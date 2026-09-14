경기문화재단 노조, 명절휴가비 차등 지급 규탄 도청 앞 농성 돌입

큰사진보기 ▲경기도청앞 집회현수막노숙농성투쟁을 준비하는 노동조합의 현수막 ⓒ 황왕택 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 특이사항 없음.

공공연대노동조합 경기본부 경기문화재단지부(아래 노조)는 14일 경기문화재단 운영직 노동자에 대한 명절휴가비 차등 지급 문제와 관련해, 추미애 경기도지사가 재정악화를 이유로 필수적인 노동자 복지마저 외면하고 있다고 규탄하며 도청 앞 농성 투쟁을 시작했다.박주현 지부장에 따르면 경기문화재단은 당초 운영직 노동자의 명절휴가비를 기본급의 120%로 지급하는 방안을 예산에 반영하기로 했으나, 추 지사의 긴축재정 기조로 인해 이를 이행하지 못하게 됐다. 노조는 "공공기관에서 일하는 노동자들의 가장 큰 차별인 명절휴가비 차등지급 문제는 중앙행정기관에서 2026년도부터 진행되고 있다"며 "최소한 명절만큼은 같은 기준으로 휴가비를 지급하는 것이 타당하다"고 주장했다.앞서 추 지사는 산후조리비 지원 중단과 관련해 "재정악화로 인해 불가피한 선택이었으며 수차례 논의를 거듭했다"고 밝힌 바 있다. 이에 대해 황미정 사무국장은 "산후조리비 등 기본적인 복지는 유지되어야 할 필수 영역"이라며 "재정이 어렵다면 자구책과 긴축을 마련할 수는 있지만, 필수적인 부분까지 건드려서는 안 된다"고 지적했다.박주현 지부장은 특히 "서울·인천보다 나은 재정구조를 갖고 있음에도, 허리띠를 다 같이 졸라매는 것이 아니라 특정 저임금 노동자에게만 희생을 강요하고 있다"고 주장하며, 최근 알려진 도지사 관사(12억 원 상당) 및 신규 관용차 관련 보도를 언급해 "이러한 정책이 형평성과 공정성에 맞는지 의문"이라고 밝혔다.박주현 지부장은 "재정이 필요하다면 중앙정부와 긴밀히 논의해 지원을 요청하는 등 강구책을 찾을 수 있음에도, 중앙정부와 긴밀히 논의하여 자구책을 마련하고 있다는 소식은 들은 바가 없고, 와도지사는 이러한 민생의 요구를 외면하고 있다"며 "도민이 추미애를 도지사로 뽑은 것은 도민의 삶과 노동자의 차별을 없애기 위해 발로 뛰라는 뜻이었다"고 강조했다. 이어 "지금처럼 차별을 조장하고 내로남불의 행태를 보인다면 차라리 그 자리에서 내려오는 것이 맞다"고 목소리를 높였다.박주현 지부장은 "경기문화재단 명절휴가비 120%를 추미애 도지사는 막지 말라"며 "이 요구가 관철될 때까지 도청 앞에서 노숙농성 투쟁을 진행할 것을 결의한다"고 밝혔다.마지막으로 ▲ 경기문화재단 운영직 명절휴가비 기본급 120% 원안대로 즉시 시행, ▲ 공공기관 비정규·운영직 노동자에 대한 명절휴가비 등 차별 정책 전면 철폐, ▲ 예산 부족 시 중앙정부와의 협의 등 대안 강구, ▲ 저임금 노동자에게 희생 전가 중단 등 네 가지 노조의 요구사항을 전달했다.