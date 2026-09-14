먹성 좋다는 칭찬에 다 먹다가는... 추석에 잊지 말아야 할 몇 가지

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.
지금은 방울토마토를 정말 좋아하지만, 어린 시절 저에게는 강렬한 기억 하나가 있습니다. 그때는 점심을 먹고 나면 식판에 음식이 남았는지 선생님께 검사를 맡아야 했어요. 초등학생 입에 맞지 않던 그 방울토마토를, 헛구역질이 올라와도 억지로 삼켜야 했습니다. 식판에 뭐라도 남아 있으면 안 됐으니까요.
집에서도 마찬가지였습니다. 엄마에게 "음식을 남기면 지옥 간다"는 말을 들으며 자란 저는, 어른이 되어서도 음식을 남기면 큰일이 나는 줄 알았어요.
아까움 대상 옮기기
그런 저는 먹성이 좋다, 복스럽게 잘 먹는다는 말을 어릴 때부터 들어왔습니다. 잘 먹으니 사람들이 칭찬해 줬고, 그러니 더 잘 먹고 싶었어요. "선배님, 제가 먹겠습니다." 1인 1짜장을 하고도 탕수육 한두 조각이 남으면 그건 제 몫이었습니다. 주꾸미에 새우튀김을 곁들일 때, 마지막 하나 남은 새우튀김도 늘 저의 몫이었어요.
저는 음식이 남는 걸 보지 못했습니다. 로봇청소기처럼 남은 음식을 다 빨아들였어요. 솔직히 말하면, 속으로는 먹고 싶지 않은데 '나는 남는 거 다 먹는 애'라는 이미지가 있으니 억지로 먹던 순간이 많았습니다.
이런 제 모습은, 사실 저만 그런 게 아니었어요. 제가 코칭하는 회원님들에게도 비슷하게 반복되는 패턴이 있었습니다. 저는 이걸 '아까움 낭비형'이라고 불러요.
특히 명절이 되면 이 아까움 낭비형은 더 심해집니다. 평소와 음식의 절대량 자체가 다르니까요.
전을 몇 판씩 부치고, 큰 대야에 무치는 나물, 갈비찜은 냄비째 올라옵니다. 안 먹으면 며칠 뒤엔 다 상해서 버려야 하는 음식들이, 눈앞에 산더미로 쌓여 있는 거예요.
게다가 명절 음식은 대부분 '내가 고른 것'이 아니라 '누군가 새벽부터 만든 것'이라 남아도 더 버리기가 힘듭니다. 시어머니가 부친 전, 엄마가 싸준 나물. 이건 남기면 그냥 음식이 아까운 걸 넘어서, 그 사람의 정성을 버리는 기분이 들거든요.
명절에 살이 찌는 진짜 이유는, 많이 먹어서가 아니라 쌓인 음식을 못 버려서입니다. 그런데 사실 이 유형이 진짜 반응하는 건 음식이 아니라 죄책감이에요. '버리는 건 나쁜 짓'이라는 아주 오래된 규칙이 몸에 박혀 있습니다. 특히 성실하고 순응적이며 규칙을 잘 따르는 사람일수록 더 어려워요. 그래서 이 유형은 배가 불러도 멈추지 못합니다. 멈추는 순간 내가 나쁜 사람이 된 것 같아서요. 배부름보다 죄책감이 더 센 겁니다.
그럼 이 유형에게 필요한 건 뭘까요. "그냥 남겨라"가 아니에요. 아까움의 대상을 옮기는 겁니다. 지금 아까운 게 진짜 음식인가, 아니면 내 몸인가. 아깝다고 배부른 상태에서 더 먹었을 때 남는 그 더부룩함은, 나에게 아깝지 않은가요. 배가 부르다면, 남겨도 괜찮습니다. 남기는 게 아깝다고, 내 몸을 음식물 쓰레기통으로 만들 필요는 없습니다.
사실 이 배부름은 그냥 느낌이 아니라 몸이 실제로 보내는 신호예요. 위가 늘어나면 그 신호가 뇌로 전달되고, 뇌는 '이제 그만 먹어도 돼'라고 알려줍니다. 그런데 '남기면 안 된다'는 규칙이 너무 오래 반복되면, 이 신호보다 그 규칙이 먼저 작동하게 되는 거예요.
과식하는 이유
어릴 때부터 "다 먹어야 한다"는 압박 속에서 식사를 통제받은 사람일수록, 커서도 배부름 신호보다 눈앞의 음식이나 규칙에 더 크게 반응하는 것과 연결될 수 있다는 연구도 있습니다. 다만 이건 부모 탓 하나로 설명할 수 있는 문제가 아니에요. 아이의 기질, 가족 문화, 그때의 식사 환경이 서로 영향을 주고받으니까요.
중요한 건, 지금의 내가 과식하는 순간이 의지가 약해서가 아니라는 점입니다. '남기면 안 된다'는 오래된 규칙이 배부른 신호보다 먼저 켜지고 있는 것일 수 있어요. 그러니 이번 명절에는, 이거 하나만 해보세요. 애초에 먹을 수 있는 양을 넘길 만큼 준비됐을 때는, 젓가락이 닿기 전에 덜어서 냉동 밀프렙을 해두는 거예요.
왜 젓가락이 닿기 전이냐면, 한번 손을 댄 음식은 '이미 먹던 건데 아깝다'는 마음이 더 강하게 붙기 때문이에요. 그래서 애초에 상 위에 다 올리지 말고, 처음부터 일부는 따로 덜어두는 겁니다.
이때 냉장고가 아니라 냉동고로 옮기는 거예요. 냉장이라면 '며칠 안에 먹어야 한다'는 또 다른 압박이 생기지만, 냉동으로 가면 그 시간에 쫓기지 않아도 되거든요. '지금 당장 안 먹어도 된다'가 진짜로 가능해집니다. 그러니 이건 음식을 버리는 게 아니에요. 지금 배부른 몸에 억지로 밀어 넣는 대신, 진짜 배고픈 다음 끼니로 미뤄두는 거죠.
전은 부친 당일 한 접시만 남기고 나머지는 소분해서 냉동실로. 갈비찜이나 탕국도 반은 처음부터 덜어 얼려두면, 명절 끝나고 한참은 반찬 걱정도 없어요.
그리고 '에이, 이거 한 숟갈 애매하게 남긴 거 그냥 먹고 말지' 하는 마음이 올라올 때, 이번 한 번만 그냥 남겨보는 겁니다. 딱 그 한 번이면 됩니다. 그 한 번이 쌓여 반복이 되면, 어느새 음식보다 내 몸이 먼저 아까워지는 순간이 올 거예요. 이번 명절에는, 음식보다 내 몸을 조금 더 아껴주시길 바랍니다.
덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.