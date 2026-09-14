43년차 베테랑 농민이 새벽 4시에 일하는 사연

큰사진보기 ▲충청북도 옥천군 안남면 도덕리에서 평생 들녘을 지켜온 조인호씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"땅이 주는 푸근함이 있어요. 여기에서만 느낄 수 있는 푸근함이요."

큰사진보기 ▲조인호씨가 논과 텃밭에서 길러낸 작물들 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"결혼하고 농사짓기 시작했어요. 그때는 온 가족이 다 같이 일해도 손이 모자랄 정도로 농사를 많이 했어요. 1만 평 가까이 됐을 거예요. 집안 어르신들이 돌아가시고 점점 식구가 줄면서 정리한 게 이 정도예요. 그때 생각하면 지금은 얼마 안 돼요."

"모두가 바쁘다 보니 차근차근 배웠다기보다 주변에서 어떻게 일하는지 눈치껏 보면서 터득해야 했죠. 그때그때 필요한 일들이 툭툭 나와요. 농사는 처음이지만 가족이 함께 일하는 데 보탬이 되고 싶어서 더 열심히 관찰하고 익히려고 노력했던 것 같아요."

"지금까지 농사하면서 가장 아쉬운 것은 농기계를 다루지 못한다는 거예요. 너무 크거나 무거워서 다루기가 쉽지 않아요. 상대적으로 크기가 작은 모델을 써봤는데, 금방 고장 나 고치는 비용이 더 들더라고요. 농기계는 농사에 꼭 필요한데 고가에다가 다루기 쉽지 않아 농기계를 가진 분들께 도움을 요청할 수밖에 없어서 아쉬워요."

"4~5년 전부터 심각성을 체감해요. 해가 뜨면 숨이 턱턱 막혀 일을 못 할 정도니까요. 새벽 4, 5시에 나가 잠깐 일하고 다시 오후 5시에 나가요. 오후 5시도 너무 뜨거운데 그보다 더 늦으면 해가 지니까 어쩔 수 없이 나가야 해요. 종일 일해도 시간이 모자라는데... 답답할 노릇이에요."

"콩이나 벼가 쭉쭉 뻗어나가야 하는데 강한 햇볕에 오그라들고 있어요. 농사는 하늘이 지어준다고 하잖아요. 물론 농민의 노력도 필요하지만 지금은 노력만으로는 안 되는 것 같아요. 농민은 곡식이 잘 여무는 모습에 보람을 느끼는데 요즘은 농사를 할수록 헛헛함이 커져요."

"최저 가격이 정해져 있으면 좋겠어요. 수확량에 따라 가격을 매기니까 농사지어도 가격이 안 나올까 봐 항상 조마조마해요. 해마다 농사는 어려워지는데 이런 상황이 수매 가격에 반영되지 않으니 답답한 마음이 커요."

큰사진보기 ▲조인호씨가 논과 텃밭에서 길러낸 작물들 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"우렁쌈밥 하는 곳인데 장을 직접 담가요. 한 번 방문한 적 있는데 손님이 많더라고요. 제가 직접 장을 담근 건 아니지만 제 손으로 기른 콩이 건강한 밥상에 오르는 게 뿌듯했어요. 수확한 작물이 누군가에게 전해지는지 모습을 직접 보니 제가 하는 일을 응원해주는 것 같았어요."

"끼니마다 다인분을 준비해야 해서 식사 준비가 가장 힘들었어요. 삼시세끼부터 새참까지 준비해야 했고 머리에 이고 들녘으로 배달도 가야 했으니까요. 그래도 함께 식사하며 고민도 나누고 농사와 마을을 알아갈 수 있어서 좋았어요. 마을에 사람이 줄면서 예전과 같은 모습을 보기 어려워졌지만 함께하는 푸근함은 여전히 남아 있어요. 밥은 잘 챙겨 먹는지, 건강은 괜찮은지, 담벼락 넘어 안부 묻는 마음은 다 그때 배운 거예요. 시간이 아무리 지나도 어르신들이 알려준 배움은 오래 남아요."

큰사진보기 ▲마당 한쪽 벽면에 가족들이 쓰던 물건을 걸어두었다 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"4년 전 노후 문제로 집 일부를 리모델링했어요. 그때 집안 곳곳에서 발견된 옛 물건을 어떻게 할까 고민하다가 가장 잘 보이는 곳에 보관하기로 했어요. 시댁 어르신들이 쓰셨던 물건을 그냥 버리는 건 예의가 아닌 것 같고 저도 기억하고 싶은 순간을 떠올리고 싶어서요. 지금 쓰이지 않는다고 해서 가치가 사라지는 것은 아니잖아요."

"허리와 고관절이 안 좋아요. 참을 수 없을 정도로 통증이 심하면 병원에서 주사를 맞아요. 몸을 생각하면 앞으로 5년 정도 농사할 수 있을 것 같아요. 내것 네것 할 것 없이 함께 농사하던 마을 어른들이 이제 90세예요. 농사는 안 해도 자투리 공간에 고추와 깨 심는 데 열심이세요. 저도 농사 그만두면 저 어르신들처럼 자신의 방법으로 땅을 돌보지 않을까 싶어요. 마을에서 가능한 한 오래 땅과 함께 살아가고 싶어요."

큰사진보기 ▲충청북도 옥천군 안남면 도덕리에서 평생 들녘을 지켜온 조인호씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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충청북도 옥천군 안남면 연주리에서 자라 도덕리에 자리 잡은 후 평생 들녘을 지켜온 조인호(65)씨. 담배, 누에, 고추, 양파, 깨, 콩, 벼 등 다양한 작물을 1만 평 넘는 땅에서 길러왔다. 그가 처음 들녘으로 나선 건 22살 때의 일이다. 온 식구가 달려들어 일을 해야 했던 시기, 그는 아무런 준비 없이 부딪히는 막막함을 온몸으로 겪으며 땅을 알아갔다.농사와 집안일을 병행하며 밤낮으로 일만 하던 시간은 또 한 번의 막막함으로 다가왔지만 손을 보태주는 가족과 이웃 덕분에 견딜 수 있었다. 그렇게 보낸 43년의 세월, 조인호씨는 지난 시간을 돌아보면 사람과 땅이 주는 푸근함 덕분에 포기하지 않고 들녘에 나갈 수 있었다고 말한다. 8월 중순, 한창 벼가 익어가고 있는 푸르른 들녘 속 어떤 이야기가 담겨 있는지 조인호씨에게 들어봤다.안남면 도덕리에 자리 잡은 세월만큼 농민의 삶을 이어가고 있는 조인호씨. 그가 일구고 있는 땅만 4000여 평이다. 1500여 평에서 밭작물을, 2500여 평 논에선 콩과 벼를 농사짓고 있다. 혼자 농사 짓기엔 다소 큰 규모인데, "22살, 결혼과 동시에 농사를 짓던 때를 생각하면 얼마 되지 않는 평수"라는 그다.누에, 담배, 양파, 고추, 콩, 벼... 과수 빼고 안 해본 작물이 없을 정도로 다양한 작물을 농사지어왔다. 지금은 계절과 날씨에 맞춰 해야 할 일에 몸이 먼저 반응하지만 처음부터 그랬던 것은 아니다. 농기구 사용법부터 계절마다 해야 할 일 등 시기마다 필요한 일들을 몸으로 익혀야 했다.어렸을 때부터 손으로 하는 일을 곧잘 해내곤 했던 터라 농사일을 빠르게 익힐 수 있었다. 하지만 아무리 시간이 흘러도 여전히 힘든 일도 있었으니 바로 농기계 다루는 일이다. 농기계 덕분에 일손을 덜 수 있었지만, 대부분의 농기계가 남성의 몸에 맞춰져 있어 쉽게 접근하기 어려운 것이 현실이다.최근 몇 년 사이에 부쩍 조인호씨를 애타게 하는 것이 또 있으니, 바로 폭염이다. 한창 농민의 손길이 필요한 시기임에도 40°C에 육박하는 폭염에 쉽사리 들녘으로 나서기 어렵다. 해마다 달라지는 날씨에 베테랑 농민도 어쩌지 못하는 날들이 늘어나고 있다.비가 오지 않아 가물어 가는 땅에 하늘만 바라보는 날이 많아진 요즘이다. 애써 길러 놓은 작물이 바싹바싹 말라가는 모습을 그저 바라만 봐야 한다는 현실이 그의 마음을 무겁게 만든다.어렵게 어렵게 농사지은 작물을 수확해도 걱정은 사라지지 않는다. 해마다 달라지는 작물 가격 때문. 지난해 조인호씨가 수확한 쌀은 4800kg으로 한 포대당(40kg) 8만 원에(1등급 기준) 매상했다. 반면 2년 전에는 수매 가격이 6만 원 선까지 크게 떨어지면서 농민들의 시름이 깊었다. 이처럼 예측이 어려운 수매 가격에 올해 상황은 어떨지 벌써 걱정이 앞선다.조인호씨가 쌀 다음으로 가장 많이 농사짓는 작물은 흰콩. 수확한 콩은 충남 공주에 있는 가게에 납품한다. 지인의 소개로 인연을 맺은 지 5년째다.힘든 날이 더 많았던 43년간 농사를 이어올 수 있었던 것은 그 보람 덕분이다. 조인호씨가 이를 처음 느낀 것은 마을 어른들과의 식사 자리에서다. 시부모, 시아버지 형제와 사촌이 모여 살던 마을에서 식사와 새참을 챙기는 일은 그의 몫이었다. 대가족뿐만 아니라 들녘에서 함께 일하는 이웃들의 끼니까지 넉넉히 챙기면서 함께 먹는 즐거움과 보람을 느꼈다. 밥상을 사이에 두고 나누는 대화 속에는 건강한 먹거리 이야기가 빠지지 않았고 그 속에서 농민의 역할도 배울 수 있었다.가족, 이웃과 함께한 기억은 집 안에 고스란히 남아 있다. 그의 마당 벽면에 길마(짐을 싣거나 수레를 끌기 위해 소나 말의 등에 얹는 운반구), 창호문, 나무쟁기, 베틀, 메주틀, 풀붓, 나무지게 등이 가지런히 걸려있다. 오래전 헛간이던 공간을 마당으로 꾸미고 그곳에 시부모께서 생전에 사용하시던 물건들을 모두가 볼 수 있도록 전시해 두었다.창문으로 매미 소리와 함께 더운 공기가 집 안으로 흘러 들어온다. 최고 세기로 돌아가는 선풍기 바람으로는 8월의 기세를 꺾을 수 없다. 한참 이야기를 나누던 중 조인호씨가 수박이 있다며 부엌으로 자리를 옮겼다. 가족에게 먹일 채소와 과일을 키우는 텃밭에서 아침에 수확했단다. 잘 익었을지 궁금해하며 수박을 가르자 달콤한 향이 퍼진다. 조인호씨가 먹기 좋게 수박을 자르며 마을에서 늙어갈 자신의 모습을 이야기했다.월간 옥이네 통권 111호(2026년 9월호)글·사진 월간옥이네 김혜리 기자