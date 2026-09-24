소고기, 부추만 있으면 명절 식탁 근사해집니다

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큰사진보기 ▲중식풍 소고기 부추 볶음 ⓒ 김선아 관련사진보기

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'성장기 아이에게 소고기가 좋다는데...'

'좋다는 게 설마 지방이 예쁘게 자리 잡은 마블링 소고기를 먹이라는 뜻은 아니겠지. 단백질 많은 살코기를 말하는 거겠지?'

큰사진보기 ▲소고기 부추 볶음 재료 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲노두유 ⓒ 김선아 관련사진보기

'꽃빵 대신 송편을 곁들이면 어떨까?'

큰사진보기 ▲중식풍 소고기 부추 볶음 ⓒ 김선아 관련사진보기

[중식풍 소고기 부추 볶음]

▶ 재료

소고기, 계란흰자, 전분가루, 소금, 후추, 부추, 표고버섯, 양파, 페퍼 플레이크(또는 고춧가루), 깨소금

양념: 노두유 1T, 간장 1T, 미림 1/2T, 식초 1T, 후추 1/2T, 설탕 1T, 다진 마늘, 대파 흰 부분

▶ 만드는 법

① 소고기는 길게 썬 뒤 소금과 후추로 밑간한다.

② 계란흰자와 전분가루를 넣어 버무린다. 이렇게 하면 고기가 부드러워지고 양념도 잘 붙는다.

③ 양념 재료는 모두 섞어둔다. 후추는 넉넉히 넣고, 가능하면 통후추를 바로 갈아 사용한다.

④ 팬에 기름을 두르고 페퍼 플레이크 또는 고춧가루를 넣어 고추기름을 낸다.

⑤ 센 불에서 소고기를 볶다가 양파와 표고버섯을 넣고, 준비한 양념을 취향에 맞게 넣어 함께 볶는다.

⑥ 마지막에 부추를 넣고 한 번만 가볍게 섞은 뒤 바로 그릇에 담는다. 부추는 잔열로 익혀야 질겨지지 않는다.

⑦ 통후추를 갈아 위에 뿌리고 깨소금을 올려 완성한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타, 브런치에도 실립니다.

추석이 코앞으로 다가왔다. 분명 설이 엊그제 같고 지난해 추석도 불과 두세 달 전 일 같은데, 어느새 2026년 추석이다.생활이 크게 달라진 것도, 거울 속 내 모습이 눈에 띄게 바뀐 것도 없는 것 같은데 시간만 참 빨리 간다. 추석을 앞둔 마트에서는 올해도 어김없이 사전예약과 명절맞이 할인 행사가 시작됐다. 마트 전단지를 보니 소고기를 40% 할인한다고 했다.냉동실에 아직 고기가 남아 있어 굳이 사러 가야 하나 고민했지만, 이미 마트 정육 코너에서 고기를 고르고 있었다. 역시 한우 가격은 만만치 않았다. 훌륭한 마블링을 뽐내는 구이용 한우 한 팩을 들었다 놨다 했다.살까 말까 고민하던 중 문득 다른 생각이 들었다.가격 때문에 급하게 찾아낸 이유로 결국 구이용은 내려놓고 불고기용으로 구입했다. 오는 길에 동네 시장에서 한 단에 2천 원 하는 부추도 사 왔다. 그날 저녁에는 육전과 부추무침으로 저녁을 맛있게 먹었다.반쯤 사용해 남은 재료들은 이틀간 냉장고에 있었다. 삼일째 어서 남은 재료를 소진해야 한다는 생각이 머릿속에 가득 찼다. 특히 고급 소고기를 냉동실에 넣을 수 없다는 생각에 부추부침개와 불고기를 할까 하다 불고기를 그다지 좋아하지 않는 아이 생각이 났다.무엇을 할까 고민하다 중식 고추잡채가 떠올랐다. 원래대로라면 냉동실에서 돼지고기를 꺼내야겠지만, 냉장고에 모처럼 '고급진' 한우가 있지 않은가. 고추 대신 부추를 듬뿍 넣어 소고기 부추 볶음을 만들어보기로 했다. 마침 냉동실에는 표고버섯도 있었다. 의도하지 않았지만 냉장고와 냉동실을 동시에 터는 요리가 됐다.중식 느낌을 내기 위해 예전에 사두었던 노두유도 꺼냈다. 간장과 비슷하지만 음식에 짙은 색을 내주고 특유의 풍미를 더해준다. 여기에 통후추를 넉넉하게 갈아 넣어 양념을 만들었다. 센 불에 후다닥 볶아내니 시간도 얼마 걸리지 않았다. 냉장고 속 남은 재료를 처리하려고 시작한 요리였는데, 막상 그릇에 담아놓고 보니 제법 근사한 한 접시가 됐다.만들다 보니 곧 다가올 추석이 생각났다. 명절을 크게 치르는 편은 아니지만 연휴가 되면 가족과 이런저런 음식을 만들어 먹는다. 가만히 보니 오늘 사용한 소고기, 부추, 표고버섯 모두 명절에도 어렵지 않게 볼 수 있는 재료다. 한식에 질릴 때쯤, 같은 재료에 양념만 조금 변화를 주면 중식 느낌의 요리로 먹을 수 있겠다 싶었다. 그러다 엉뚱한 생각도 하나 떠올랐다.고추잡채에 꽃빵을 곁들이듯 소고기 부추 볶음에 송편을 곁들이는 것이다. 어차피 둘 다 탄수화물이고, 고소한 깨송편이라면 짭조름한 볶음요리와 제법 잘 어울리지 않을까? 생각할수록 꽤 괜찮은 조합일 것 같아 이번 추석에 한번 도전해 볼 생각이다. 가족들의 반응이 어떨지도 궁금하다.날씨도 제법 선선해졌으니 차례를 지내고 남은 정종이 있다면 따뜻하게 데워 곁들여도 좋겠다. 따뜻한 술 한 잔에 소고기 부추 볶음, 꽃빵 대신 송편, 그리고 창밖으로 크고 노란 보름달까지 뜬다면 더 바랄 게 있을까?올 추석에는 늘 먹던 명절 음식 사이에 색다른 요리 한 접시를 더해 가족들과 조금 특별한 한 끼를 즐겨봐야겠다.