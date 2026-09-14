주꾸미 낚시 성어기, 어선 충돌 사고 잇따라

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 장항 해상에서는 어선과 고무보트가 충돌하는 사고가 발생했다. 부상자를 이송하는 장면. ⓒ 보령해양경찰서 제공 관련사진보기

AD

주꾸미 낚시가 한창인 충남 서해에서 조업을 나간 어선과 낚시선 혹은 보트와의 충돌사고가 잇따르고 있다. 지난 3일 보령 앞 바다에서 낚시어선 간 충돌사고가 발생한데 이어 11일에는 어선과 고무보트가 부딪치는 사고가 발생했다.주꾸미 낚시는 9월부터 11월까지가 성어기이다. 충남 서해에서는 오천항(보령), 무창포항, 홍원항(서천), 당암포구·창리선착장(태안) 등이 쭈꾸미 낚시의 성지로 꼽히고 있다. 주꾸미 성어기를 맞아 서해에서는 충돌사고가 빈발하고 있는 것.최근 보령해양경찰서(서장 장윤석)에 따르면 지난 11일 14시 10분경 충남 서천군 장항 해상에서 어선(2.99톤, 연안자망, 2명)과 고무보트(15마력, 2명)가 충돌하는 사고가 발생했다.고무보트에 탄 승선원 2명(운항자 40대 남 호흡곤란 및 등 통증, 동승자 50대 남 옆구리 통증)은 부상을 입고 119구급대에 인계되어 인근 병원으로 이송됐다.앞서 지난 3일 오전 9시 15분경 충남 보령시 웅천읍 독산리 황죽도 인근 해상에서 A호(4.97톤, 낚시어선, 홍원항, 12명)와 B호(9.77톤, 낚시어선, 홍원항, 22명)가 충돌하는 사고가 발생했다. 다행히 인명 피해는 없었다.잇따른 사고와 관련, 보령해경 관계자는 "해상에서는 선박과 레저기구 간 충돌사고 예방을 위해 주변 선박의 움직임을 지속적으로 확인하고 안전거리를 충분히 확보해야 한다"고 강조했다.