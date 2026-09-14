35년 만에 부활한 태안오일장 향한 두 가지 시선

큰사진보기 ▲35년 만에 부활한 태안오일장. 2024년 6월 8일 첫 장이 선 이래 올해 6월 태안오일장 개장 2주년 동안 142회의 장이 펼쳐졌다. 누적 방문객도 5만 8천여 명으로 집계되고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2년 전 부활한 태안오일장은 매회 평균 44개 점포가 들어서고 있다. 각종 야채부터 수산물, 튀김, 옷가게 등 다양한 점포들이 들어서며 매달 끝자리 3, 8일마다 태안군민들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲행정감사에 나선 홍상금 태안군의원. 홍 의원은 14일 열린 경제진흥과 소관 행정사무감사에서 태안오일장의 순기능에 대해 역설했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲증인에 대한 선서를 받는 임해환 행감특위위원장. 임 위원장은 14일 열린 경제진흥과 소관 행정사무감사에서 태안오일장의 역기능에 대해 경고했다. 임 위원장은 역기능을 한마디로 "갈등"이라고 했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

2년 전 35년 만의 부활을 알린 충남 태안군의 태안오일장. 매달 끝자리 3일·8일마다 태안읍 '걷고 싶은 거리' 일원에서 개최되고 있다.2024년 6월 8일 첫 장이 선 이래 올해 6월 태안오일장 개장 2주년 동안 142회의 장이 펼쳐졌다. 누적 방문객도 5만 8천여 명으로 집계되고 있다. 매회 평균 44개 점포가 참여하고 있으며, 태안오일장 개장 이후 외지상인들이 늘어나면서 50%를 넘어 섰던 비율도 서서히 태안군 내 상인들로 바뀌고 있다.이처럼 태안오일장은 부활 이후 지역경제에 기여하는 한편 지역사회의 문화를 보존하고 생동감 넘치는 태안지역사회 조성에 이바지하고 있다는 평이다.그러나 일각에서는 태안오일장이 열리는 장소 인근에서 상설점포를 운영하고 있는 상인들이 태안오일장에 들어서는 천막으로 상점이 가려지면서 피해를 보고 있다고 하소연이다. 홍보효과 감소를 우려하는 한편 오일장 문화공연으로 인한 소음피해 민원도 제기되면서 갈등도 상존하고 있다.태안군의회에서도 순기능을 강조하면서 태안오일장의 지속 개최를 주문하는 목소리와 함께 기존 전통시장과의 갈등을 우려하는 역기능을 우려하는 목소리가 나왔다.총 7명의 태안군의원 중 6명이 초선의 새얼굴로 바뀐 제10대 태안군의회가 지난 11일부터 제323회 태안군의회 제1차 정례회기 중 행정사무감사에 나섰다. 이 가운데 행감 2일차인 14일 경제진흥과 소관 감사에서 홍상금 군의원과 임해환 행감특위위원장이 태안오일장을 둘러싼 기대와 우려를 전했다.먼저 홍상금 의원은 피감사에 나선 김낙겸 태안군 경제진흥과장에게 "(태안오일장 개장 2년간) 4억800만원의 예산을 투입했는데 가장 큰 문제점은 무엇이고 개선이 필요한 사항은 무엇인가"를 물은 뒤 "태안오일장이 부활하면서 태안경제가 많이 좋아졌다. 예산 대비 효과가 확실해야 한다"고 주문했다.홍 의원은 "역기능보다 순기능이 많다"면서 구체적으로 "텃밭에서 농사지은 농산물을 어르신들이 난전에 벌려 놓고 팔고 있고 바지락도 잡아서 팔다가 이번 장에는 낙지도 잡아서 팔더라. 금액의 많고 적음을 떠나 정말 행복해 한다"고 말했다. 홍 의원은 이어 "전에는 50%가 넘는 외지상인이 태안오일장에 들어왔는데, 일례로 당진의 젓갈 상인도 참가를 안하고 지역의 젓갈로 대체했다. 긍정적으로 변하고 있다. 오일장은 정말 순기능이 많다"며 동향을 전했다."순기능이 있으면 역기능도 있는데 지역의 경제활동에 중추적인 역할을 하는 상인들과 상생할 수 있도록 해달라"고 당부의 말도 전한 홍 의원은 "전통시장상인회(태안서부시장 및 태안동부시장 상인회)와 함께 태안군이 충분한 협의를 통해서 상생하는 오일장이 들어서야 한다"고 조언도 했다.계속해서 홍 의원은 "오일장을 더 크게 벌리지 않아야 한다. 지금처럼 알차게 내실 있게 운영해야 한다"면서 "외지상인들이 더 많이 늘다 보면 자체적으로 노조를 결성하고 결국 주차장까지 점령하게 된다. 그런 우를 범하지 않도록 해야 한다"고도 했다.덧붙여 태안오일장 개장식 및 1주년· 2주년 행사 시 출연가수들의 팬클럽들이 공연장을 점령한 것과 관련해서도 "오일장의 공연을 가보니 비싼 출연료를 주고 데려온 가수의 팬클럽이 자리를 다 차지하다 보니 군민들은 정작 불편해 한다. 지팡이 짚고 행사장까지 왔는데 정작 자리에 앉지 못하는 모습을 봤다. 개선해야 한다"고 주문했다.이에 김낙겸 경제진흥과장은 "태안이 활력을 찾고 주말에 한 번이라도 오일장을 찾기 위해서 나오는 분들도 많다"면서 "오일장에 나와서 활동하는 것 자체가 큰 의미가 있고, 좀 더 활성화될 수 있게 예산을 투입해서 공연도 더 해드리고 싶은데 그렇지 못해서 아쉽다"고 답변했다.한편, 임해환 행감특위위원장은 역기능을 경고했다.임 위원장은 "오일장의 역기능은 갈등"이라고 일갈한 뒤 "태안오일장과 인근의 상설시장인 태안서부시장, 태안동부시장 등 3개 시장의 갈등을 풀어나가기가 어렵다"면서 "어떤 정책을 펼 때는 정책을 막는 집단, 정책을 따라가는 집단, 아무리 좋은 정책을 만들어도 비판하는 집단이 있다. 그렇다고 그런 사람 있다고 잘라내서는 안 된다. 설득을 해서 같이 가야 정책이 잘 펼쳐진다. 갈등을 최소화 해야 한다"고 조언했다.그러면서 "시장이 3개가 있는데 태안군에서나 국가에서 많은 지원을 받고 혜택을 받는데도 가격도 비싸고 불친절하다"면서 "혜택을 받았으면 가격이 싸지는 못할망정 비슷하게라도 가야 한다. 인근 서산으로 장 보러는 가는 분들도 많다고 한다. 각별히 관심을 가져 주기 바란다"고 주문했다.임 위원장은 "언제까지 서부시장과 동부시장 등 전통시장을 지원할 것인가"라며 "비가 새면 지붕을 고쳐주는데 어디까지 지원해줄 것인가. 나중에는 별거 아닌 것도 고쳐 달라고 할 것이다. 전통시장 밖의 소상공인들에게는 이런 지원이 없지 않은가"라고 되묻기도 했다.이에 대해 김낙겸 경제진흥과장은 갈등 해소 방안에 대해 "상인들과 대화를 많이 해야 된다고 생각한다"고 짧게 답했다.