한동훈 "이재명 정권, 분노한 민심에 흔들려"

큰사진보기 ▲부산 북구갑의 무소속 한동훈 국회의원이 14일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 기자들과 부산시 예산정책협의회 결과, 최근 정치 현안에 대한 질의응답을 나누고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 북구갑의 무소속 한동훈 국회의원이 14일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 기자들과 부산시 예산정책협의회 결과, 최근 정치 현안에 대한 질의응답을 나누고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 논란을 놓고 한동훈(부산 북갑) 무소속 국회의원이 "이재명 정권이 분노한 민심에 흔들리고 있다"라며 거듭 보수 공동전선을 강조했다. 반면 지역 사안에선 국비 확보 협치를 부각하며 더불어민주당 소속인 전재수 부산시장과 적극적으로 연대하는 태도를 취했다.이른바 중앙 정치와 지역 사안을 철저히 분리해 대응하는 모습이다. 여기에는 이재명 정부와 여당을 상대로 날을 세워 범보수 야권의 주도권을 쥐는 동시에, 부산 현안에서는 실용적 접근으로 성과를 만들어내겠다는 다목적 포석이 깔려 있다.14일 부산시의회 브리핑룸을 찾은 한 의원은 '김 후보자 인사청문회 전 복당해서 역할을 해야 한다는 얘기가 나오는데 어떻게 생각하느냐'라는 질문에 "저는 언제나 함께 싸워왔고, 지금도 국민의힘의 많은, 상식적 의원님들이 김승원 오빠 독약로비 문제를 제기하는데 같이 싸워주고 있다"라며 지금은 이 사안을 내세울 시점이 아니라고 했다.당 복귀 구상·행보에 대해선 별다른 언급 없이, 대신 한 의원은 대여 대정부 공세에 공을 들였다. 그는 "어떤 개인적인, 정치적인 공학의 문제가 아니라 이렇게 근본적인 큰, 국민을 위해 전쟁에서 이기는 게 중요하다. 이길 수 있다"라며 지금 보수 야권에 필요한 건 승리라고 주장했다. 최근 여러 여론조사 결과에 고무된 듯 그는 "그렇게 강고해 보이던 정권이 흔들리고 있다"라고 규정했다.지금은 이재명 대통령의 2차 개각을 저지하는 게 우선이라고 본 한 의원은 이번 인사청문회를 "져서는 안 되는 싸움"으로 바라봤다. 장동혁 당대표 등 국민의힘 당권파를 향한 메시지 역시 여기에 집중됐다. 한 의원은 "함께 싸우자 함께 이기자, 국민을 위해 싸워야 할 때다. 이겨야 할 때"라며 "이게 전부"라고 다른 목소리를 일축했다.용혜인 성평등가족부 장관 후보자 사퇴에 대한 의견도 국민의힘과 크게 다르지 않았다. 한 의원은 "처음부터 누가 봐도 말이 안 되는 일종의 끼워팔기 내지는 희생타 후보였다"라며 "김승원을 살리기 위해 용혜인을 죽인 거다. 그러나 국민은 바보가 아니다. '김생용사' 밀어붙이려다가는 '김생이사', 김승원은 살아도 이재명 정권은 죽는 결과가 나올 것"이라며 비난 강도를 키웠다.반면 부산시와 예산정책협의회 등에선 적극적인 협치를 부각하며 정반대의 모습을 보였다. 이날 오전 한 의원은 부산시청 소회의실에서 민선 9기 시정, 내년도 국비 확보 논의를 위해 부산시와 마주 앉았다. 국회 예산결산특별위원회(예결위) 위원인 한 의원의 제안과 시의 호응이 맞물리면서 만들어진 자리인데, 관련 발언도 언론의 관심을 끌었다.한 의원은 더불어민주당 소속인 전재수 부산시장과의 정치적 견해가 다르단 점을 인정하면서도 지역 현안에서는 의견이 똑같다고 했다. 그는 ▲공공기관 2차 지방이전 추진 ▲가덕도신공항 개항 등 당면 현안을 포함해 ▲국립양자혁신센터 설립 사업 등의 국비 확보를 위해 "최선을 다하겠다"라고 약속했다.마치 한미정상회담에서 이 대통령이 트럼프 미 대통령에게 '페이스메이커로 돕겠다'라고 말한 것과 비슷한 뉘앙스의 얘기까지 나왔다. 그는 "어떻게 보면 북구 시민들이 전 의원을 시장으로 만들어 준 것 아니겠나. 합심해서 북구의 발전을 이루겠다. 공을 독점할 생각이 없다. 전재수가 주연이 되고 제가 조연이 되겠다고 말씀드렸다"라고 자신의 생각을 전했다.국회의 국비 확보 노력이 다급한 부산시는 한 의원의 협조 의사가 반가운 상황이다. 국회 예결특위에 들어가는 부산지역 의원은 민주당 부산시당 위원장인 박홍배(비례대표) 의원을 포함해 박수영(부산 남), 서지영(부산 동래), 한동훈 의원 네 사람뿐이다. 이들 중 한 명을 만난 오석근 시 미래혁신부시장은 "이번 논의가 부산의 도약을 이끄는 기폭제가 되기를 바란다"라고 기대감을 드러냈다.