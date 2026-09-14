먹성 좋다는 칭찬에 다 먹다가는... 추석에 잊지 말아야 할 몇 가지

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간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

큰사진보기 ▲냉동 보관하는 음식 ⓒ pdipakthapa on Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.

지금은 방울토마토를 정말 좋아하지만, 어린 시절 저에게는 강렬한 기억 하나가 있습니다. 그때는 점심을 먹고 나면 식판에 음식이 남았는지 선생님께 검사를 맡아야 했어요. 초등학생 입에 맞지 않던 그 방울토마토를, 헛구역질이 올라와도 억지로 삼켜야 했습니다. 식판에 뭐라도 남아 있으면 안 됐으니까요.집에서도 마찬가지였습니다. 엄마에게 "음식을 남기면 지옥 간다"는 말을 들으며 자란 저는, 어른이 되어서도 음식을 남기면 큰일이 나는 줄 알았어요.그런 저는 먹성이 좋다, 복스럽게 잘 먹는다는 말을 어릴 때부터 들어왔습니다. 잘 먹으니 사람들이 칭찬해 줬고, 그러니 더 잘 먹고 싶었어요. "선배님, 제가 먹겠습니다." 1인 1짜장을 하고도 탕수육 한두 조각이 남으면 그건 제 몫이었습니다. 주꾸미에 새우튀김을 곁들일 때, 마지막 하나 남은 새우튀김도 늘 저의 몫이었어요.저는 음식이 남는 걸 보지 못했습니다. 로봇청소기처럼 남은 음식을 다 빨아들였어요. 솔직히 말하면, 속으로는 먹고 싶지 않은데 '나는 남는 거 다 먹는 애'라는 이미지가 있으니 억지로 먹던 순간이 많았습니다.이런 제 모습은, 사실 저만 그런 게 아니었어요. 제가 코칭하는 회원님들에게도 비슷하게 반복되는 패턴이 있었습니다. 저는 이걸 '아까움 낭비형'이라고 불러요.특히 명절이 되면 이 아까움 낭비형은 더 심해집니다. 평소와 음식의 절대량 자체가 다르니까요.전을 몇 판씩 부치고, 큰 대야에 무치는 나물, 갈비찜은 냄비째 올라옵니다. 안 먹으면 며칠 뒤엔 다 상해서 버려야 하는 음식들이, 눈앞에 산더미로 쌓여 있는 거예요.게다가 명절 음식은 대부분 '내가 고른 것'이 아니라 '누군가 새벽부터 만든 것'이라 남아도 더 버리기가 힘듭니다. 시어머니가 부친 전, 엄마가 싸준 나물. 이건 남기면 그냥 음식이 아까운 걸 넘어서, 그 사람의 정성을 버리는 기분이 들거든요.명절에 살이 찌는 진짜 이유는, 많이 먹어서가 아니라 쌓인 음식을 못 버려서입니다. 그런데 사실 이 유형이 진짜 반응하는 건 음식이 아니라 죄책감이에요. '버리는 건 나쁜 짓'이라는 아주 오래된 규칙이 몸에 박혀 있습니다. 특히 성실하고 순응적이며 규칙을 잘 따르는 사람일수록 더 어려워요. 그래서 이 유형은 배가 불러도 멈추지 못합니다. 멈추는 순간 내가 나쁜 사람이 된 것 같아서요. 배부름보다 죄책감이 더 센 겁니다.그럼 이 유형에게 필요한 건 뭘까요. "그냥 남겨라"가 아니에요. 아까움의 대상을 옮기는 겁니다. 지금 아까운 게 진짜 음식인가, 아니면 내 몸인가. 아깝다고 배부른 상태에서 더 먹었을 때 남는 그 더부룩함은, 나에게 아깝지 않은가요. 배가 부르다면, 남겨도 괜찮습니다. 남기는 게 아깝다고, 내 몸을 음식물 쓰레기통으로 만들 필요는 없습니다.사실 이 배부름은 그냥 느낌이 아니라 몸이 실제로 보내는 신호예요. 위가 늘어나면 그 신호가 뇌로 전달되고, 뇌는 '이제 그만 먹어도 돼'라고 알려줍니다. 그런데 '남기면 안 된다'는 규칙이 너무 오래 반복되면, 이 신호보다 그 규칙이 먼저 작동하게 되는 거예요.어릴 때부터 "다 먹어야 한다"는 압박 속에서 식사를 통제받은 사람일수록, 커서도 배부름 신호보다 눈앞의 음식이나 규칙에 더 크게 반응하는 것과 연결될 수 있다는 연구도 있습니다. 다만 이건 부모 탓 하나로 설명할 수 있는 문제가 아니에요. 아이의 기질, 가족 문화, 그때의 식사 환경이 서로 영향을 주고받으니까요.중요한 건, 지금의 내가 과식하는 순간이 의지가 약해서가 아니라는 점입니다. '남기면 안 된다'는 오래된 규칙이 배부른 신호보다 먼저 켜지고 있는 것일 수 있어요. 그러니 이번 명절에는, 이거 하나만 해보세요. 애초에 먹을 수 있는 양을 넘길 만큼 준비됐을 때는, 젓가락이 닿기 전에 덜어서 냉동 밀프렙을 해두는 거예요.왜 젓가락이 닿기 전이냐면, 한번 손을 댄 음식은 '이미 먹던 건데 아깝다'는 마음이 더 강하게 붙기 때문이에요. 그래서 애초에 상 위에 다 올리지 말고, 처음부터 일부는 따로 덜어두는 겁니다.이때 냉장고가 아니라 냉동고로 옮기는 거예요. 냉장이라면 '며칠 안에 먹어야 한다'는 또 다른 압박이 생기지만, 냉동으로 가면 그 시간에 쫓기지 않아도 되거든요. '지금 당장 안 먹어도 된다'가 진짜로 가능해집니다. 그러니 이건 음식을 버리는 게 아니에요. 지금 배부른 몸에 억지로 밀어 넣는 대신, 진짜 배고픈 다음 끼니로 미뤄두는 거죠.전은 부친 당일 한 접시만 남기고 나머지는 소분해서 냉동실로. 갈비찜이나 탕국도 반은 처음부터 덜어 얼려두면, 명절 끝나고 한참은 반찬 걱정도 없어요.그리고 '에이, 이거 한 숟갈 애매하게 남긴 거 그냥 먹고 말지' 하는 마음이 올라올 때, 이번 한 번만 그냥 남겨보는 겁니다. 딱 그 한 번이면 됩니다. 그 한 번이 쌓여 반복이 되면, 어느새 음식보다 내 몸이 먼저 아까워지는 순간이 올 거예요. 이번 명절에는, 음식보다 내 몸을 조금 더 아껴주시길 바랍니다.