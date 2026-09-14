김건희에 명품 준 김기현 부부, 법정에서 입 닫았다

큰사진보기 ▲김건희에게 명품 가방을 준 김기현 국민의힘 의원의 부인 이아무개씨가 5일 청탁금지법 위반 혐의 피의자 신분으로 김건희 특검팀(민중기 특검)에 소환되고 있다(왼쪽). 오른쪽은 2023년 3월 국민의힘 전당대회에서 당대표에 당선된 김 의원. ⓒ 연합뉴스, 공동사진취재 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김기현 국민의힘 의원이 지난 8월 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘부정청탁및금품등수수의금지에관한법률위반 혐의’ 4차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

김기현 국민의힘 의원과 그의 아내가 법정에서 김건희특검(특별검사 민중기) 질문에 진술 거부로 일관했다. 다만 김 의원은 자신의 아내가 명품 클러치백을 구입해 김건희씨에게 제공한 것을 두고 "전혀 관여한 바 없다"라며 공모관계를 부인했다.14일 오전 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사) 심리로 진행된 김 의원과 그의 아내 이아무개씨에 대한 청탁금지법 위반 사건 공판에서 피고인 신문이 이뤄졌다. 2023년 국민의힘 전당대회에서 김 의원이 당대표로 선출되는 과정에서 전직 대통령 윤석열 부부의 도움을 받는 대가로, 이씨는 267만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 구입해 김건희씨에게 전달한 혐의를 받는다. 특검 측은 이 과정에서 김 의원이 이씨와 공모했다고 의심하고 있다.이씨는 특검 측이 '피고인이라고 호칭하며 질문하겠다'고 운을 떼자마자 "검사님 질문에 대해 제가 선택적으로 답변하면 불필요한 논란과 오해가 생길 수 있다"라며 "불리한 질문이든 유리한 질문이든 상관없이 모두 답변하지 않겠다"라고 말했다.특검 측은 "김건희가 로저비비에를 좋아한다고 알고 있었나", "김 의원 명의 현대카드 등을 이용해 결제한 것이 맞는가", "김 의원 당대표 당선에 윤석열과 김건희가 도움을 준 사실이 있는가", "여당 대표 배우자가 대통령 배우자에게 명품을 선물하는 게 (사회적) 예의인가"라며 이씨를 추궁했으나, 이씨는 "(진술을) 거부한다"라는 말만 반복했다.그러자 특검 측은 작심한 듯 "김건희 주거지에서 이 사건(에서 문제가 된) 클러치백이 발견돼 수사가 된 건데 클러치백을 준 피고인도 (받은) 김건희도 모두 진술을 거부하고 있다"라며 "이미 사실관계는 인정되고 있다. 수사력과 재판력을 낭비되는 진술거부를 하는 특별한 이유가 있나"라고까지 물었으나 이씨의 입은 열리지 않았다.특검 측 질문에 입을 굳게 다문 것은 김 의원도 마찬가지였다. 김 의원은 자신에 대한 피고인 신문이 시작되자 "제 아내가 클러치백을 구입해 김 여사에게 전달한 것은 사실이나 구입과 전달 과정에 저는 전혀 관여한 것이 없다"라며 "이 사건에 관해 특검에서 장시간 피의자 신문을 했고, 아는 것을 다 말씀드렸다"라고 말했다. 그러면서 "오늘 또 다시 특검의 질문에 일일이 (법정에서) 다시 답변하는 건 적절하지 않다"라고 덧붙였다.유사한 상황이 반복되자 조 재판장이 직접 김 의원을 신문했다. 조 재판장이 "배우자가 김 여사에게 사회적 예의 차원에서 (클러치백을) 선물했다는 것은 직접 들은 내용인가"라고 묻자, 김 의원은 "(관련) 언론 보도가 나온 뒤 물어보니 (배우자가) '선물했는데 예의 차원에서 했다'고 들어서 알고 있다"라고 답했다.이에 조 재판장이 "본인도 모르게 선물했다는 것인데 (배우자에게) 왜 자신에게 말하지 않고 행동한 데 대해 따져보지 않았나"라고 추궁하자, 김 의원은 "당시 울산 동서발전 붕괴 현장에 있어 경황이 없었다"라고 설명했다.김 의원은 "제 경제소득 수준도 있고 재산도 다 공개되고"라며 "제가 1989년도에 결혼해 40년 세월을 살고 있다. 제 나이가 70이 다 되어 가는데 (배우자에게) '당신 이렇게 저렇게 했냐' 하면서 그런 건 아니라고 본다"라고 말하기도 했다.