세월호부터 AI까지... 김애란이 길어 올린 오늘

큰사진보기 ▲책 - 그랬다고 적었다김애란 작가의 신작 산문집 ⓒ 노태헌 관련사진보기

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한 작가의 책을 읽으면 그 사람이 궁금해질 때가 있다. 얼마 전 에세이집을 출간한 김애란 작가의 <그랬다고 적었다>를 읽으면서 그랬다. 김애란 작가가 사회를 바라보는 시선과 내 시선의 어딘가가 중첩되고 교차하여 나아가는 신기한 경험. 그녀의 이번 책은 한국인이라는 정체성을 가지고 살아가는 우리가 겪었던 이야기와 공감할 이야기로 가득하다.개인적으로 응시에 관해서는 김애란 작가를 따라올 수 있는 사람이 몇 없다고 생각한다. 녹색 배경의 표지. 연필과 산, 하늘, 책상, 그리고 나무와 구름으로 채워진 책 <그랬다고 적었다>는 "'그랬다'라고 적는 동안 떠오른, 당신께"라는 작가의 친필 문장으로 시작된다.책의 1부는 사람의 얼굴, 2부는 이야기의 얼굴, 3부는 일상의 얼굴 편으로 총 17편의 산문으로 수록되었고 최인호 문학상 수상소감, 한예종 연극원 삼십 주년 축사, 대산 초등학교 백 주년 축사의 글이 각 부의 말미에 부록으로 추가되어 있다.작가는 몸이 점점 편해지는 하이테크 시대에 고독과 외로움, 상실과 같은 감각을 가족이 아닌 AI로부터 위로받는 개인적 경험으로 이야기를 시작한다. 그러면서 지연과 혈연, 사회상이나 시대의 목소리가 진하게 베여 있던 과거 삶의 이야기를 현재로 올려놓는다.누구나 한 번쯤 겪었을 부조리한 사회 구조나 이에 따른 개인의 한계를 이야기로 풀어낸다. 책을 읽는 동안 이것은 우리 또한 겪은 일이라 생각하게 되는데, 이는 김애란 작가가 살아오며 겪었던 개인적 경험을 집단의 구조와 연결하는 것에 능해서다. 작가는 다소 무거운 이야기들도 가뿐하게 수면 위로 올려 담론으로 나아간다. 그리고 우리는 책 속에서 읽은 내용들을 넘어서 각자 경험한 과거의 체험을 현재로 불러온다. 이 지점에서 '아' 하는 작은 탄성이 나도 모르게 작게 흘러나왔다.올해 여름 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 화두였다. 오디세이는 희생이 악이 될 수도 있고, 악은 다시 용서를 낳을 수 있다는 모순, 사랑과 우정, 과거와 현재가 어떤 미래로 나아가게 하는지에 대한 서사적 이야기로 가득하다.김애란 작가의 <그랬다고 적었다>에 등장하는 인물 또한 영화 속 주인공들처럼 화려하진 않아도 우리 역시 오디세우스적 삶을 살아가고 있다는 것을 보여준다. 과거와 현재가 우리를 채우는 시간 안에서 필연적이며 운명적인, 그러나 자신이 선택한 삶을 살아가는 우리를, 작가 자신을 응시한다. 책에서 나오는 작가의 가족, 세월호의 가족과 주변인, 시대마다 차오르고 경험했던 삶의 다양한 현현을 작가는 길어 올린다.오디세우스가 평생 후회했던 살육의 밤, 신에게 바쳤던 소녀의 얼굴을 평생 담고 살아가는 것처럼 김애란 작가는 세월호의 아이들을 선명하게 바라보고 글로 옮겨 적는다. 때로는 약자가 될 수밖에 없는 다수의 이야기를, 때로는 힘에 좌절될 수밖에 없는 우리의 이야기를, 자신이 살아오며 후회했던 회한을 글이라는 장르로 풀어내며 겸손하게 시선을 더욱 낮춘다.독자인 우리는 김애란의 생각과 시선을 따라 수면 위와 그 아래의 것들을 바라본다. 그리고 우리는 각자의 오디세우스가 되어 깊숙하게 잠겨 있는 소중한 감정을, 후회를, 따뜻한 용기를 끌어 올린다.하루가 지나면 그 하루가 사라지는 감각이 들 때가 많다. 하지만 사라진다 하더라도 그날에 관한 이야기는 어딘가에 남는다. 우리는 오늘을 살아서 오늘의 이야기를 어딘가로 밀어 보내고 내일이 되면 밀려오는 이야기를 만들어낸다. 이야기가 시작되면 우리는 우리 자신의 이야기와 함께 길을 따라 어디론가 나아간다. 이것이 우리 삶을 따라다니는 이야기가 하는 일이다.긴 시간 안에서 무언가를 읽고 쓰며 생긴 생각의 근육, 마음의 힘줄, 삶에서 영원히 채워지지 않는 어떤 구멍이나 결핍을 이상으로 채우려 하는 시도 같은 것에는 인간은 잘 변하지 않고 인간의 욕망과 결함 또한 여전할 것이라고 작가는 담담히 이야기한다.대신 예술의 최전선과 창조하는 최선을 합쳐 진실에 가까운 불분명한 그림 하나를 작가 자신은 겨우 손에 쥘 수 있었다고 말한다. 그렇다면 각자만의 의미와 진실 찾기, 그것이 삶이라는 언저리에서 벌어지는 일들이라면 오늘이라는 시간의 보물 아래 어떤 이야기와 의미를 찾아 나설 것인가?