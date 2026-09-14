"의식 잃었을 때 이륜차가 스스로 119 부른다"

큰사진보기 ▲'이륜차 사고 골든타임 지킨다'지난 6월 9일 삽교읍행정복지센터에 마련된 설치 장소에서 어르신들이 자신이 타고 다니는 이륜차에 자동 충격 감지기를 달기 위해 차례를 기다리는 모습. 감지기는 사고 충격을 감지하면 자동으로 신고해 신속한 대응과 구조를 돕는다. ⓒ 예산군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남 예산군이 2023년 전국 최초로 '이륜차사고 자동신고 시스템'을 시범 도입한 뒤 올해 본사업으로 전환했다. 군에 따르면 이륜차를 대상으로 자동신고 시스템을 상시 운영하는 지자체는 현재 전국에서 예산군이 유일하다.고령 농업인에게 이륜차는 농경지와 마을을 오가는 주요 이동수단이지만 농로나 산간도로는 통행량이 적고 폐쇄회로(CC)TV 사각지대도 많다. 사고로 의식을 잃거나 움직이지 못하면 스스로 신고하기 어려워 발견이 늦어질 수 있다.군 관계자는 "시범사업 당시 예산군의 이륜차 사고 사상자가 충남에서 가장 많아 충남도·충남연구원 협의를 거쳐 대상지로 선정됐다"고 설명했다.군은 2023~2024년 시범사업을 통해 243대에 센서를 설치했다. 올해는 210여 대를 추가해 전체 운영 규모가 450여 대로 늘었다. 대상은 65세 이상 등록 이륜차 소유자다.작동 방식은 '자동감지-상황확인-구조연계'다. 센서가 충격과 이상 움직임을 인공지능(AI)로 감지하면 사고 위치와 알림이 24시간 운영되는 예산군CCTV통합관제센터에 표시된다. 관제요원은 운전자에게 전화를 걸고 응답이 없으면 가족이나 이장 등 비상연락망으로 상태를 확인한 뒤 필요에 따라 112나 119에 신고한다.이 장치가 충돌이나 전도를 직접 막는 것은 아니다. 사고 뒤 홀로 방치되는 시간을 줄여 구조의 골든타임을 확보하는 것이 핵심이다. 군 관계자는 도입 뒤 현재까지 약 10건의 사고가 감지됐으며, 논길 옆 수로 등에 빠져 외부에 알리기 어려웠던 운전자를 구조한 사례도 있다고 밝혔다. 센서 부착 뒤 안전운전에 더 신경 쓰는 간접효과도 나타난 것으로 보고 있다.군에 따르면 지난 8월 25일 오후 4시 16분께 대술면에서 고령 운전자가 농사일을 마치고 귀가하다 차량과 부딪혔다. 시스템은 약 90초 만에 관제센터로 알림을 보냈다. 관제요원은 사고자가 전화를 받지 않자 보호자에게 상황을 확인한 뒤 112에 추가 신고했다.다만 상대 차량 운전자가 먼저 사고를 신고해 시스템이 단독으로 구조를 이끌었다고 보기는 어렵지만, 사고자가 직접 신고하지 못하는 상황에서 장치가 정상 작동하고 관제센터와 보호자·경찰을 잇는 별도 안전망이 가동됐다는 점은 확인됐다.군은 2025년 9월 'AI 기반 이륜차 사고 통합플랫폼 구축' 사례로 제30회 지자체 정보통신 우수사례 발표대회에서 행정안전부 장관상을 받았다.과제는 비용과 보급률이다. 군에 등록된 이륜차는 약 6800대이며 65세 이상 소유분은 약 4000대로 추산된다. 설치 대수는 대상의 10%를 조금 넘는다. 설치비는 대당 약 30만 원, 통신비는 매월 7700원이다. 450대의 통신비만 연간 약 4158만 원으로 전액 군비 부담이다.군은 국·도비가 지원되고 전국 단위 사업으로 확산하면 비용을 낮추면서 보급을 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다. 한국교통안전공단이 다른 지자체의 참여 의사를 파악하고 있지만 사업비와 기간은 정해지지 않았다. 전동휠체어와 농업용 사륜차(ATV) 등으로 적용 범위를 넓힐 수 있다는 기대도 나온다.군 관계자는 "혼자 사고를 당해 방치되면 생명까지 위험할 수 있어 군민을 지키는 데 의미가 있는 사업"이라며 "설치비뿐 아니라 통신비 등 유지관리 비용에 대한 국가와 충남도의 지원이 필요하다"고 말했다.