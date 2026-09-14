감사원 지적, 결국 수사기관으로… 시흥YMCA 시흥시 관련 4건 고발

▲시흥YMCA는 수사기관이 시흥시의 행정 특혜 의혹, 직무유기, 전직 고위 공무원의 공직자윤리법 위반 혐의에 대해 엄정하고 성역 없는 수사를 즉각 단행 해야한다고 촉구했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기