700번 넘게 숲·마을 지켰다... '홍천 풍천리반대위' 오체투지 환경상 대상

큰사진보기 ▲사단법인 세상과함께(이사장 유연 스님)는 제7회 삼보일배오체투지 환경상 대상 수상자로 강원도 홍천 풍천리 양수발전소 건설에 맞서온 '홍천풍천리양수발전소건설반대위원회'를 선정했다고 14일 발표했다. ⓒ 세상과함께 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사단법인 세상과함께(이사장 유연 스님)는 제7회 삼보일배오체투지 환경상 대상 수상자로 강원도 홍천 풍천리 양수발전소 건설에 맞서온 '홍천풍천리양수발전소건설반대위원회'를 선정했다고 14일 발표했다. ⓒ 세상과함께 관련사진보기

정부의 강원도 홍천 양수발전소 건설에 맞서 풍천리 주민들이 숲과 마을, 생태계를 지키기 위해 펼친 활동이 환경운동에 기여한 공로를 인정받았다.사단법인 '세상과함께'는 제7회 삼보일배오체투지 환경상 대상 수상자로 '홍천풍천리양수발전소건설반대위원회'를 선정했다고 14일 밝혔다. 주민들이 정부의 개발사업에 맞서 벌여온 장기간의 현장 활동과 지역 공동체를 지키려는 노력을 높이 평가한 결과다. 대상 수상자에게는 상금 2000만 원이 주어진다.홍천 풍천리 주민들은 양수발전소 건설 계획에 맞서 멸종위기종의 존재와 서식지를 직접 조사하고 기록해 왔다. 홍천군청 앞에서는 약 500차례 결의대회를 이어갔고, 청와대 앞 집회와 문화 행사까지 포함하면 활동 횟수가 700회를 넘는다.정부의 실시 계획 승인 이후 도로 이설 공사 착공을 앞둔 상황에서도 주민들의 활동은 멈추지 않았다. 매주 토요일마다 '우리가 나무다' 연대 모임을 이어가며 현장을 지키고 있다.삼보일배오체투지 환경상 심사위원회는 "주민들의 삶터와 생태계를 지키기 위한 오랜 실천이자 지역에 일방적인 희생을 강요하는 개발 방식에 맞선 활동"이라며 "지속 가능한 공동체의 삶을 지켜온 주민들의 헌신을 높이 평가했다"고 밝혔다.올해 삼보일배오체투지 환경상에는 모두 23건이 응모했다. 여기에 제1회부터 제6회까지 공모에 참여했던 45건을 재심사 대상으로 포함해 모두 68건을 심사했다. 심사위는 현장성·지속성·독립성·확장성·대안성·시민성·민주성·시의성 등 8개 기준을 적용해 활동 내용과 공적을 종합적으로 평가했다.삼보일배오체투지상은 345킬로볼트(kV) 고압송전선로 건설에 맞서 싸워온 '고압송전선로 철탑건설반대 영암군대책위원회'가 받는다. 지역 주민의 희생을 전제로 한 에너지 정책에 문제를 제기하고 송전선로 건설에 지속적으로 대응해온 점이 평가됐다. 상금은 1000만 원이다.사람생명상에는 '지엠오(GMO)반대전국행동이 선정됐다. 지난 10년간 안전한 먹거리와 농업, 생명의 안전을 지키는 활동을 벌이고 시민의 먹거리 결정권에 대한 사회적 논의를 확장해 온 공로다. 상금은 1000만 원이다.공로상은 인천녹색연합 창립을 비롯해 지역 환경운동과 생태교육을 오랫동안 이어온 유종반씨에게 돌아간다. 환경운동의 가치를 다음 세대에 전해온 활동을 인정받았다. 상금은 500만 원이다.문화예술상은 환경·생명·평화를 주제로 예술운동을 펼치면서 경북 청송을 기반으로 지역 연대 활동을 해온 '나무닭움직임연구소'가 수상한다. 상금은 500만 원이다.올해 워리나모상은 적격한 후보가 없어 수상자를 선정하지 않았다. 이에 따라 이번 환경상은 5개 부문에서 수상자를 선정했으며 모두 5000만 원의 상금을 지급한다.환경 현장의 활동과 연구를 지원하는 '환경 활동지원금'에는 13건의 지원 요청이 접수됐다. 이 가운데 4건에 모두 6685만 원의 지원이 결정됐으며, 3건은 현재 심사가 진행 중이다.한편 제7회 삼보일배오체투지 환경상 시상식은 오는 10월 18일 세종시 영평사 인근 '세상과함께 센터'에서 열린다. 시상식에 앞서 오전 10시부터 '삼보일배오체투지 함께하기' 행사가 진행된다. 참가 신청은 세상과함께 홈페이지를 통해 사전 접수할 수 있다.