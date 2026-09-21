첫 금메달인데 국기·국가도 없이... 선수가 대신 부른 노래

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.
2004년 8월 26일, 아테네 올림픽 태권도 여자 49㎏급 결승. 대만(정식국호 중화민국)의 천스신(陳詩欣·진시흔)이 쿠바의 야네리스 라브라다를 꺾었다. 대만이 올림픽 정식 종목에서 따낸 사상 첫 금메달이었다.
천스신은 시상대 가장 높은 곳에 올랐다. 잠시 뒤 깃발이 올라가고 음악이 흘러나왔다. 천스신은 거수경례를 하며 눈물을 흘렸다.
그런데 시상대 위로 올라간 깃발은 대만에서 사용하는 국기가 아니었다. 흰 바탕의 매화 안에 국기의 일부 문양에다 오륜을 합친 '중화 타이베이' 올림픽위원회기였다.
국가도 연주되지 않았다. 대신 대만 사람들에게는 무척 익숙한 선율이 경기장에 울려 퍼졌다. 대만의 '국기가(國旗歌)'였다.
대만에는 국가(國歌)와 국기가가 따로 있다. 국가를 부른 뒤 국기를 게양하면서 별도의 국기가를 연주한다. 두 노래가 만들어진 배경도 다르다. 현재의 국가는 원래 중국국민당의 당가에서 출발한 반면, 국기가는 국기를 올리고 내릴 때 연주하는 노래로 자리 잡았다.
'산천장려 물산풍륭(山川壯麗, 物產豐隆)'. '산천은 장엄하고 물산은 풍성하다'는 가사로 시작하는 노래가 바로 국기가다. 대만에서는 국기게양식과 하기식에서 이 곡을 연주한다.
올림픽에서는 대만 국기를 올릴 수 없다. 다만 국기를 게양할 때 연주하던 노래의 선율은 들을 수 있다.
이 기묘한 사연을 거슬러 올라가면 1937년 상하이에 이르게 된다. 그곳에는 국기 한 장을 올리기 위해 목숨을 걸었던 사람들이 있었다.
사행창고를 지킨 '팔백장사'
1937년 7월 7일 일본군이 루거우차오(盧溝橋·노구교) 사건을 일으키면서 중일전쟁이 시작됐다. 한 달 뒤 일본군은 중국 최대 도시 상하이로 전선을 넓혔다. 장제스의 국민정부는 수도 난징으로 향하는 길목인 상하이를 지키기 위해 정예부대를 투입했다.
전투는 석 달 가까이 계속됐다. 중국군은 막대한 피해를 입었고 10월 말에는 결국 상하이에서 철수하기 시작했다.
하지만 모든 병력이 물러난 것은 아니었다. 국민혁명군 제88사단 제524단(團·연대) 소속 병력이 쑤저우허(蘇州河) 북쪽의 거대한 콘크리트 건물에 남아 다른 부대의 철수를 엄호했다. 이 건물은 중국계 은행 네 곳이 공동으로 설립한 사행저축회가 사용하던 창고였다. '사행창고(四行倉庫)'라는 이름도 여기에서 나왔다.
지휘관은 셰진위안(謝晉元·사진원) 중령이었다. 실제 병력은 400명 남짓이었지만 중국군은 외부에 800명이라고 알렸다. 일본군에게 병력을 실제보다 많게 보이려는 의도였다. 이 때문에 이들은 훗날 '팔백장사(八百壯士)', 즉 '800명의 장사'로 불리게 됐다.
사행창고는 독특한 곳에 자리 잡고 있었다. 창고 앞을 흐르는 쑤저우허(蘇州河·소주하) 건너편은 외국인이 관리하는 상하이 공동조계(共同租界)였다. 강 이쪽에서는 중국군과 일본군 사이에 치열한 전투가 벌어졌다. 그런데 강 건너편에는 수많은 중국인과 외국인이 몰려나와 전투를 지켜봤다. 전쟁터와 비교적 안전한 도시가 강 하나를 사이에 두고 마주 보고 있었던 것이다.
사행창고의 병사들은 이미 며칠째 일본군의 공격을 막아내고 있었다. 이들은 상하이의 중국군 주력이 이미 철수하고 있다는 사실을 알면서도 콘크리트 창고에 남아 일본군의 공격을 악착 같이 물리쳤다.
이들의 싸움은 쑤저우허 건너편에서 그대로 보였다. 강변으로 몰려든 시민들은 일본군의 움직임이 보이면 큰 글씨로 위치와 상황을 적어 창고의 병사들에게 알려주었고, 식량과 의약품 등 필요한 물자를 모아 보내기도 했다.
그런데 중국군이 지키던 창고 위에는 중국 국기가 없었다.
국기를 가져온 소녀
당시 상하이에서 부상병과 피란민을 돕던 자원봉사자 가운데 양후이민(楊惠敏·양혜민)이라는 16살 걸스카우트 대원이 있었다. 사행창고에 국기가 없다는 사실을 알게 된 그는 국기를 창고 안으로 가져가기로 결심했다.
양후이민이 국기를 전달한 과정은 훗날 전설처럼 전해졌다. 가장 널리 알려진 이야기에 따르면 그는 국기를 몸에 지닌 채 한 밤중에 쑤저우허를 헤엄쳐 건넜다. 대만 국립역사박물관에도 이런 내용이 기록돼 있다.
다만 당시 양후이민이 정확히 어떤 경로로 사행창고에 들어갔는지는 기록마다 좀 차이가 있다. 분명한 것은 그가 국기를 창고 안의 중국군에게 전달하는 데 성공했다는 사실이다. 국기는 셰진위안 중령에게 전해졌다.
1937년 10월 29일 이른 아침, 사행창고 옥상에 대나무를 이어 만든 임시 깃대가 세워졌다. 잠시 뒤 국기가 하늘로 올라갔다. 강 건너에서 이를 지켜보던 시민들은 일제히 환호했다. 사람들은 "중화민국 만세"를 외치면서 국기를 향해 손을 흔들었고, 모자를 벗어 경의를 표했다.
주변 곳곳에는 이미 일장기가 내걸려 있었다. 일본군이 상하이 대부분을 차지하고 중국군이 철수하는 가운데 사행창고 옥상에 올라간 국기는 단순한 국기 한 장 이상의 의미가 있었다. 상하이에서 중국군이 아직도 싸우고 있다는 사실을 강 건너 시민들에게 눈으로 보여주고 있었기 때문이다.
사행창고를 지킨 병사들은 '팔백장사'가 됐고, 국기를 가져다준 어린 걸스카우트 대원의 이야기도 중국 전역으로 퍼져나갔다.
국기 없는 국기게양식
사행창고의 저항은 오래 지속될 수 없었다. 셰진위안 중령은 상부의 명령에 따라 10월 31일 새벽 부하들을 이끌고 공동조계 안으로 철수했다. 장병들은 다시 중국군에 합류해 싸울 수 있을 것으로 기대했다.
하지만 일본의 압력을 받은 조계 당국은 이들을 무장해제했다. 셰진위안과 부하들은 상하이 자오저우루(胶州路·교주로) 일대의 수용시설에 억류됐다. 이곳은 '고립된 병사들의 막사'라는 뜻의 '고군영(孤軍營)'으로 불렸다. 사행창고 옥상에 목숨을 걸고 국기를 올렸던 사람들이 이제는 국기를 자유롭게 올릴 수 없는 처지가 된 것이다.
그래도 셰진위안은 병사들에게 계속 군사훈련을 실시했고, 수용생활 중에도 각종 교육을 이어가며 부대의 규율을 유지했다. 아침이면 부대원들을 집합시켰다. 국기를 실제로 올릴 수 없었기 때문에 병사들은 하늘을 바라보며 경례했다. 이른바 '정신적 국기 게양식'이었다. 국기는 올릴 수 없었지만 게양식은 매일 계속됐다.
셰진위안은 다시 전장으로 돌아가지 못했다. 1941년 4월 24일 아침, 평소처럼 부하들과 훈련하던 중 네 명의 병사에게 습격당했다. 칼에 여러 차례 찔린 그는 결국 숨졌다. 일본의 꼭두각시가 된 왕징웨이 정권이 암살을 사주했다는 게 정설이다. 수십 만 상하이 시민들이 조문했다.
국민정부는 그를 육군 소장으로 추증(사후에 관직을 높임)했다. 사행창고를 지킨 '팔백장사'의 지휘관은 그렇게 서른일곱 살의 나이로 생을 마쳤다. 사행창고 옥상에서 휘날렸던 국기 역시 전쟁 통에 행방을 알 수 없게 됐다.
국기와 함께 바다를 건넌 노래... 40년 뒤 재현된 국기게양식
1937년 당시 오늘날의 '중화민국 국기가'는 아직 국기 게양식의 노래로 완전히 자리 잡기 전이었다. 사행창고에 국기가 게양됐을 때 이 노래가 연주되거나 불렸다는 기록 역시 확인되지 않는다.
대만 총통부는 국기가를 다이촨셴(戴傳賢·대전현)이 작사하고 황쯔(黃自·황자)가 작곡한 것으로 소개하고 있다. 다만 실제 작사자가 누구였는지, 이 노래가 현재의 형태로 완성된 과정이 어떠했는지를 놓고는 다른 견해도 있다. 분명한 것은 이 곡이 이후 중국에서 국기를 올리고 내릴 때 연주하는 노래로 자리 잡았다는 사실이다.
1949년 내전에서 공산당에게 패한 중화민국 정부가 대만으로 근거지를 옮기면서 이 노래도 바다를 건넜다. 정부와 군대뿐 아니라 국기와 국가, 그리고 국기를 게양할 때 연주하던 국기가도 대만에 자리를 잡았다.
국기 게양식 때는 항상 국기가가 울려 퍼졌다. 중국 대륙에서 만들어진 노래가 이제 대만에서 중화민국 국기와 함께 하게 된 것이다.
목숨을 걸고 강을 헤엄쳐 국기를 전달했던 양후이민도 국공내전이 끝난 뒤 대만으로 건너갔다. 그곳에서도 그는 '팔백장사에게 국기를 가져다준 용감한 걸스카우트 대원'으로 오랫동안 기억됐다.
1975년 대만 중앙전영공사는 사행창고 전투를 소재로 영화 <팔백장사(八百壯士)>를 만들었다. 실제 사건의 주인공이었던 양후이민도 제작에 참여했다. 그는 영화 제작진에게 자신이 경험했던 상황을 설명하고 자문했다.
영화에는 사행창고 옥상에 국기를 올리는 장면도 재현됐다. 1937년 실제 사행창고에 게양됐던 국기는 사라졌지만, 영화 촬영에 사용된 국기는 이후 대만 국립역사박물관이 소장하고 있다.
그 국기에는 특별한 글이 남아 있다. 양후이민이 직접 쓴 글이다. "偉大的國旗！不朽的歷史！(위대한 국기여! 불멸의 역사여!)" 1937년 국기를 전장으로 가져갔던 어린 걸스카우트 대원이 몇 십 년 뒤 자신의 이야기를 재현한 영화의 국기 위에 직접 글을 남긴 것이다.
그런데 그 무렵, 이 국기는 국제무대에서 점차 자취를 감추고 있었다.
* 1975년 제작돼 이듬해 개봉한 대만 영화 〈팔백장사(八百壯士)〉가 재현한 사행창고 국기 게양 장면. 셰진위안과 '팔백장사'가 옥상에 중화민국 국기를 올리는 모습을 담고 있다. 영화에서 국기를 사행창고로 전달한 걸스카우트 대원 양후이민은 당시 대만의 인기 배우 린칭샤(林青霞·임청하)가 연기했다. (출처 유튜브 채널 <Chiyomi Anchovy>. 영화 저작권은 國家電影及視聽文化中心이 보유하고 있습니다.)
국기와 국가를 쓰지 못하는 대만... 천스신의 눈물
1971년 10월 25일 유엔총회는 결의 제2758호를 채택했다. 중화인민공화국 정부의 대표가 유엔에서 중국의 유일한 합법적 대표로 인정됐고, 중화민국은 유엔과 관련 국제기구에서 축출됐다. 이후 많은 나라가 중화인민공화국과 수교하면서 대만은 국제사회에서 '중화민국'이라는 이름과 국기를 사용하기 점점 어려워졌다.
스포츠도 마찬가지였다. 대만 선수들이 올림픽에 참가한다면 어떤 이름을 써야 할까. 어떤 깃발을 올려야 하며, 금메달을 따면 어떤 노래를 연주해야 할까. 중국 대표권을 둘러싼 정치 문제가 그대로 올림픽 경기장으로 들어왔다.
오랜 갈등과 협상 끝에 대만은 'Chinese Taipei', 즉 '중화 타이베이'라는 이름으로 올림픽에 참가하게 됐다. 국기도 내걸 수 없었다. 대신 별도의 대만올림픽위원회기를 사용했다.
국가 역시 연주할 수 없었다. 금메달 시상식에서 국가를 대신하게 된 것은 '국기가' 선율이었다. 원래 국가에 이어 국기를 게양할 때 연주하던 노래가 국제 스포츠 무대에서 국가를 대신하게 된 것이다.
다만 국기가의 가사까지 그대로 사용할 수는 없었다. 1983년 국제올림픽위원회(IOC)는 국기가와 같은 선율을 사용하는 대만올림픽위원회 회가(會歌)를 승인했다. 곡조만 가져왔을 뿐, 기존 가사 대신 처음부터 끝까지 올림픽 정신을 담은 새로운 가사를 붙였다.
두 노래의 차이는 대표적인 구절만 비교해도 분명하다. 원래 국기가의 마지막 부분에는 "한마음 한뜻으로 끝까지 관철하자. 청천백일만지홍"이라는 구절이 나온다. '청천백일만지홍'은 파란 하늘과 흰 태양, 붉은 대지를 뜻하는 중화민국 국기의 이름이다.
반면 새로 만든 대만올림픽위원회 회가에서는 중화민국과 국기를 상징하는 표현을 비롯해 기존 국기가의 가사가 모두 사라졌다. 그 자리에 "올림픽, 올림픽, 종교를 가리지 않고 인종을 구별하지 않는다"는 전혀 새로운 가사가 들어갔다. 가사 전체가 우정과 세계 평화, 공정한 경쟁 등 올림픽의 이상을 노래하는 내용으로 다시 쓰였다.
같은 것은 노래의 선율뿐이었다.
그렇게 국가를 대신해 국제 스포츠 무대에 남은 국기가의 선율은 2004년 아테네 올림픽에서 새로운 의미를 갖게 됐다. 대만은 그때까지 올림픽에서 여러 차례 은메달과 동메달을 따냈지만 금메달을 딴 적은 한 번도 없었다.
8월 26일 여자 태권도 49㎏급 결승전에 출전한 천스신이 마침내 대만 올림픽 역사상 첫 금메달을 따냈다. 시상대 중앙, 가장 높은 곳에 천스신이 섰다. 대만올림픽위원회기가 올라가는 동안 경기장에는 대만올림픽위원회 회가가 울려 퍼졌다.
가사는 불리지 않았지만 그 곡조는 중화민국 국기가와 같았다. 국기는 올릴 수 없었지만, 그 국기를 올릴 때 연주했던 선율은 대만의 첫 올림픽 금메달을 축하하고 있었다. 오랜 기다림 끝에 금메달을 목에 건 천스신은 거수경례를 하며 눈물을 흘렸다.
그 장면을 지켜보던 대만 사람들은 착잡했다. 대만 선수가 세계 정상에 올랐지만 국기는 올라가지 않았고, 국가도 들을 수 없었다. 대신 국기를 게양할 때 연주해 온 국기가의 선율만 경기장에 울려 퍼졌던 것이다(영상보기
).
가사를 바꾸었지만
하지만 이 노래의 이야기는 거기서 끝나지 않았다.
국제대회에서 공식적으로 허용된 곡은 대만올림픽위원회 회가였지만, 시상식에서 익숙한 선율이 흘러나오면 대만 선수와 관중들은 IOC가 승인한 새 가사가 아니라 "산천은 장엄하고 물산은 풍성하다"로 시작하는 원래 국기가 가사를 붙여 부르곤 했다.
2006년 도하 아시안게임 야구 결승전에서는 대만 대표팀이 일본을 8대 7로 꺾고 금메달을 차지했다. 시상식에서 차이니스 타이베이 올림픽위원회기가 올라가고 국기가와 같은 선율이 흘러나오자 린즈성(林智勝·임지승)을 비롯한 선수들이 국기가를 목청껏 불렀다.
2021년 열린 도쿄 올림픽에서 리양(李洋·이양)과 왕치린(王齊麟·왕제린)은 배드민턴 남자복식 금메달을 따냈다. 코로나19 때문에 관중석이 텅 비어 있던 시상식에서 두 선수는 대만올림픽위원회기가 올라가는 동안 흘러나오는 익숙한 선율에 맞춰 국기가를 불렀다.
3년 뒤 파리 올림픽에서 두 사람은 다시 금메달을 따냈다. 도쿄와 달리 파리의 경기장에는 두 선수를 응원하러 온 많은 대만 관중이 있었다. 시상식에서 대만올림픽위원회 회가가 연주되자 선수들뿐 아니라 관중들도 함께 노래를 불렀다. 리양과 왕치린은 도쿄에서는 관중이 없어 두 사람만 불렀지만, 파리에서는 많은 사람이 국기가를 함께 불렀다며 당시의 감격을 전했다.
이 장면에는 '중화 타이베이'라는 이름이 만들어낸 또 하나의 역설이 담겨 있다. 대만은 국제 스포츠 무대에서 '중화민국'이라는 정식 국호를 사용할 수 없다. 그렇다고 '대만'으로 출전할 수도 없다. '대만'이라는 명칭이 별개의 국가를 뜻한다며 '하나의 중국' 원칙을 내세운 중국이 완강히 반대하기 때문이다.
결국 대만 선수들은 '중화민국'도 '대만'도 아닌 '중화 타이베이'라는 이름으로 국제 스포츠 경기에 출전해야 한다. 국기를 게양할 수도 없고, 대만올림픽위원회 회가에서도 중화민국과 국기를 가리키는 표현은 모두 사라졌다. 그러나 익숙한 선율이 흐르면 대만 선수와 관중들은 그 위에 원래 국기가의 가사를 얹어 부른다.
그리고 노래의 마지막에는 국제 스포츠 무대에서는 볼 수 없는 바로 그 국기의 이름이 나온다.
"청천백일만지홍!"
선수와 관중이 함께 국기가를 부르는 장면에는 이 노래가 걸어온 굴곡진 역사가 고스란히 담겨 있다. 국기도, 국기를 상징하는 가사도 공식적인 국제 스포츠 무대에서는 사라졌다. 하지만 사람들이 기억하는 노래까지 사라진 것은 아니었다. '청천백일만지홍'은 여전히 대만인들의 노래 속에 남아 있다.