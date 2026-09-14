국힘 비당권파 징계 재심 개시... 배현진 "고성국은 언제쯤?"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 최고위원들이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 상임위원회 배분 과정에서 정점식 국민의힘 원내대표의 멱살을 잡아 제소된 권영진 의원이 8월 18일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 소명하기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 서범수 의원이 8월 15일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 추경호 대구시장의 내란 중요임무 종사 혐의 1심 속행 공판에 증인으로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국민의힘 중앙윤리위원회가 14일 권영진·서범수 의원의 중징계에 대한 재심에 들어갔다. 당장 결론을 내리지는 않았지만, 두 의원의 징계가 그대로 확정될 경우 당원권 정지에 그치지 않고 당협위원장 자리까지 잃게 된다. 두 의원의 지역구가 '사고당협'으로 지정될 경우 장동혁 국민의힘 당 대표가 추진해온 '당협위원장 당원 직선제'의 적용 대상이 된다.당초 전국 당협을 대상으로 직선제를 도입하려다 현역 의원들의 반발에 한발 물러섰던 장 대표가, 결과적으로 비당권파 의원들의 지역 조직을 당원 투표를 통해 재편할 수 있는 길이 열리는 셈이다. 결과적으로 윤리위의 칼끝이 어디를 향하느냐에 따라 장동혁 지도부와 비당권파 사이 도화선에 불이 붙을 수도 있다.국민의힘 중앙윤리위는 오전 제20차 회의를 열고 권영진·서범수 의원이 청구한 재심 문제를 논의했다. 하지만 이날 공개한 회의 결과에는 재심 인용이나 기각 여부가 담기지 않았다.윤리위는 지난달 권 의원에게 당원권 정지 1년 6개월, 서 의원에게는 10개월의 징계를 각각 의결했다. 권 의원은 국회 후반기 상임위원회 배분 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 일이, 서 의원은 '부산 돌려차기' 사건 피해자가 참석하는 간담회에서 피해 사실을 희화화하는 듯한 발언을 한 일이 각각 징계 사유가 됐다. 두 사람은 징계가 과도하고 절차적 문제도 있다며 재심을 청구했다.관건은 재심 결과가 당협위원장 자리와도 직결된다는 점이다. 국민의힘 당규상 당협위원장이 당원권 정지 이상의 징계를 받으면 당협위원장직은 궐위된다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 같은 날 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "당헌·당규를 보면 당원권 정지 이상의 징계가 의결될 경우 당협위원장은 자동적으로 궐위되는 것으로 돼 있다"라고 밝혔다. 이어 "징계 의결서가 서면으로 송달되면 효력이 발생해 사고당협이 된다"라고 설명했다.정리하면, 권 의원의 대구 달서병과 서 의원의 울산 울주는 재심에서 기존 징계가 유지될 경우 사고당협으로 지정될 가능성이 크다. 당 조직강화특별위원회 역시 현재 두 지역을 사고당협 공모 대상에서 제외하고 재심 결과를 기다리고 있다.문제는 국민의힘 지도부가 지난달 31일 장 대표가 추진해온 '당협위원장 당원 직선제'를 단계적으로 도입하기로 의결했다는 데 있다. 장 대표는 당초 전국 254개 당협위원장을 대상으로 당원 직선제를 통한 전면 재선출을 추진했지만, 현역 의원들을 중심으로 강한 반발에 부딪혔다. 결국 기존 당협위원장들은 종전 방식대로 선출하되, 사고당협부터 직선제를 적용하는 절충안이 마련됐다.장 대표가 전면 직선제에서는 한발 물러섰지만, 사고당협만큼은 본인이 추진했던 방식을 관철한 셈인데, 결과적으로 '비당권파'로 분류되는 권영진·서범수 의원의 징계가 유지될 경우 이들이 다져놓은 지역 조직에 '친장동혁계' 혹은 '당권파'로 분류되는 인사가 도전할 수 있게 된다. 강성 지지층 중심으로 뭉쳐 있는 당원 투표 결과에 따라 장 대표와 가까운 인사가 당협위원장으로 들어설 가능성이 생기는 것이다.실제 장 대표의 당협위원장 직선제 추진 당시에도 비당권파를 중심으로 '자기 사람 심기', '당협 물갈이'를 위한 수단 아니냐는 반발이 터져 나온 바 있다.이런 가운데 역시 '친한계'로 꼽히는 배현진 의원이 중앙윤리위의 '선택적 심의' 문제를 꼬집었다. 배 의원은 이날 윤리위 회의 결과 발표 뒤 본인의 페이스북에 "장동혁 지도부의 중앙윤리위가 오늘 무려 20차 회의를 열고 권영진·서범수 의원과 시도당 징계 건에 대한 이의신청 등 총 다섯 건을 논의했다고 밝혔다"라고 지적했다.이어 "그런데 지난 2월에 서울시당에서 중징계된 고성국 탈당 권유 건은 언제 심의할 건가"라며 "과연 언제까지 흐린 눈이 가능할까"라고 꼬집었다.국민의힘 서울시당 윤리위원회는 지난 2월 고씨에게 '탈당 권유' 처분을 내렸다. 고씨가 이에 불복하면서 최종 판단은 중앙윤리위로 넘어갔지만, 중앙윤리위는 이날 제20차 회의에서도 해당 사건을 심의 대상에 올리지 않았다.