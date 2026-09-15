7년 만에 돌아온 고향, 27세 청년이 마을 돌보는 이유

큰사진보기 ▲사회적협동조합 청청아카데미의 농촌돌봄반장 한영순씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲한영순씨의 작업실이자 사랑방인 청산별곡 내부 모습. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"농림축산식품부가 주관하는 농촌주민생활돌봄공동체 지원사업에 선정돼서 여러 활동을 운영하고 있어요. 지난 4월부터 농촌돌봄반장을 맡아 주민들이 필요한 활동을 청취하고 이를 바탕으로 돌봄 활동을 기획, 운영하고 있습니다."

"문화데이는 모두가 즐길 수 있는 활동으로 고심해서 준비했어요. 연령대가 다양해서 걱정이 많았는데 예상과 달리 적극적으로 참여해 주셨어요. 서로 활동 후기도 자연스럽게 나누시더라고요. 괜한 걱정이었구나 싶었어요(웃음).

시간이 지날수록 마을에 1인 가구가 늘어나고 있는데, 이동 수단이 없거나 거동이 불편한 분들은 고립될 수밖에 없어요. 마을에서 고립되는 분이 계시지 않게끔 연결 수단을 만들어 주는 게 목표예요. 마을에 살면서 가장 필요한 게 관계인 만큼, 저희가 진행하는 모든 활동이 체험에만 그치지 않고 서로가 연결되는 것으로 이어지길 바라요."

"마을을 직접 방문해서 활동 후기나 필요한 서비스에 대한 의견을 듣고 싶은데, 여러 어려움이 있어요. 가장 큰 어려움은 활동 기획, 운영, 서류 정리까지 모든 일을 하고 있어서 시간적 여유가 없다는 점이에요. 그래서 여러 기관에 조언을 구하고 도움을 요청하고 있어요. 지금은 많은 분의 도움으로 활동을 진행하고 있지만 마을 돌봄이 농촌에 꼭 필요한 일인 만큼 군 차원에서 자원봉사자와 봉사단체를 연결해주는 시스템이 마련되면 좋겠어요."

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"인천에서 패션산업학과를 졸업하고 공연 감독 일을 시작하면서 7년을 생활했어요. 처음엔 편의시설이 많은 도시 생활이 좋았어요. 하지만 직업 특성상 밤낮 없이 일만 하는 바람에 몸이 상하더라고요. 고향인 옥천에 오면 괜찮아지고 다시 인천으로 돌아가면 안 좋아져서 잠시 쉬어야겠다고 생각했어요. 그때 옥천신문 황민호 대표님께서 청산에서 같이 일해보지 않겠냐고 연락을 주셨어요."

"학생 때보다 편의시설이 늘었어요. 겉으로 보기에는 마을 환경이 나아진 듯했지만 마을에서 생활해 보니 인구도 줄고 그만큼 사람들 간의 관계도 줄어든 것 같았어요. 이런 모습은 학교 다닐 때도 있었을 테지만 주민의 시선으로 보니 더 자세히 보이더라고요."

"그걸 치우는 일은 저한테는 간단한 일이었지만 어르신에게는 아니었던 거예요. 다른 집에서도 비슷한 모습을 볼 수 있어요. 거동이 힘드셔서 자기 주변만 정리정돈하고 다른 곳은 손을 못 대세요. 베갯잇, 이불도 세탁하고 싶어도 여력이 없어 그대로 두세요. 불편함을 그대로 안고 살아가시는 모습을 보고 여기서 제가 해야 할 일을 제대로 알게 됐어요."

"지금 생각해보면 마을 어른들이 지원사업을 받아 마을 돌봄 활동을 하신 것 같아요. 그때 받은 돌봄을 지금 제가 하고 있어요. '한 아이를 돌보는 데 온 마을이 필요하다'는 격언대로 자랐으니 이제 제가 보답할 때가 온 것 같아요. 어른이 되면 꼭 사랑방 같은 공간을 만들 거라고 말하고 다녔는데 이곳에서 조금씩 이뤄보려고요."

"어르신들의 이야기를 들으면 면 순환버스가 있으면 좋겠다는 생각이 들어요. 저도 자차가 없어서 필요한 서비스이기도 하고요. 이런 삶의 불편한 이야기를 들으면 다른 지역은 어떻게 하고 있는지 살펴보게 돼요. 지금 하고 있는 활동 중 하나인 태양광 센서등도 타 지역 사례로 공부할 수 있었어요. 가로등이 없는 마을은 해가 지면 이동이 어려울 만큼 깜깜해져요. 작은 사고도 큰 부상으로 이어질 수 있는 고령의 어르신들에게는 특히 위험해요. 불빛 하나로 부상 위험을 줄일 수 있어서 가능하다면 모든 가구에 설치해 드리고 싶어요."

큰사진보기 ▲한영순씨의 작업실이자 사랑방인 청산별곡 내부 모습. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"시간 날 때마다 극본을 쓰고 있어요. 청산 연극반을 만들어 옥천전국연극제에 출품하는 게 목표예요. 연극의 매력은 몸으로 직접 이야기를 만들어간다는 거예요. 각자가 가지고 있는 표정과 목소리로 무대를 만들어 보고 싶어요. 가능하다면 연극이 이웃과 관계 맺는 방법으로 자리 잡으면 좋겠어요. 남녀노소 누구나 부담 없이 활동할 수 있는 그런 연극반을 만들고 싶어요."

"인천에서 생활하면서 우울과 불안을 가장 많이 느꼈어요. 혼자라는 생각을 떨칠 수가 없더라고요. 그때 고립이 얼마나 힘든 것인지 알았어요. 지금은 아는 얼굴도 많아지고 마을에 서로를 챙기는 분위기가 있어서 오히려 돌봄을 받고 있어요. 가족이 많아진 기분이랄까요(웃음)."

"청산면에 있는 마을 구석구석을 알아가고 싶어요. 자동차운전면허 도로 주행 시험을 앞두고 있는데 자차가 생기면 지금보다 더 많은 마을을 오가며 다양한 이야기를 들을 수 있겠죠. 가족과 친구의 경계를 넘어 서로의 안부를 살피는 청산이 됐으면 좋겠어요. 담벼락 사이로 하던 돌봄이 마을로 확장되도록요."

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충청북도 옥천군 청산면 교평리에 마을 주민들의 안부를 묻는 이가 생겼다. 7년간의 타지 생활을 마치고 지난 4월 옥천으로 돌아온 한영순(27)씨다. 청산고등학교 졸업 후 인천에서 학업과 직장 생활을 이어가던 그는 늘 꿈꿔오던 도시 생활에도 나날이 고향으로 돌아갈 생각이 커져만 갔다. '더 이상 안 되겠다'고 생각할 무렵 걸려 온 전화 한 통이 그를 다시 청산면으로 이끌었다.옥천으로 돌아온 그는 청청아카데미의 농촌돌봄반장으로서 청산면 주민들의 공동체·건강·문화 전반을 아우르는 돌봄활동을 기획하고 진행한다. 어린이부터 노인까지 모두가 즐겁게 함께 살아가는 방법을 고민하느라 하루가 모자란다는 한영순씨. 지난 5개월 동안 그의 삶에 어떤 변화가 있었는지 물었다.청산면 교평리에 위치한 청산별곡. 지역 주민들이 마을 교육·문화·돌봄 복지를 실천하는 사회적협동조합 청청아카데미가 운영하는 곳으로 주민 누구나 무료로 이용할 수 있는 쉼터다. 카페, 라디오 시설, 만화책, 회의실 등이 마련되어 있어 다양한 활동을 할 수 있는 이곳을 한영순씨가 꾸려가고 있다. 공간 운영뿐만 아니라 청산면 돌봄 활동도 그의 역할이다.올해 청청아카데미가 준비한 활동은 ▲ 1인 가구 영양 불균형 문제를 해소하고 안부를 확인하는 반찬 배달 ▲ 증명사진과 장수사진을 촬영하는 청춘사진관 ▲ 영화관람 및 공예 활동을 체험하는 문화데이 ▲ 어두운 마을 길을 밝히는 태양광 센서등 설치 ▲ 모두의 공간 희망쉼터다.모든 활동은 주민들의 욕구와 의견을 반영해 만들어졌다. 이 중 주민들 사이에서 가장 반응이 좋았던 것은 '1인 가구 반찬 배달'과 '문화데이'다. 1인 가구 반찬 배달로 지난 5월 한 달간 1인 가구 300명에게 일주일에 한 번씩 도시락을 전했고, 7월에는 어린이부터 노인까지 35명이 영화 관람과 공예 활동으로 천연 수세미 만들기를 체험했다. 따뜻한 밥 한 끼를 나누며 안부를 묻고 주민이 함께 어울리는 문화 활동은 그동안 소원했던 관계를 이어주는 계기가 되었다.청청아카데미의 대부분의 일은 한영순씨가 홀로 꾸려가고 있다. 법정리 18개 마을을 아우르는 다양한 활동을 펼치고 싶은 마음은 크지만 늘 일손이 부족해 아쉬움이 남는다. 그럼에도 가능한 한 많은 주민에게 돌봄이 닿길 바라는 마음은 놓을 수 없어 이장단, 면사무소, 노인복지관, 봉사단체 등 지역 기관과 단체와 협력한다. 돌봄 활동이 필요한 주민을 추천받거나 청청아카데미의 활동을 알리고 운영하는데 도움을 받는다.한영순씨가 요즘 가장 많이 하는 일은 '인사'다. 주민들의 관심사가 무엇인지 궁금한 그는 어딜 가든 만나는 주민들에게 인사를 건네고 안부를 묻는 것이 몸에 배었다. 인터뷰 중간 청산별곡 마당에 발걸음을 멈추는 이를 발견하면 잠시 이야기를 중단하고 맞이하러 나갈 만큼 주민들을 만나는 데 진심이다. 평소 사람 만나는 것을 좋아한다는 그는 농촌돌봄반장을 맡으며 사람과 마을에 대한 관심이 더욱 깊어졌다. 시간이 지날수록 농촌돌봄반장 일에 녹아들고 있다는 한영순씨, 어떻게 청산면에 오게 됐을까.황민호 대표와의 인연은 고등학교 3학년 때 1년간 풀뿌리저널리즘스쿨 인턴으로 활동하면서 시작됐다. 오랜만에 닿은 연락은 언젠가 고향으로 돌아가야지 했던 고민을 멈추게 했고, 그렇게 청산면 교평리로 이주했다. 고향인 안내면이 아닌 청산면에서의 삶을 선택한 것은 그가 청산고등학교 졸업생이기 때문. 7년 만에 다시 마주한 청산면은 고등학생 때와는 조금 다른 느낌이었다.그로부터 얼마 후 가정 방문한 80대 어르신과의 만남을 통해 한영순씨는 자신의 일에 대한 책임감을 느낄 수 있었다. 주민의 초대로 방문한 집, 수납장 사이에 끼어 있는 대나무 등긁개를 발견한 것이 계기가 됐다. 이동에 불편을 줄 수 있는데도 물건을 그대로 둔 이유를 여쭤보니 그로부터 "그렇게 할 힘이 없었다"는 답을 들었다.그는 마을 돌봄이 필요한 순간을 목격할 때마다 자신이 돌봄받던 유년 시절이 떠오른다고 했다. 초등학교 5학년이던 당시 안내초등학교(안내면 현리) 맞은편 건물에 모두의 공간이었던 '사랑방'이 있었다. 전교생이 하교 후 모이던 곳으로, 만화책을 읽거나 영화를 감상하고 주말이면 카메라를 들고 출사를 나가기도 했다. 하지만 이 공간이 1년 뒤 사라지면서 모두가 갈 곳을 잃었다. "어른이 되면 사랑방 같은 공간을 만들겠다"고 마음에 남아 있던 꿈을 이제는 실천하고 있다.농촌돌봄반장으로서, 마을 주민으로서 조금씩 마을에 녹아들수록 하고 싶은 일이 많아진다. 주민들과 이야기를 나누다 보면 그동안 알지 못했던 농촌의 삶과 현실을 마주하게 된다. 장보기와 병원 방문은 일상에 꼭 필요한 일이지만 마을에 시설이 없거나 이동 수단이 없다는 이유로 불편을 겪고 있다는 이야기를 들을 때면, '어떻게 하면 주민들이 잘사는 마을이 될까'를 고민하게 된다.개인적인 꿈도 있다. 청산고등학교와 대학 시절 몸담았던 연극 동아리 경험을 살려 극단을 운영하고 싶다는 꿈이다. 지금도 퇴근 후 저녁에는 면 지역 전통시장을 배경으로 한 극본 작업에 한창이라고.새로운 꿈을 꾸는 자신을 보며 몸과 마음이 많이 회복되었음을 느낀다는 한영순씨. 이웃들이 건네준 수많은 반찬으로 가득 찬 냉장고를 볼 때면 자신의 안부를 묻고 챙기는 이들이 얼마나 많은지를 느낀다. 농촌돌봄반장이지만 오히려 자신이 돌봄을 받고 있음을 느끼는 순간이다.농촌돌봄반장으로 청산면에 온 지 5개월. 아직 공부해야 할 것투성이지만 잘 해내고 싶은 마음이 그를 계속 마을로 나서게 한다.월간옥이네 통권 111호(2026년 9월호)글·사진 김혜리 디자인 김재은