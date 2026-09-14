서범수 "울주군 폐기물 불법 성토, 환경부가 나서야"

▲8월 11일 울산 울주군 내와리 불법 매립현장에서 김상욱 울산시장과 서범수 국회의원, 이순걸 울주군수 등이 현장점검 후 발언하고 있다. 김상욱 시장은 "불법 매립된 폐기물 처리를 위해 가장 빠른 시일내 행정대집행에 들어갈 것"이라고 밝혔다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기