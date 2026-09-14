국민 안녕을 담보하지 못하는 국가 주도 개발의 역설

큰사진보기 ▲영덕 산불 그 후석리 버스정류장과 임시주택, 멀리 불탄 산이 보인다 ⓒ 장정희 관련사진보기

"이제 여기 경정 해변이 없어진다는 건 아쉽죠. 고향이잖아요. 해변도 예쁘고. 여기는 경정 1리고, (신규원전 부지로) 경정 3리까지 들어갔어요. 그래도 다 짓는 데는 10년 걸리니까 그때까지 있다가, 3,4,5호기 지으면 그때는 팔고 나가야죠."

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"도시나 타지역에서 오신 분들은 잘 모르겠지만, 여기 있으면서 개인 의견을 낸다? 저는 답할 수 있는 게 없습니다. 묻지 마세요."

큰사진보기 ▲영덕군청 원전 이름 공모영덕군이 원전 이름을 공모하는 현수막을 군청 건물에 크게 내걸었다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲노물리 찬/반 현수막영덕 노물리 해변에는 찬성과 반대 각각의 주장을 담은 현수막이 어지럽게 붙어 있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲매정2리 원전부지 포함 요구 현수막원전부지 포함을 요구하는 현수막이 걸려있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

"아무래도 (원전이 들어서게 되면) 안전이 우려가 되서, 잘 안 오지 않을까 해요."

큰사진보기 ▲경정리 해변 일대의 아름다운 풍경 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲해변 끝까지 산불이 났던 석리 ⓒ 장정희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 경북녹색당 사무처장으로, 산불회복주민연대 의성무지개 대표로 활동하고 있습니다.

영덕하면 고래불 해수욕장이 유명하지만 영덕 인근에 살며 영덕을 자주 방문하는 사람들에게 경정 해수욕장은 꽤나 인기있는 곳이다. 해안가가 넓진 않지만 경사가 완만하고 파도가 잔잔해서 어린 아이들과 물놀이나 모래놀이를 하기에 안성맞춤이다.인근 상인의 말이다. 아쉽기는 하지만 어쩔 수 없다는 말.반대는 쉽지 않다. 농어촌사회의 특성상 개발위원회와 면장, 이장단 등 소수 권력층이 원전 유치 포상금이나 보조금 사업을 주도하며 결정을 내릴 뿐, 주민들에게 의사를 묻는 일은 거의 없다. 공동체 유지가 최우선인 시골 마을에서 괜히 개인 의견을 냈다가 나중에 '마을의 이익을 그르친 범인' 혹은 '배신자'로 낙인찍혀 이웃 간의 관계가 완전히 단절될 수 있다는 강력한 동조 압력과 두려움이 주민들의 입을 막고 있는 것이다.또 다른 상인의 눈빛에는 경계심이 가득하다. 답변을 거부했던 상인은, 반대하는 목소리가 낙인으로 찍혀 본인이 살고 있는 마을이 원전 부지에서 제외되거나 공동체에서 고립되는 것이 더 두려웠을 것이다.지난 6월 17일, 한국수력원자력 신규원전 부지선정평가위원회가 대형원전 2기 후보지를 경북 영덕으로, 국내 첫 소형모듈원자로(SMR) 부지를 부산 기장군으로 선정했다. 영덕군 노물리, 석리, 매정리, 경정리 일원의 324만㎡ 규모에, 2037년에 상업운전 시작을 목표로 한다고 했다. 기후에너지환경부 등을 통해 입지 타당성과 전략환경영향 평가 절차를 진행 중이다. 영덕군도 원전이름을 공모하는 현수막을 군청 건물에 크게 내걸고 적극적으로 임하고 있다.이 갑작스러운 원전 부활의 배경에는 정부가 추진하는 '용인 반도체 메가 클러스터' 등 대규모 산업 프로젝트가 있다. 막대한 전기를 소모하는 AI와 반도체 산업을 가동하기 위해, 정부는 수도권에서 수백 킬로미터 떨어진 영덕과 기장의 해안가를 전력 조달의 희생양으로 삼은 것이다.주민들은 단체의 이름을 빌려서 찬성과 반대의 주장을 냈다. 노물리 해변에는 각각의 주장을 담은 현수막이 덕지덕지 붙어 있다. 노물리는 전체 원전부지의 3/4에 해당하는 넓은 부지가 사업 부지로 편입되었는데, 마을 중심부인 주거지역은 사업 구역에서 제외되어 있었다. 이대로 원전이 건설된다면 노물리 주민들은 토지 강제수용에 따른 '이주정착금'을 받을 수 없다.한국수력원자력 앞에서 무려 12년 동안 월요일 출근길에 상여시위를 해온 경주월성 인접지역 이주대책위원회의 주민 중, 황분임 주민은 불과 원전에서 1.2km 거리에 살고 있었다. 일반인의 출입과 거주가 전면 금지되는 법적 '원전 제한구역(반경 914m)'에서 불과 300미터 차이였다. 그러나 끝내 한수원은 이주대책위의 농성장을 철거하라는 소송을 걸었고, 대책위는 지난해 6월 농성장을 자진 철거해야 했다.이 잔인한 선례를 목격했기에 '차라리', 정도가 아니라 아주 '강력하게' 편입시켜 달라는 주민들의 목소리가 나오고 있는 것이다. 찬성해서가 아니라, 생존을 위한 최선의 방어 기제로서 차라리 다 뺏기고 떠나겠다는 역설적인 눈물이다. 마찬가지로 인근 매정2리도 "매정2동을 무조건 발전소 부지에 포함시킬 것을 강력히 촉구한다"라는 현수막을 걸었다.이광성 범영덕원전유치위원회 위원장은 포항CBS <이슈철가방>에 출연해서 지난해 영덕에서 태어난 아기가 85명이라며 원전유치가 지역경제에 활력을 불어넣을 것이라고 말했다.그러나 과거 영광이나 울진 등 대형 원전이 들어섰던 다른 지역들의 통계 데이터는 전혀 다른 사실을 말해준다. 원전 건설 당시 일시적인 경기 호황이 지나간 후, 해당 지역들은 예외 없이 극심한 인구 감소와 고령화를 겪으며 지역 소멸 위기 지역으로 분류되었다. 원전이 결코 인구 절벽의 해결책이 될 수 없음을 증명하는 지표다.노물리 앞 바다를 찾은 자녀동반 여행객의 답변이다.원전이 들어서면 아기 출생이 늘기는커녕, 놀러 오는 아기도 줄어들 것이다.원전 그 자체에 동의를 하는 주민이 있을까. 이 질문을 3대 메가프로젝트에도 던진다. 3대 메가프로젝트를 통해 얻고자 하는 것이 글로벌 경쟁력과 AI반도체 산업의 우위라면, 그 자체는 결코 우리 국민의 안녕을 담보해 주진 않는다.지금의 일본 경제는 공공연히 '위기'라고 표현되고 있다. 여러 가지 원인들이 있었지만 그중의 하나가 2011년 동일본 대지진이라는 것을 부정할 수 없다. 당시 지진과 쓰나미, 그리고 후쿠시마 원전 사고로 이어진 복합 재난은 단기적인 물적 피해를 넘어 일본 경제의 구조와 체질을 장기적으로 악화시키는 트리거가 되었다.폭염과 폭우, 지진, 산불, 산사태 등 기후재난이 일상화되고 있는 지금, 예측 불가능한 거대한 재앙 앞에 대형 원전의 안전을 대체 누가 담보할 수 있겠는가. "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국"을 내건 이재명 정부에게 지금 필요한 것은, 메가 프로젝트의 추진보다 '궁극적인 국민 삶의 안녕'을 위한 방향과 과정을 점검하는 것이 아닐까.