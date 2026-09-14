추석 장바구니 부담 던다... 부천시 물가 특별점검

큰사진보기 ▲부천시청 ⓒ 박정길 관련사진보기

AD

부천시가 추석을 맞아 오는 27일까지 '물가안정 특별대책기간'을 운영하고, 성수품 가격 점검과 불공정 거래 예방 등 명절 물가안정에 나선다.시는 물가안정 대책반을 중심으로 사과·배·소고기 등 19개 핵심 성수품을 비롯한 69개 품목의 가격 동향을 살피고, 9월 23일까지 대규모 점포 등의 가격표시제 이행 여부를 점검하는 한편 바가지요금 신고센터도 함께 운영해 불공정 거래 예방에 나설 예정이다.명절 장보기 부담을 덜기 위한 다양한 혜택도 제공한다. 9월 21일부터 12월 31일까지 관내 착한가격업소에서 부천페이로 결제하면 결제 금액의 5%를 추가 캐시백으로 받을 수 있다. 시 지역경제과 관계자는 "평상시에는 별도 캐시백이 없었으나 이번 행사 기간에 한해 5% 캐시백을 추가로 지급하는 것"이라며 "지급된 캐시백은 적립일로부터 3개월 이내에 사용해야 한다"고 설명했다. 추가 캐시백은 1인당 월 최대 5만 원까지 지급되며 예산 소진 시 종료된다.9월 한 달간 착한가격업소에서 롯데·삼성·하나·농협·국민·현대카드로 1만 원 이상 결제하면 2천 원의 청구할인 혜택도 받을 수 있다. 카드사별 적용 조건 등 자세한 사항은 해당 카드사 누리집이나 앱에서 확인하면 된다.전통시장에서도 장보기 혜택을 마련한다. 9월 16일부터 20일까지 강남시장 등 관내 8개 전통시장에서 농축수산물을 구매하면 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급 한도는 1인당 최대 2만 원이며, 해당 기간 중 1회에 한해 적용된다. 환급은 별도로 마련된 부스에서 영수증을 지참하면 현장에서 받을 수 있다.김종만 부천시 지역경제과장은 "추석을 앞두고 시민들의 장바구니 부담을 덜 수 있도록 성수품 가격과 불공정 거래를 꼼꼼히 살피겠다"며 "착한가격업소와 전통시장에서 제공하는 다양한 혜택도 잘 활용해 알뜰하고 풍성한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.이와 함께 부천시는 오는 16일부터 18일까지 시청 정문 앞에서 '2026년 추석 명절맞이 농산물 직거래장터'를 운영한다. 이번 직거래장터는 시민들이 전국 각지의 우수한 농특산물을 한자리에서 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 마련됐다.이번 직거래장터에는 공주시, 무주군, 옥천군, 진도군, 봉화군 등 자매결연 도시를 비롯해 서산시, 부천 한신시장, 강원·호남 팔도향우회 등이 참여해 각 지역의 농수산물과 특산품을 선보인다.장터에서는 사과, 포도, 버섯 등 신선 농산물과 미역, 다시마, 김, 멸치, 젓갈 등 수산 가공품을 비롯해 된장, 고추장, 참기름, 김치 등 각 지역에서 생산한 다양한 농수산물과 특산품을 판매한다.시는 이번 직거래장터를 통해 시민들이 추석 차례상에 올릴 성수품과 선물용품을 시중가보다 평균 10% 이상 저렴하게 구매해 명절 장바구니 부담을 덜 수 있을 것으로 보고 있다.