HS효성에너지솔루션코리아, 울산에 1조 2천억 투자

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장, 이기수 HS효성에너지솔루션코리아(주) 대표이사가 14일 울산시청 접견실에서 이차전지 실리콘 음극재 생산공장 신설 투자양해각서를 체결하고 서명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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HS효성에너지솔루션코리아(주)가 차세대 배터리 핵심 소재인 실리콘 음극재 대량생산을 위해 울산에 총 1조 2000억 원을 투자한다.실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재 대비 에너지 밀도가 훨씬 높고 급속 충전 성능을 대폭 향상할 수 있어 전기차의 주행거리 연장과 충전시간 단축을 이끌 차세대 배터리 핵심 소재로 주목받고 있다.HS효성에너지솔루션코리아(주)는 HS효성그룹이 실리콘 음극재 사업에 본격 진출하기 위해 벨기에의 세계적 소재 기업 유미코아(Umicore)사와 설립한 합작법인으로 HS효성그룹 계열분리 이후 추진하는 첫 번째 신사업으로 업계의 주목을 받고 있다.HS효성은 우선 1단계로 3000억 원을 투입해 2028년 1분기까지 연간 5000톤 규모의 1공장(MPK-1)을 완공하고, 2단계로 3000억 원을 투자해 2028년 1분기부터 2029년 3분기까지 연간 5000톤 규모의 공장을 추가 증설한다. 마지막 3단계는 6000억 원을 들여 2029년 1분기부터 2030년 3분기까지 연간 1만 톤 규모의 생산공장을 구축할 예정이다.특히 공장 신설 및 운영 과정에서 울산 시민을 우선 채용해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에 기여할 방침이다. 울산시 역시 원활한 투자가 이뤄지도록 각종 인·허가 등 신속한 행정 지원에 나선다.울산시는 9월 14일 시청 본관 7층 시장실에서 김상욱 울산시장과 이기수 HS효성에너지솔루션코리아(주) 대표 등이 참석한 가운데 실리콘 음극재 생산공장 신설을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.협약에 따라 HS효성에너지솔루션코리아(주)는 울산·미포국가산업단지 내에 오는 2030년까지 총 1조 2000억 원을 투입해 실리콘 음극재 대량생산 체제를 구축한다.이기수 HS효성에너지솔루션코리아(주) 대표는 "이번 투자로 차세대 배터리 소재를 국가 전략산업으로 육성하고 글로벌 공급망 경쟁력 강화에 기여하겠다"라며 "효성그룹의 발상지인 울산을 첫 투자지로 선정한 만큼, 지역과 함께 성장하는 첨단 소재 기업이 되겠다"라고 말했다.김상욱 울산시장은 "울산이 차세대 배터리 핵심 소재 분야의 세계 공급망을 선도하는 결정적 계기가 될 것"이라며 "울산을 미래 이차전지 산업의 중심지로 육성하기 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.