수행하는 이슬람 신비주의 수행자라는 별명을 얻게 된다. 그리고 그것은 영화의 제목이 되었다. 말 그대로 '질문'을 품고 온몸으로 그를 찾아 나선 그녀의 여정은 구도자의 모습과도 닮아있었다.지난 12일 토요일 오후 2시. 아리랑 시네센터에서 이송희일 감독과 함께 하는 GV에서 박정미 감독을 만났다. 이송희일 감독은 <기후 위기 시대에 춤을 추어라>라는 책의 작가이자 기후위기에 대한 여러 글과 활동으로 유명해 이번 대담이 더욱 기대 되었다.영화 상영 후 1시간 정도 이어진 대담과 관객과의 질의응답 중에서 기억에 남는 건, 비슷한 시기에 개봉해 흥행하는 <오디세이>와 <담요를 입은 사람>의 공통점과 차이점이다. 이송희일 감독은 '집으로 돌아오는 여정'이라는 점에서 닮아있지만, 오디세이는 자연을 대상화하고 정복하는 근대적인 사상을 바탕으로 한다. <담요를 입은 사람>은 집으로 이르는 길에서 만난 환대와 연결을 전한다는 점에서 다르다고 짚었다.영화의 후반부, 오토바이를 히치하이킹하고 가던 중, 칼로 위협을 당하는 등 위험한 상황을 경험한 이후 두려움을 어떻게 극복해 왔는지와 관련한 질문과 답변도 기억에 남는다. 박정미 감독은 본인은 여전히 두렵고, 불안함을 느낀다며, 두려움이 있는 상태에서도 어떻게 살아갈 수 있는가, 두려움에 잠식당하지 않고 하고 싶은 것을 하며, 두려움과 함께 살아가는 연습을 한다고 했다.그러고 보니 영화의 시작 부분에서 보디캠을 하고 전신거울을 바라보며, "돈 없이 1년 살기 프로젝트를 시작합니다"라는 말을 한 뒤 이어지는 여러 번의 깊은 한숨이 떠올랐다. '그녀 역시 그를 결심하기까지 얼마나 고민하고, 두려웠을까?'는 마음이 들었다. 그런데도, 삶에서의 진정한 가치와 목적을 찾아가기를 멈추지 않은 그녀의 걸음이 더욱 용기 있고 감사하게 느껴졌다.마지막으로 관객과의 질의응답에서 최근 감독의 관심사 등을 묻는 말에서 박정미 감독은 생로병사를 직간접적으로 경험하며, 점점 '나 혼자 살 수 없다'는 것을 느낀다고 했다. 파킨슨과 신장암 아버지를 통해 '공동체적 돌봄'의 중요성을 알게 되고, 나약하고 불안전한 사람들이 더욱 눈에 많이 들어온다고 했다. 처음에는 돈에서 시작한 프로젝트가 삶의 방식과 존재에 대한 질문으로, 그리고 죽음과 죽어감으로까지 이어지는 여정의 흐름은 나선형으로 점점 깊어지고 있는 듯했다.영화를 보고, 감독과의 만남을 하고 나서, 도시 속에서의 바쁜 일상에서 잊고 있던 감각들이 깨어나는 느낌을 받았다. 나 역시 깊은 우울증 이후 삶의 의미를 찾기 위해 국내외의 여러 곳을 여행하며, 공간에 따라 삶이 흐르는 속도도 삶의 방식도 다르다고 느꼈다.다양한 시공간에서 내게 맞는 속도와 삶의 방식을 선택해서 살아갈 수 있는 자유가 있다는 것을 다시 떠올렸다. 그리고 지금 나의 삶 속에서 '길 위에서 만난 새로운 세상에 대한 호기심과 대자연에 대한 경외감, 다른 존재와의 연결감'을 얼마나 느끼고 사는지 돌아봤다.그를 통해 한 편으로는 더 가벼워졌고, 한 편으로는 중요한 숙제가 생긴 기분이 들었다.돈이 있거나 없거나 상관없이 느끼는 자유와 평화. 그녀가 온몸으로 겪어낸 삶의 여정과 앞서간 발걸음이, 내가 있는 곳에서 다시 나아갈 용기를 주었다. 빛나는 눈빛과 단단한 말투에서도 자신이 원하는 삶을 창조해 가는 이에게서 느껴지는 진실한 힘을 느꼈다. 이 글도 그를 만날 수 있는 통로가 되길 진심으로 바라는 바이다.