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정치

26.09.14 12:53최종 업데이트 26.09.14 12:56

개혁신당 비대위원장에 이기인... 천하람 "워밍업 없이 바로 쇄신"

조응천 전 의원·외부 인사 등도 검토했지만 내부 발탁... "당 상황 정확히 아는 인물이 더 적합"

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기자회견 입장하는 천하람 개혁신당 천하람 대표 권한대행 겸 원내대표가 14일 국회에서 기자회견을 열기 위해 입장하고 있다.
기자회견 입장하는 천하람개혁신당 천하람 대표 권한대행 겸 원내대표가 14일 국회에서 기자회견을 열기 위해 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스

'비상' 상황의 개혁신당이 지금 상황을 타개할 선장으로 '외부 영입'이 아닌 안정적 '내부 발탁'을 택했다. 새 비상대책위원장으로 이기인 사무총장을 선임한 것.

당초 지난 전국동시지방선거에서 경기도지사 후보로 뛰었던 조응천 전 의원이나 아예 외부 인사 영입 가능성도 거론된 바 있다. 하지만 당내 사정에 밝아 별도의 준비 기간 없이 즉각 당 수습에 나설 수 있다는 점을 높이 평가했다는 게 개혁신당의 설명이다.

천하람 개혁신당 원내대표 겸 당대표 권한대행은 14일 기자간담회를 열고 "당헌 제87조에 따라 개혁신당 비상대책위원장으로 이기인 사무총장을 선임한다"라고 밝혔다. 이 신임 비대위원장의 임기는 이준석 전 대표의 잔여 임기인 2027년 7월 27일까지다.

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천 권한대행은 이 위원장을 두고 "개혁신당 창당준비위원장, 수석최고위원, 사무총장 등을 역임하며 개혁신당의 내부 상황과 당무 등에 대해 누구보다 정확하게 파악하고 있다"라며 "준비 기간이나 파악 기간 없이 조속하게 당 정상화와 쇄신 작업에 착수할 수 있는 준비된 비상대책위원장"이라고 강조했다.

또 "당원들과 주요 당 구성원들의 신임도 높아 당 쇄신 작업을 강력하고 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대한다"라며 "개혁신당의 미래를 둘러싼 여러 억측이 있는 현 상황에서 당의 중심과 방향성을 확고히 잡아줄 것으로 믿는다"라고 덧붙였다.

"외부 명사 메시지만으로 안 돼"… 이기인 택한 이유

이기인 개혁신당 사무총장
이기인 개혁신당 사무총장 ⓒ 연합뉴스

당초 정치권에서는 조응천 전 의원이 비대위원장 후보로 유력하게 거론됐다. 천 권한대행은 아예 별도의 외부 인사를 비대위원장으로 영입하는 방안도 검토했음을 인정했다. 하지만 최종적으로는 당 내부 인사인 이 위원장을 택했다.

천 권한대행은 조 전 의원과의 논의 내용을 구체적으로 공개하지 않으면서도 "당원들이 이번에 비상대책위원회 설치를 90%가 넘는 압도적인 찬성으로 결정해준 것은 당을 조속하게 정상화했으면 좋겠다는 것을 최대 목표로 삼았기 때문이라고 생각한다"라고 설명했다.

이어 "별도의 워밍업 없이 바로 당무와 당 쇄신에 착수할 수 있는 이기인 신임 비대위원장이 그런 면에서 적합하다고 판단했다"라고 밝혔다.

특히 거대 양당과 개혁신당의 상황이 다르다는 점을 강조했다. 천 권한대행은 "거대 양당의 비대위원장은 와서 메시지만 내고 큰 틀의 방향성만 제안해줘도 충분한 경우가 많다"라면서도 "개혁신당은 외부의 명사가 와서 메시지만 내준다고 되는 부분이 아니다"라고 선을 그었다.

그러면서 "당 내부 상황을 긴밀하게 소통하고 실무적으로도 그립을 잡고 가면서 해결해야 할 부분들이 많이 있다"라며 "개혁신당의 특수성을 봤을 때 지금으로서는 당 내부 상황을 정확하게 인지하고 파악하고 있는 인물이 오히려 더 적합하다고 판단했다"라고 밝혔다.

#개혁신당#천하람#이기인#비상대책위원장

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곽우신 (gorapakr) 내방

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

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