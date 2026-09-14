민주당, 대법관 후보자 재산 5억 8천에 "재테크 둔감?" 방어

큰사진보기 ▲김성수 대법관 후보자가 14일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김성수 대법관 후보자가 주진우 국민의힘 의원이 제기한 '처남 강남 아파트 저가 전세 거주' 문제와 관련해 "(처남 소유의 아파트에 저가 전세로 살았던 것이) 증여세 납부 대상인지 검토했고, 오전 중으로 과세 대상이 되는 부분에 대해 납부 절차를 진행하고 있다"라고 밝혔다. 이같은 입장은 14일 오전 10시부터 시작된 대법관 후보자 인사청문특별위원회(인청특위)에서 나왔다.앞서 주진우 의원은 지난 2일 김 후보자를 향해 "시세보다 훨씬 저렴한 금액인 전세금 3억 5000만 원으로 강남 아파트에 장기 거주하며 증여세를 탈세했다"라고 주장한 바 있다. TV조선 등의 보도를 종합하면 김 후보자는 2011년 2월부터 2021년 6월까지 약 10년간 처남 소유의 서울 강남구 역삼동 아파트에 전세로 거주했다. 이어 2021년 6월부터는 강남구 도곡동의 아파트로 옮겼는데, 이 주택은 처남이 집주인과 직접 전세계약을 맺고 보증금을 낸 집이었다. 김 후보자는 2018년 역삼동 아파트의 임차보증금으로 3억 5000만 원을 신고했고, 도곡동으로 옮긴 뒤에도 같은 금액을 신고했다. 도곡동 아파트는 아파트 전세계약을 맺은 처남이 김 후보자에게 다시 빌려주는 '전대차 방식'을 적용했다.이와 관련해 김 후보자는 이날 "법조인으로서 그것을 몰랐다는 것이 국민들 눈높이에 송구하다. 그러나 최근 청문회 준비 과정에서 금융이익 제공에 따른 의제가 될 수 있다는 걸 알게 됐다"며 "금융 조달 비용을 분담하기로 했기 때문에 증여받는다는 생각 없었다"고 사과했다.채현일 더불어민주당 의원은 "언론에서 '처남 찬스'니 '증여세 탈루'니 공격하고 있는데 깔끔하게 사과를 하고 즉시 납부 계획이 있으면 말해달라"라고 요구했다. 이어 "월세를 80만 원 정도 주고, 처남이 안 내는 아파트 관리비나 식비, 생활비를 부담했다더라" "월세가 2023년 말부터 지급이 늦어져서 최근 일괄 납부하지 않았냐"고 방어했다.김 후보자는 "2021년 처남의 회사가 판교에서 역삼동 인근으로 옮기게 되면서 장모님께서 처남과 같이 사는 게 어떠냐고 말씀하셨고, 배우자와 처남, 장모님과 상의해서 역삼동 아파트를 매도하고 함께 살게 됐다"고 설명했다.더불어민주당은 김성수 후보자의 재산이 통상적인 대법관 후보자들에 비해 현저히 낮다는 점을 들어 적극 방어에 나섰다.채현일 의원은 "이번에 신고된 후보자와 가족의 전재산을 보니 깜짝 놀랐다. 재태크에 둔감하신 것 같은데 왜 그런가?"라며 "요즘 청문회 나오는 공직자들 보면 강남에 수십 억짜리 아파트 몇 채씩 갖고 있는데, 후보자께서는 28년간 고등법원 부장판사까지 하면서 강남에 본인 명의 아파트 한 채가 없다. 평생 한눈 안 팔고 재판에만 전념하고 청빈하게 살았다고 본다"라고 말했다. 김 후보자가 본인과 배우자 등 가족 명의로 신고한 재산은 5억 8000만 원 규모다. 김 후보자 본인이 1억 7464만 원, 배우자는 1722만 원이다.부승찬 민주당 의원도 "부의 가치로 봤을 때 무능하신 거다. 28년을 판사라는 공직에 있으면서 왜 이것 밖에 없는지 여쭤보는 것"이라고 물었다. 그러면서 '처남 아파트 전세 거주'로 공세를 이어가던 국민의힘 소속 위원들을 향해서 "가족 간에는 (증여세 등을 철저하게 따지지 않고) 살 수 있다. 장관의 인사청문회를 진행하면 재산을 가지고 뭐라고 하지 않는다, 돈(세금) 내겠다고 하면 끝나는 것"이라고 꼬집었다.한편, 이날 오전 청문회에서 민주당 소속 위원들은 김 후보자를 향해 조희대 대법원장 탄핵에 대한 의견을, 국민의힘 위원들은 이재명 대통령 형사 재판에 대한 입장을 계속 물었다. 김 후보자는 명확한 입장을 밝히기보다 "후보자의 입장에서 적절성에 대해 말씀드리기는 어렵다"(계엄 당일 대법관 비상간부회의 새벽 소집 관련), "구체적인 사건에 대해서는 재판부에서 여러 상황을 고려해서 검토하는 것"(이재명 당시 대선후보 파기환송 관련)이라고 원론적인 입장을 표했다.김 후보자는 1968년 전남 함평에서 출생해 한양대 법학과를 졸업했다. 1992년 34회 사법시험에 합격해 1998년 광주지법 판사로 임관한 뒤 서울고등법원 판사, 제주지법 부장판사, 대전고법 청주재판부 부장판사 등을 거쳤다. 현재 서울고법 부장판사다. 인청특위는 오는 16일 김 대법관 후보자를 상대로 심사경과 보고서 채택을 위한 전체회의를 열 예정이다.