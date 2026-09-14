서범수 "울주군 폐기물 불법 성토, 환경부가 나서야"

울산광역시 울주군 내와리 일대의 불법매립 산업폐기물에서 나온 침출수에서 기준치를 넘는 독성 성분이 검출돼 마을 주민들이 불안을 호소한 후 이를 해소하는 행정대집행비용 110억 원을 울산시와 울주군이 각 50%씩 부담하기로 했다. (관련기사 : 울주군 내와리 불법매립 산업폐기물, 시와 군이 분담해 들어내기로)
이에 지역구 국회의원인 국민의힘 서범수 의원(울산 울주군)이 "110억 원 반출 비용을 지자체가 다 떠안게 됐다"고 지적하고 "환경부 역할이 없다"며 지원을 요청했다.
서 의원은 14일 국회 본회의 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 울주군 산업폐기물 불법 성토 사태를 거론하며 아울러 정부의 전국 실태조사와 예방 대책, 재정 지원을 요구했다.
먼저, 서 의원은 김성환 기후에너지환경부 장관을 상대로 "산업폐기물 불법 성토를 환경부가 사전에 막지 못했다"고 지적했다.
서 의원은 "울주군 현장을 직접 확인한 결과 주민 안전을 위해 반출해야 할 폐기물이 4만 톤, 소요되는 비용만 110억 원인데 이를 지자체가 전부 감당해야 한다"며 "환경부 일이지 지자체에 맡겨 놓을 일이 아니다"라고 지적했다.
서 의원은 또 "업체가 처음부터 속여 폐기물을 빼돌리면 사작지대는 관리가 되지 않는다"며 "예방책을 포함한 종합대책과 예산 지원"을 요청했다.
이에 대해 김성환 장관은 "제도적 미비점에 대한 대책을 포함해 다각적인 지원 방안을 검토 중"이라며 "적극적으로 챙기겠다"고 답했다.