첫 금메달인데 국기·국가도 없이... 선수가 대신 부른 노래

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.

큰사진보기 ▲2004년 아테네 올림픽에서 대만에 사상 첫 금메달을 안긴 태권도 선수 천스신. 시상식에서 중화민국 국기 대신 차이니스 타이베이 올림픽위원회기가 올라가고 ‘중화민국 국기가’와 같은 선율이 흐르자, 천스신은 거수경례를 하며 눈물을 흘렸다. (AI 합성이미지) ⓒ 김도균 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1937년 10월 사행창고 옥상에서 방어전을 펼치는 중국군 병사들. 약 400명의 병력은 상하이의 중국군 주력이 철수하는 동안 창고에 남아 일본군의 공격을 막았다. 중국군은 병력을 800명이라고 실제보다 부풀려 발표했고, 이들은 훗날 ‘팔백장사’로 불렸다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲중화민국 국기를 든 양후이민. 당시 16살의 걸스카우트 대원이었던 그는 일본군과 싸우던 사행창고의 중국군에게 국기를 전달했다. 그가 전달한 국기는 1937년 10월 29일 아침 창고 옥상에 게양됐다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲1937년 10월 29일 쑤저우허 건너 공동조계에서 바라본 사행창고. 건물 옥상에 양후이민이 전달한 국기가 휘날리고 있다. 상하이의 중국군 주력이 철수하던 가운데 이 국기는 중국의 항전이 아직 끝나지 않았음을 보여주는 상징이 됐다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

* 1975년 제작돼 이듬해 개봉한 대만 영화 〈팔백장사(八百壯士)〉가 재현한 사행창고 국기 게양 장면. 셰진위안과 '팔백장사'가 옥상에 중화민국 국기를 올리는 모습을 담고 있다. 영화에서 국기를 사행창고로 전달한 걸스카우트 대원 양후이민은 당시 대만의 인기 배우 린칭샤(林青霞·임청하)가 연기했다. (출처 유튜브 채널 <Chiyomi Anchovy>. 영화 저작권은 國家電影及視聽文化中心이 보유하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲국제 스포츠 무대에서 중화민국 국기를 대신하게 된 차이니스 타이베이 올림픽위원회기. 흰 바탕의 매화 안에 청천백일을 연상시키는 문양과 오륜을 넣었다. 1980년대 이후 대만 선수들은 올림픽에서 청천백일만지홍기 대신 이 깃발 아래 출전했다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲2004년 8월 26일 아테네 올림픽 태권도 여자 49㎏급에서 대만에 올림픽 정식 종목 사상 첫 금메달을 안긴 천스신의 시상식. 대만올림픽위원회기가 올라가는 가운데 중화민국 '국기가'와 같은 선율의 대만올림픽위원회의 회가가 연주됐다. 천스신은 거수경례를 하며 눈물을 흘렸다. ⓒ CTS 관련사진보기

큰사진보기 ▲파리 올림픽에서 메달을 딴 대만 선수들 뒤로 중화민국 국기가 보인다. 올림픽에서는 ‘Chinese Taipei’라는 이름과 별도의 올림픽위원회기를 사용하지만, 대만 국내에서는 청천백일만지홍기가 국가를 상징한다. 국제 스포츠 무대에서 사용할 수 있는 이름과 국기가 따로 존재한다는 사실은 대만이 처한 복잡한 현실을 보여준다. ⓒ 중화민국 총통부 관련사진보기

"청천백일만지홍!"